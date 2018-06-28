DHA YURT BÜLTENİ - 22

Otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA\'da otomobil, işçi taşıyan minibüsle çarpışıp şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çakan (58) öldü, yanında oturan Güngör Aktaş(54) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Çakan yönetimindeki 43 SH 717 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Kuru\'nun kullandığı 43 AG 453 plakalı işçi taşıyan minibüse çarpıp şarampole uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Çakan olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Güngör Aktaş ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden,

-Otomobilin ve minibüsün görüntüsü,

-Görgü tanığının jandarmaya olayı anlatmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

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Balıkesir\'de yağışta mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı



BALIKESİR\'de aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Balıkesir\'de etkisini arttıran aşırı yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, hayvanlar da yağıştan olumsuz etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı \'Hayvan Kurtarma Timi\' yağış nadeniyle mahsur kalan bir köpek ve ineği kurtardı. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Çay Deresi yatağına düşen köpek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından halatlar bağlanarak çıkarıldı.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Taşpınar Köyü\'nde ise sahibi tarafından otlamaya çıkartılan bir inek yağmurun etkisi ile kaygan olan zeminde kayarak uçuruma yuvarlandı. Hayvan sahibinin haber vermesi ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, uçurumda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Çay Deresi yatağına düşen köpeğin halatlar bağlanarak kurtarılması

Haber-Kamera: Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA)

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Yoğun yağışa rağmen Bursa\'da Sertab Erener rüzgarı esti

ÜNLÜ şarkıcı Sertab Erener, Bursa\'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aniden etkili olan yağışa karşın hayranları ise şarkılara eşlik ederken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden aynı zamanda söz yazarı ve besteci Sertab Erener, Bursalı hayranlarıyla buluştu. 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne alan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserin ilerleyen dakikalarında ise Bursa\'da aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Bazı dinleyiciler şemsiyelerine sarılırken, bazısı ise konserden ayrıldı. Özellikle yağışa aldırış etmeden Sertab Erener\'in şarkılarına eşlik eden dinleyiciler ise renkli görüntüler oluşturdu. Festival görevlileri tarafından konserdeki dinleyicilere yağmurluk dağıtılırken, yağışın etkisini artırması üzerine sahnede 1.5 saat kalan Sertab Erener, hayranlarına teşekkür ederek konseri sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden detaylar,

-Etkili yağış sonra kaçan insanlar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

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Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil cipe çarptı 2\'si çocuk 6 yaralı



UŞAK\'ta, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Suriyeli uyruklu otomobil sürücüsü cipe çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 2\'si çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gazi Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Uşak\'tan Afyonkarahisar yönüne giden Suriye uyruklu Gazi El Ahmed (25) yönetimindeki 42 MC 480 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yapınca kavşaktan dönüş yaparak Uşak yönüne giden Ramazan Acar\'ın (39) kullandığı 64 BK 017 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve cipte bulunan 2\'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle Gazi Bulvarı yaklaşık 15 dakika trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera Feyzi DAVULCU UŞAK,(DHA)

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Elazığ\'da iki araç çarpıştı, araçlardan biri uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

ELAZIĞ\'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Elazığ Merkez Zafran Mahallesi Kuzey İmar Yolu\'nda, sürücüleri belirlenemeyen ve seyir halinde olan 23 BM 615 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 BR 416 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 23 BM 615 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesitni yaptığı yaralı 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Polis telsiz konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

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Bursa\'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı

BURSA\'da bir haftadır aralıklarla devam eden yağışa dağ ilçelerinde kısa süreli dolu yağışı da eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerde şiddetli yağışların haftasonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan yağış Bursa\'nın merkezinde ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla devam ederken gece saatlerinde dağ ilçeleri olan Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde kısa süreli dolu yağışı da oldu. Şehir merkezinde de zaman zaman şiddeti artan yağmur bazı mahallelerde arızalar sonucu elektrik kesintilerine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerde şiddetli yağışların 1 Temmuz Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağışı

-Yağmurdan detay

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

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