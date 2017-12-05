DHA YURT BÜLTENİ - 22

Türkiye-İran sınırında silahlı saldırıda yaralılara Türk askeri yardım etti



TÜRKİYE-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan 3\'ü mühendis 4\'ü asker toplam 7 kişiden 4\'ü yaralandı. İranlıların yardım istedikleri Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır\'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri yaşamını yitirirdi. Iğdır Valisi Enver Ünlü, saldırının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Iğdır\'daki Gökay Hudut Taburu\'na yakın Küçük Ağrı Dağı mevkiindeki Türkiye İran sınırında yaşandı. İran tarafında suyla ilgili çalışma yapan İranlı mühendis ve askerlerden oluşan gruba, İran tarafından ateş açıldı. Saldırıda ikisi asker ikisi mühendis 4 kişi yaralandı. İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı.

Yaralı mühendisler helikopterle Kars Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, durumu ağır olan askerlerden biri Iğdır\'daki Aralık Devlet Hastanesi\'ne, diğeri ise Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aralık Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan askerin duran kalbi, doktorların çabasına rağmen 2 kez çalıştırıldı. Ancak asker kurtarılamadı.

Yaralılar ile birlikte Iğdır\'a gelen İranlı mühendis Seyit İsafur, \"Biz bölgede çalışıyorduk. Üzerimize ateş açtılar. 4 kişi yaralandı. Türk askerlerinden yardım istedik. Sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Askerlerimizden biri yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz\" dedi.

VALİ ÜNLÜ: BU KESİNLİKLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞİ

Hastanede yaralıları ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü ise şunları söyledi:

\"İranlı mühendis ve askerler teröristlerin saldırısına uğramış. Beşinci Hudut Alay Komutanı arayıp haber verdi. Hemen yardıma gitmelerini istedim. Silahlı saldırıya uğrayanlar Türk askerleri tarafından Iğdır ve Kars\'a getirildi. Maalesef askerlerden birinin duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ameliyat edildi ve sağlık durumları iyi. Bu kesinlikle PKK terör örgütünün işi. Teröristlerin yakalanması için çalışmalarımızı başlattık. İran İslam Cumhuriyeti\'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum.\"

Haber: Suat DENİZ /IĞDIR,(DHA)

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Otomobil alev alev yandı



İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, uzun araç konvoyları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Yakup Yücel idaresindeki 10 E 7561 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yakup Yücel hemen aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yaklaşık yarım saat durdu. Yolda uzun araç konvoyları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonu görüntüleri

Yanan araçtan görüntü

Yolda oluşan konvoydan görüntü

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Üniversiteli Zelal\'i minibüsten kaçırdılar (3)

ZELAL, YAKLAŞIK 31 SAAT SONRA KURTARILDI

Mersin\'de, evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Kaçırılma olayının ardından genç kızı bulabilmek için çalışmalarını genişleten ekipler, birçok adrese baskınlar düzenledi. Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi\'nde, Derviş Topçul\'un akrabasına ait bir adrese düzenlediği operasyonda Zelal Topçul\'a ulaşan ekipler, kaçırılma olayına karışan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Dün saat 14.30\'da kaçırılan Topçul, bugün akşam saat 21:30\'da yeniden özgürlüğüne kavuştu. Yaklaşık 31 saat zanlıların elinde rehin kalan genç kız, Emniyet Müdürlüğü\'nde babasına sarılarak, kurtarılmanın mutluluğunu yaşadı.

\"TÜM POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM\"

Babasının yanından biran ayrılmayan Zelal Topçu, \"Her şey bir anda oldu. Şu an iyiyim ve o ana dönmek istemiyorum. Kötü bir olaydı. Böyle olsun istemezdim. Herkes ayağa kalktı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Babamla amcamın yanındayım, polislere teşekkür ederim. Ben iyiyim, gittiğim gibi geri geldim. Buldurlar beni. Tüm polislere teşekkür ederim\" dedi.

Baba Yusuf Topçul ise, \"Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Demek ki kaderde varmış. Çok şükür kızım sapasağlam geldi. Müdürümüz başta olmak üzere tüm emniyete teşekkür ederim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların sağlık kontrolüne götürülmesi

- Zelal Topçul ile röp.

- Baba Topçul ile röp.

- Zanlılar elleri arkadan kelepçeli olarak götürülürken

- Zanlıların polis anacına bindirilirmesi

- Polis araçlarının gidişi

SÜRE: 01\'42\" - BOYUT: 60 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN /MERSİN,(DHA)

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