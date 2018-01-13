DHA YURT BÜLTENİ - 23

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Ankara'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, öldü   ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı

13 Ocak 2018 05:12

Ankara\'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, öldü
 
ANKARA\'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı\'nda meydana geldi. Gölbaşı\'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 KM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi. 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Aracın yanması (cep tel.)
-Araçtan görüntü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)
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Tankerde kaçak sigara ele geçti
 
ŞANLIURFA\'da, polisin arama yaptığı tankerin dorsesinde gümrük kaçağı 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 5\'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün adı açıklanmayan 27 P 4110 plakalı tankeri durdurarak arama yaptı. Aramada tankerin dorsesinde gizlenmiş poşetler içerisinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)
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Otomobilin yakıt deposunda 2 kilo uyuşturucu ele geçti
 
ŞANLIURFA\'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilin benzin deposunda 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurarak arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeklerin de katıldığı aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)
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8\'inci kattan düşüp, öldü
 
ADANA\'da 8\'inci kattaki evinin balkonundan düşen Önder Yıldız (39), hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi\'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 8\'inci katında ailesiyle yaşayan Önder Sarı, çıktığı balkondan, dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sarı\'nın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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