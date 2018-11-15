DHA YURT BÜLTENİ - 23

BAYBURT\'TA EĞİTİME KAR ENGELİ



BAYBURT\'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın bir günlüğüne eğitime ara verildi.

Bayburt\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Doğu Karadeniz\'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi\'ne bağlayan Kop Dağı geçidi de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri Kop Dağı geçidinde yol açma çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayburt\'ta kar yağışı detayları

- Kar detayları

Boyut: 442 mb

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)

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ANTALYA’DA ORMAN YANGINI



ANTALYA’nın Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksaz Mahallesi\'nde saat 19.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında alevlerin tehdit ettiği bazı evler güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Ekipler ilk olarak yerleşim yerlerine yakın noktalardaki yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yangının Aksaz ve Seydiler mahallelerinde yerleşim yerlerine girişini engellendiğini belirterek; “Bütün ekiplerimiz bölgede. Yangının yerleşim yerlerine girişi engellendi. Şu anda her iki mahalle arasında bulunan tarım arazilerindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almaya çalışıyor\" dedi.

GAZİPAŞA’DA YANGIN ÇIKTI

Diğer yandan Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde de aynı saatlerde orman yangını çıktı. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye birimi yangına müdahale ediyor. Dağlık ve sarp alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın alanında detaylar

Haber: Mithat ABAKAN / Kamera: MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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EXPO 2023 İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENİYORLAR

EXPO 2023 ile 56 ülkeyi Kahramanmaraş\'ta ağırlayacak olan merkez Onikişubat İlçe Belediyesi, projede görev alacak personelleri İngilizce kursuna aldı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dil eğitimiyle projenin daha verimli hale geleceğini söyledi.

Türkiye\'nin ve Kahramanmaraş\'ın tanıtımına büyük katkı sunacak olan EXPO 2023\'te görev alacak personeller, Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi\'nde İngilizce eğitime alındı. Kursu ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sınıfa girerken kursiyerleri İngilizce selamladı. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada EXPO 2023\'ün gerçekleşmesinde Onikişubat Belediyesi çalışanlarına önemli görevler düştüğünü söyledi. Projenin yapım aşamasında ve bittikten sonra işletilmesi esnasında dışarıdan gelecek insanlara yol gösterecek, projeyi anlatabilecek İngilizce bilen kişilere ihtiyaç duyacaklarını belirten Mahçiçek, \"Bu bağlamda bugün Onikişubat Belediyesi olarak çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için böyle bir çalışma başlattık. İnanıyorum ki inşallah bu arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesinde lisan öğrenerek çok daha verimli hale gelecekler, çok daha değer katacaklar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kursa katılanlar

- Öğretmenin ders anlatması

- Mahçiçek\'in sınıfa girmesi

- Kursiyerlerle sohbet etmesi

- Mahçiçek\'in açıklaması

- Kurstan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

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