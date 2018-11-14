DHA YURT BÜLTENİ - 22

Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca\'ya siyahlı saldırı: 3 yaralı (2)

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya\'nın dizlerinden, Başaran\'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya\'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran\'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Başaran\'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane Müdürü Ali Daşçı\'nın açıklaması

Haber-Kamera: İbrahum EMÜL / OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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YOLA DÖKÜLEN DEMİR PARÇALARI 8 ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan yola dökülen demir parçaları, 2\'si TIR olmak üzere 8 aracın lastiklerini patlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir araçtan yola demir parçaları döküldü. Yola dökülen demir parçaları, yoldan geçen 2 TIR ve 6 otomobilin lastiklerini patlattı. Lastikleri patlayan araçlar karayolu kenarında uzun kuyruk oluşturdu. Sürücülerin bazıları patlayan lastikleri kendi imkanlarıyla yol kenarında değiştirirken bazı sürücüler ise yol yardım ekibi çağırdı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, araçların lastiklerinin patlamasına neden olan demir parçaları belediye ekiplerince yoldan temizlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lastiği patlayan TIR ve otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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