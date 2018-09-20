DHA YURT BÜLTENİ - 24

Mobilya firmasını kundaklayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı



BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Metal Sanayi\'nde kurulu bulunan mobilya fabrikası önünde çıkan yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi. Fabrika önündeki kartonları yakıp kaçan kişinin görüntüleri çevredesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinde Metal Sanayi\'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Sanayide devriye görevini sürdüren polis ekipleri 25\'inci sokaktan geçerken bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kartonların yandığını fark etti. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarında yaptıkları kontrolde bir kişinin bisikletle fabrika önüne gelerek kartonları ateşe verdiğini, daha sonra da bisikletiyle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Yangında fabrika zarar görmezken polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yeri genel görüntü

Güvenlik kamera görüntüleri

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Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Psikolojik sorunları olan adam ekmek bıçağını karnına sapladı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları bulunan Kenan Ş.(46), geçirdiği bunalım sonucu cadde üzerinde ekmek bıçağını karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Ş., karnındaki bıçakla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olay gece yarısı Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kenan Ş., Adnan Menderes bulvarı üzerinde yürürken, geçirdiği bunalım sonucu üzerinde taşıdığı bıçağı, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında karnına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Ş.\'yi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan Ş., karnında saplı olan bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kenan Ş., hemen ameliyata alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının olay yeri görüntüsü

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Antalya Kemer\'de orman yangını (EK)

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde üç ayrı noktada başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),(DHA)

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