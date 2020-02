DHA YURT BÜLTENİ - 21

Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (EK)

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NASIL YAPTIM BEN BUNU?

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü\'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, \"Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?\" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA

Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat\'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

BAKAN SOYLU\'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için baş sağlığı mesajları yayınladı.

Bakan Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, \"Devlet üzülür mü? Üzülsün.Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını ,milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm,Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun\" ifadelerini kullandı.

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, \"Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi\'nin tayini cennete çıktı. Allah\'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım\" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi\'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

Haber: RİZE,(DHA)

FOTOĞRAFLAR

===============

5\'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM, HAYATINI KAYBETTİ

NİĞDE’de bir apartmanın 5’inci kat penceresinden aşağı düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti.

Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5\'inci katındadaki dairesinde ikamet eden Ali Navruz, saat 20.00 sıralarında pencereden bakarken dengesini kaybedip aniden yere çakıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

- Apartmanın dış görüntüsü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK\'TEN \'FAİZ\' UYARISI

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu belirterek, \"ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot\" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) düzenlediği Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve protokol üyelerinin katıldığı törende, ANSİAD üyesi Antalya’nın 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanları ödüllendirildi.

ANSİAD Başkanı Sadi Kan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide bu yıl önemli zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Erol Bilecik, \"Durumun bugünkü hale gelmesinde elbette küresel gelişmelerin çok önemli etkisi var. Ama işi sadece bu şekilde özetlediğimiz zaman ana resimde büyük bir eksiklik kalır, haksızlık etmiş oluruz, bundan sonraki süreçler için. Konjonktürel süreçlerin çok önemli etkisi olmasına rağmen iğneyi önce kendimize daha sonra başkalarına batırmakta çok önemli bir fayda görüyorum\" diye konuştu.

\'SON DOKUZ YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYEN EKONOMİMİZ MAALESEF ARTIK KÜÇÜLDÜ\'

80 milyon açısından ekonomik tabloları da anlatan Bilecik, \"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi nakit sıkışıklığı aşağı yukarı her sektörde yaşanıyor. Finansmana erişim artık eskisi kadar rahat ve maalesef ucuz değil. Mart ayıyla yapılan karşılaştırmada faizlerde yüzde 11, kurlarda ise yüzde 40’a yakın yükselme var ve hem tüketici hem de üretici açısından faiz yükü altında zor günler yaşadık. Önemli bir nokta da talepte ciddi bir düşme var. Son dokuz yıldır kesintisiz büyüyen ekonomimiz maalesef artık küçüldü. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 küçüldü. Tüketim, yatırım ve ithalatta çok önemli düşüşler çok öne çıktı. İthalattaki düşüş hammaddeyi ithal etmediğimizi, yani üretimin azaldığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek açıklanması birkaç ay sonra olacak. Ekonomimizin küçülmeye devam edeceği de aşağı yukarı net bir şekilde tablolanmış vaziyette. 2019 yılında tekrar büyümeye dönmemiz için yapmamız gereken ödevlerimizin listesi net ve açık. Bu konuda Sayın Berat Albayrak ve yönetimiyle son derece yakın çalışıyoruz ve bütün taleplerimizi iletiyoruz. İyi dinleyen bir ekonomi yönetimi var\" dedi.

\'BİR DE SİZLERE İYİ BİR HABERİM VAR\'

TÜSİAD Başkanı Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faizleri düşüreceği veya sabit tutacağı yönünde iş dünyasına önemli bir haber de verdi. Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir de sizlere iyi bir haberim var. Bugün özellikle şu an küresel rüzgarların bizi bir miktar nefes aldıracağı bir dönemden geçiyoruz. Diliyorum bu dönem uzun sürer, kestirmem mümkün değil. Ancak küresel gelişmelere baktığımız zaman özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı konusunda, faiz artırımlarını sanki düşüreceği veya vazgeçeceği yönünde izlenimlere katılmak istiyoruz, veyahut görmek istiyoruz. Böyle olduğu takdirde bize en azından zaman kazandıran periyot olacak. Ancak şunu da paylaşmamda fayda var, gerçekleri inkar edersek, 2013 yılını hatırlayın 5 yıl evvel özellikle ABD Merkez Bankası’nın yaptığı faiz anonsları vardı. Ama maalesef ekonomi yönetimi olarak baktığımızda gaza basmaya devam ettik. Dövizle borçlanmayı muazzam derecede teşvik eden bir yapıyla devam ettik. Oysa bir miktar daha dengeli kompozisyona geçebilirdik. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki gibi. Ama Türkiye veya Arjantin bu konularda farklı bir rota tercih ettiler ve istemediğimiz tablolarla baş başa kaldık. Bugün baktığımız zaman uluslararası finans kurumları gelecek yıl özellikle dünya ekonomisinin bir miktar yavaşlayacağına işaret ediyor, bu net. Bu nedenle fiyatlara baktığımızda geçen yılki kadar büyük artışlar beklenmiyor. Bu iyi haber. Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için, bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Protokol masasından görüntü

