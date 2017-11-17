DHA YURT BÜLTENİ - 23

FETÖ\'cü komutanlara müebbet



KARS\'ta, FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak haklarında dava açılan eski binbaşı Serkan Akanoğlu ve üsteğmen Kadir Özcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada 20 sanık ise beraat etti.

Kars 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, FETÖ\'nün darbe girişimi döneminde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu\'nda görevli olan ve tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen sanıklar eski binbaşı Serkan Akanoğlu, yüzbaşı Sinan Karademir, üsteğmen Kadir Özcan, astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan 19 askeri personel katıldı. Savunmasını yapan eski binbaşı Serkan Akanoğlu, \"Harun yarbaya \'biz burada ne yapıyoruz\' dedim, \'internette meclis bombalanıyor asker, askere ateş ediyor, tugay komutanı geri çekilme konusunda birşey söylemiyor mu?\' diye sordum. O da bana \'emir aldık, emre itaatsizlik mi edelim, internetteki haberlere ço dta inanmamak lazım, yine bir görüşeyim\' dedi. Kavşakta bulunan GZPT\'ye kışlaya dönmeleri talimatını verdim. Burada bir asker kaybolmuştu, onu bulmak için vatandaşların arasına girdim ancak bulamadım. Geri döndüğümüzde Yarbay Nihat Uçan giriş yapan tüm araçları geri döndürmeye \'görevinizin başına gidin\' diyordu. Kışlaya geri döndükten sonra mesajlar geliyordu kaale almadım. Verilen emirleri uygulamadım tahliyemi istiyorum\" dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eski binbaşı Serkan Akanoğlu ile üsteğmen Kadir Özcan\'ı \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet aynı suçtan yargılanan Sinan Karademir\'e 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Seçkin Çakmakçı ise \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'görevini kötüye kullanma\' suçundan toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan uzman çavuş Atilla Civelek ile tutuksuz yargılanan 19 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)-

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MHP Anamur teşkilatında toplu istifa



MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde çok sayıda MHP üyesi, partisinden istifa etti.

Aralarında eski İlçe Başkanı Erdal Bulut, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının da bulunduğu partililer, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak istifa dilekçelerini yazdı. Burada basın açıklaması yapan Bulut, \"MHP’nin uyguladığı politikalar ve ülkücülere ağır sözler sarf eden Ak Parti ile ittifak yapacak olması, hem parti politikamıza, hem de partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in maneviyatına aykırıdır. Başbuğ Türkeş’in ülkü birliği yine MHP Genel Merkezi\'nde baltalanmış, bize yürüyecek yol bırakmamıştır. Bugün burada bizler, üzülerek, içimiz yanarak partimizden istifa ettiğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, 11 Kasım günü istifa ederek İYİ Parti\'ye geçen Belediye Başkanı Mehmet Türe’yi ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- İstifa dilekçesi yazan partililerden görüntü

- Meydandaki partililerden görüntü

- Eski MHP Anamur İlçe Başkanı Erdal Bulut\'un açıklaması

- Basın açıklamasından görüntü

- Belediye Başkanı Mehmet Türe’yi ziyaretten görüntü

- Partililerin adiyedeki ilçe seçim kuruluna gidişi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04\'00\" BOYUT: 150 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)

