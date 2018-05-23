DHA YURT BÜLTENİ - 22

SİİRT BAYKAN\'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİİRT\'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ve PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli yaplan operasyon ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Baykan ilçesi Karamis bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu ihbarı üzerine Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'na bağlı birlikte tarafından bugün bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında teröristler ile çıkan çatışmada, 3 PKK\'lı etkisiz hale getirilirken, operasyona havadan taaruz tipi helikopterlerin dekstek verdiği öğrenildi. Bölgede başlatılan operasyon ve çatışmanın zaman zaman sürdüğü belirtildi.

\'F-16 UÇAKLARI BÖLGEYE 2 ATIM GERÇEKLEŞTİRDİ\'

Siirt Valiliği\'nden Baykan\'da gerçekleştirilen operasyon ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı\'na yapılan istihbari bilgiler üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları değerlendirilen Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesine İnsansız Hava Aracı yönlendirildiği belirtildi. 3 kişilik dinamik hedef görüntüsünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen yakın hava desteği ile (F-16 Uçakları) hedef bölgeye 2 atım gerçekleştirilmiştir. Hava destekli yapılan atışlar neticesinde; 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. ATAK helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyona Siirt İl jandarma Komutanlığı\'na bağlı JÖH timleri ile Güvenlik Korucuları bölgede arama/tarama yapmak maksadıyla görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir\" denildi.

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,(DHA)

==================================================

ÖZEL GÜVENLİKÇİLERİN DÖVDÜĞÜ HASTA YAKINI ŞİKAYETÇİ OLDU



ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilinmeyen nedenle tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin dövdüğü iddia edilen hasta yakını şikayetçi oldu.

Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanedeki yakını için beklediği belirtilen ismi öğrenilemeyen kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen gerginlikte özel güvenlik görevlileri, iddiaya göre hasta yakınını dövdü. Yüzünden kan gelen hasta yakını araya girenler tarafından acil servise götürülüp tedaviye alınırken, kendisini döven özel güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu kamerası)

------------------------

- Hastane koridorlarında yaşanan arbede

- Özel güvenlik görevlilerinin darp ettiği refakatçi

- Kanlar içersinde kalan refakatçiye destek olan diğer hasta yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

=================================================

KOMŞU AİLELERİN LEVYELİ KAVGASI: 1 YARALI, 2 GÖZALTI



ŞANLIURFA\'da komşu iki aile arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada başına demir levye ile vurulan Salih B. yaralandı. Polis kavgaya karışan baba-oğlu ise gözaltına aldı.

Kavga, akşam saatlerinde Türk Meydanı Mahallesinde meydana geldi. Birbirleriyle komşu Emrah G. ile Salih B., arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla demir levye ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında levye ile başına vurulan Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralanan Salih B.\'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Salih B.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Mehmet G. ile oğlu Emrah G.\'yi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi

- Polis kavgaya karışanları gözaltına alması

- Toplanan vatandaşları polis ekipleri dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

==================================================

ESKİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜ ZEKİ GÜVEN TUTUKLANDI

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir\'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUZDOLABINDA EURO BULUNDU

Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürülen Zeki Güven\'in kaldığı evde yapılan aramada, buzdolabının içerisinde gizlenmiş 14 bin 400 Euro, eşi ve kendi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonları ele geçirildi.

Haber: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA)

==================================================