Toplantıya katılanlardan görüntü

Yeni üyelere katılım belgesinin verilmesi

Tusiad başkanı Erol Bilecik\'in konuşması

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİ KURTARILDI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, apartmanda bulunan 20 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen kedi, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatı katında dolaştığı sırada 20 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşen kedinin sesini duyan apartman sakinleri, durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, apartmanın asansör boşluğuna düşen kedi kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede kedinin yaralanmadığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AKS ekibinden görüntü

-AKS ekipleri apartma çıkarken detay

-Beş katlı binanın çatısında aks ekipleri kedi kurtarma çalışmasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

BABA-OĞUL SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KIRIKKALE’de, iddiaya göre tabanca ve av tüfeğiyle sokak ortasında saldırıya uğrayan baba Ertan Şengül (50) hayatını kaybederken, 16 yaşındaki oğlu Serhan Can Şengül yaralandı. Baba Şengül\'ün 5 gün önceki sosyal medya paylaşımında ise \"Bu dünyada işimiz bitti, ahrette görüşmek dileğiyle\" yazısı dikkat çekti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sanayi Mahallesi 1397 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, tabanca ve av tüfeğiyle henüz bilinmeyen nedenle Ertan Şengül ve oğlu Serhan Can Şengül’e ateş açtı. Ağır yaralanan baba-oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan baba Ertan Şengül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Serhan Can Şengül ise tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

5 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKATİ ÇEKTİ

Ertan Şengül\'ün 5 gün önce oğlu Serhan Can Şengül ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaşırken, \"Bu dünyada işimiz bitti, ahrette görüşmek dileğiyle\" şeklindeki yorumu dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA)

=================================

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ENGELLİ ÖLDÜ



KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli Murat Özdemir (48), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 26\'ncı kilometresinde meydana geldi. İrfan Yıldıran (45) yönetimindeki 51 KM 391 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Özdemir\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Özdemir\'in ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Yıldıran ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

====================================

BARTIN\'DA YAĞMUR NEDENİYLE TOPRAK KAYDI, İSTİNAT DUVARI YIKILAN EV BOŞALTILDI



BARTIN\'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelirken, istinat duvarı yıkılan bir ise ev boşaltıldı.

Amasra Şükürler köyünde 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan Zekeriya Sarı\'ya ait fındık bahçesinde aşırı yağıştan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında bahçedeki istinat duvarı yıkıldı, evde çatlaklar oluştu. Köye gelen jandarma ekipleri ve Amasra Kaymakamlığı ekipleri, aileyi evden çıkartarak muhtar olan kardeşinin evine yerleştirdi. Evin büyük bölümünde çatlaklar oluşurken ev oturulamaz hale geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmalarına başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ayhan ACAR / AMASRA(Bartın),(DHA)

===================================

TİRE\'DE TARİHİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN \'KUYU\' BULUNDU



İZMİR\'in Tire ilçesinde, yol temizleme çalışması sırasında tarihi olabileceği belirlenen kuyu bulundu. Jandarma ve müze yetkilileri, kuyunun bulunduğu yere gelerek inceleme yaptı.

Tire-Belevi yolunda akşam saatlerinde menfez temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, Çayırlı köyü yakınlarında yol kenarındaki otları temizlerken, yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti. Taşın etrafını temizleyen ekipler, tarihi olarak değerlendirilen yaklaşık 20 metre derinliğinde kuyu buldu. Karayolları işçilerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kuyunun bulunduğu noktada güvenlik önlemi alarak, müze yetkililerine haber verdi. Kuyunun fotoğraflarını çeken müze yetkilileri, etrafta inceleme yaptı. Tarihi bir kuyu olabileceğini belirten müze yetkilileri, yarın detaylı bir inceleme yapacaklarını söyledi. Jandarma da kuyunun etrafına emniyet şeridi çekerek kuyuyu korumaya aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yiğit SOYLU / TİRE(İzmir),(DHA)

===============================