DHA YURT BÜLTENİ - 24

İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

4 BİN KİŞİ ZEYBEK OYNADI, ATATÜRK\'ÜN KALPAKLI PORTRESİNİ OLUŞTURDU

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk\'ün kalpaklı portresini oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Smyrna Meydanı\'nda etkinlik düzenledi. Etkinlik, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3 d mapping gösterisi (görüntü, ışık ve sesle yapılan gösteri) ile başladı. Işık ve lazer gösterileri sunuldu, havai fişekler ise geceyi aydınlattı. Daha sonra 7\'den 70\'e farklı yaş gruplarından 4 bin kişi, kendileri için hazırlanan bin 200 farklı tonda, üzerinde Atatürk\'ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu kıyafetlerle meydandaki yerlerini aldı. Saatler 19.23\'ü gösterdiğinde 4 bin kişi, aynı anda zeybek oynadı, ardından da bir araya gelerek Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından sanatçı Haluk Levent sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını kalabalık için seslendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada sevgili Atatürk\'ü renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz\" diye konuştu.

Karabağ\'ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeybek oynayanlardan görüntü

- Atatürkün kalpaklı portresinin oluşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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AK Partili Vekil Tin\'in otomobili kaza yaptı: 8 yaralı (2)

DENİZLİ\'de AK Parti Milletvekili Şahin Tin\'in içinde bulunduğu otomobil, Merkezefendi İlçesi İzmir karayolunda başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili Mehmet Yüksel\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Merkezefendi ilçesinde, İzmir karayolu Salihağa Kavşağı\'nda meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, eski milletvekili ve bakan Nihat Zeybekci\'nin danışmanı Mehmet Yüksel\'in içinde bulunduğu, milletvekili danışmanı Kadir Demir yönetimindeki 20 FN 001 plakalı Mercedes marka otomobil, Babadağ istikametine giderken, kavşakta 32 yaşındaki Ali Durna\'nın yönetimindeki kullandığı 20 ZH 916 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz, Mehmet Yüksel ve otomobili kullanan danışman Kadir Demir, Özel Sağlık Hastanesi\'ne kaldırılırken, diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Ali Durna, 27 yaşındaki Emine Durna, 49 yaşındaki Arzu Öz ve 3 yaşındaki Hanife Nur Coşkun da Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

VALİDEN ZİYARET

Özel Sağlık Hastanesi\'nde tedaviye alınan Milletvekili Tin, İl Başkanı Filiz, Yüksel ve Demir\'in sağlık durumlarının ağır olmadığı, ancak kontrol amacıyla gözaltında tutuldukları belirtildi. Denizli Valisi Hasan Karahan hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Çok sayıda partili de hastaneye geldi. İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Saygın Kamacı da yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, \"Travma hastaları olduğu için bir süre gözlem altında kalacaklar. Necip Filiz\'in bel omurunda incilme var, ameliyata gerek yok. Onun dışında tüm hastaların durumları iyi, bilinçleri açık. Tedbir amaçlı gözlem altında tutacağız\" dedi.

BAKAN ZEYBEKCİ: KEMERLERİ TAKILI OLSAYDI, FARKLI OLURDU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kazada yaralanan Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve danışmanı Mehmet Yüksel ile diğer 5 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, Milletvekili Tin de dahil olmak üzere kazada yaralananların emniyet kemerlerinin takılı olmadığını söyledi. Zeybekci, trafik kazalarına dikkat edilmesi, yavaş gidilmesi ve sürat yapılmaması gerektiğini belirterek, \"Kazada yaralanan İl Başkanımız Necip Filiz ve Denizli Milletvekilimiz Şahin Tin, önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Yüksel ve Milletvekilimiz Şahin Tin\'in danışmanı Kadir Demir ve diğer arabadaki kardeşimizi ziyaret ettik. Hepsinin de durumu iyi, hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir endişe edilecek durum söz konusu değil. Bildiğimiz kadarıyla sadece İl Başkanı Necip Filiz\'in omurunda bir zedelenme var. Yarın herkesin taburcu olacağını düşünüyorum. Gelmiş geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış. Trafik kazaları böyle oluyor, trafikte dikkat etmek gerekiyor. Emniyet kemerini de takmak gerekiyor. Ön koltuk ve arka koltuktakilerin emniyet kemerlerinin takılı olmadığını biliyorum. Takılması gerekiyor. Takılı olsaydı daha farklı olurdu. Allah beterinden saklasın, verilmiş sadakaları varmış. Babadağ\'da ilçe danışma toplantısı varmış, oraya gidiyorlarmış. Ana yolda seyir halindeyken diğer aracın kontrolsüz bir şekilde çıkışı var\" dedi.

Bakan Zeybekci, ziyaretini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Haber: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)