DHA YURT BÜLTENİ - 21

AKÇAKALE\'DE KAZA: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2\'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Şanlıurfa yolunun 13\'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 35 FM 120 plakalı otomobil önünde giden ve yine sürücüsü bilinmeyen 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerdekilerden İ.T. yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 11 kişi ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçları

- Polislerin olay yerindeki incelemeleri

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT /AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARAYOLU 2 SAAT TRAFİĞE KAPALI KALDI



İZMİR-Ankara D300 yolunun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.

Kula’da akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D 300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, grayder ile açıldı. İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek, şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplam 3 iş makinesinin Kula ilçesinde yol açma çalışması ve yolda tuzlama çalışmasının yaptığını bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 yolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş makinelerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MENBİÇ\'İN BATI KIRSALINDA SICAK GELİŞME



TÜRKİYE\'nin Fırat\'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye\'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç\'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı.

Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat\'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat\'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK\'nın olası operasyonu öncesi ABD\'nin de askerlerini Suriye\'den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti.

Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK\'nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu\'nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç\'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti.

Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç\'teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD\'nin, Menbiç ve Fırat\'ın doğusunda TSK ve ÖSO\'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

-Çekilme görüntüleri

-Genel ve detaylar

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANKARA\'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



ANKARA\'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nce yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinde Başkent\'te başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı Ankaralıların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi:

\"Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.\"

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından görüntüler

Haber: ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afyonkarahisar\'da ulaşıma kar engeli (2)

SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar’da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştirö dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dinlenme tesisine yönlendirilen araçlardan görüntü

- Sürücülerle röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SAMSUN\'UN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME \'KAR\' MOLASI



SAMSUN\'da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

Samsun\'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yarında devam etmesinin beklenmesi üzerine Samsun Valiliği tarafından Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim öğretime yarın itibariyle bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan Samsun-Ankara yolunda Çakallı mevkiinde, Kavak ve Havza ilçelerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çekici ve TIR\'ların geçişine polis tarafından müsade edilmedi. Kar küreme araçlarıyla yapılan yol açma çalışmaları sonrasında trafik kontrollü olarak Ankara istikametinde tek şeritten sağlandı. Kar lastiği ve zincir takmayan bazı araçlar ise yolda kalırken polis ekipleri sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Samsun-Ankara Karayolu\'ndan kar yağından detay

-Araçlardan detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA\'DA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ



ESKİŞEHİR ve Kütahya\'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Eskişehir Valiliği\'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada \"Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu kapsamda engelli ve hamile kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Kütahya\'da da kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; \"İlimiz genelinde öğlen saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, Gediz İlçesi hariç il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ( 26 Aralık Çarşamba) ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalıkları bulunan kamu personelleri, rehabilitasyon merkezleri ve Kuran-ı Kerim kursları da idari izinli sayılacaktır.\" denildi.

Haber: ESKİŞEHİR-KÜTAHYA,(DHA)

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UŞAK\'TA \'KAR\' NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



UŞAK\'ta olumsuz hava şartları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

\"Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporları\'nda bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 26.12.2018 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yollardan görüntü

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesinden görüntü

-Kar yağışından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek (2)

ERSOY, EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ZİRVESİNE KATILDI

Bursa programı kapsamında Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret eden Ersoy ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi\'ni gezdi. Ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından odanın hizmet binasında düzenlenen \'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni\'ne katılan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Bursa\'nın Türkiye\'nin en eski ancak hızlı büyüyen kentlerinden olduğuna dikkat çekti. Ersoy, \"Sanayide bu kadar kuvvetli olunca kente girdiğinizde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ama bu turizmi unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Özellikle turizme gönül veren insanlar, turizm yatırımı yapan Bursalılar ısrarla kendi dallarında da Bursa\'yı geliştirmek, büyütmek istiyorlar. Bütün altyapısı, turizm için gerekli tüm olanaklar Bursa\'da müsait. Sadece doğru bir planlama ve programla tekrar eskisi gibi hız kazandırıp ilerlemesini sağlamak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli istek, hırs ve azmi de Bursalılar da görüyorum. Hızlı bir şekilde bizden istedikleri talepleri yerine getireceğiz. Özellikle Uludağ konusunda bir talepleri var. Kapadokya için düşündüğümüz bir alan başkanlığı sisteminin Uludağ\'a da uygulanması konusunda bir talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019\'un başında sonuçlandıracağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa\'nın başarılı şirketlerinin temsilcilerine ödülleri takdim edildi. Programa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve çok sayıda iş adamı katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Panaroma müzesi ziyaretinden detaylar

-Zirveden detaylar

-Ersoy\'un konuşması

SÜRE:3.32 - BOYUT: 396 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BELEDİYE PERSONELİ NOEL BABA KOSTÜMÜYLE YABANCILARIN EVLERİNİ ZİYARET ETTİ



MUĞLA\'da Marmaris Belediyesi personeli, \'Noel baba\' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerini ziyaret ederek çocuklara hediye verdi, Noel Bayramı\'nı kutladı.

Marmaris Belediye personeli, bugün saat 20.00 sıralarında giydikleri \'Noel baba\' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerine ziyaret etti. Şehir merkezinde belirlenen 50 eve ziyarette bulunan personel, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına da kamyonet hediye ederek ailelerin Noel Bayramı\'nı kutladı.

Ziyaretin ilk durağı Mahmut ve Elena Mengilli çifti oldu. Noel babayı kapıda karşılayan Melek, Miray ve Eliz Mengilli\'ye oyuncak bebekleri hediye edildi. Rus vatandaşı Elena Mengilli\'ye CHP\'li Belediye Başkanı Ali Acar\'ın Noel bayramı kutlama mesajı iletilerek hediye verildi. Aile, Noel baba kostümlü personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. 43 yaşındaki Rus Elena Mengilli, \"9 yıldır Türk ile evliyim. Bizim için çok büyük sürpriz ve mutluluk oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ın görüş ve inanç ayırımı yapmadan bir Türk vatandaşı gibi hizmet etmesi bizleri mutlu ediyor. Böyle bir sürprizle çok duygulandım, herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Noel baba kostümlü personel, gece yarısına kadar belirledikleri evlere \'çat kapı\' yaparak çocuklara oyuncaklarını verdi, ailelerin bayramını kutladı.

\'BACADAN DEĞİY KAPIDAN SÜRPRİZ YAPIYORUZ\'

Noel Baba kostümü ile kapı kapı dolaşan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Marmaris\'te yerleşik yaşayan yabancı aileler ve Türk erkeği ile evli aileleri mutlu etmek için sürpriz ziyaretler yaptık. Başkanımız Ali Acar\'ın Noel bayramı kutlama mesajını ileterek çocuklara hediye verdik. Bacadan değil kapıdan sürpriz yapıyoruz. Gece yarısına kadar 50 aileyi dolaşarak bayramlarını kutlayıp hediyeleri vereceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Noel baba kostümlü belediye personelinin belirledikleri evlere gelmesi

-Noel baba kostümlü personelin evlerde ailelere ziyareti, çocuklara hediyeler verilmesi

-Sürprizle şaşıran yerleşik yaşayan yabancıların genel görüntüsü

-Rus Elena Mengilli ve eşi Mahmet Mengilli ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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