DHA YURT BÜLTENİ - 21

KARAMAN\'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ



KARAMAN\'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış (23), evine tabancayla ateş eden Hamza Aylak\'a (30), av tüfeğiyle karşılık verdi. Vücuduna 13 saçma isabet eden Aylak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Hamza Aylak, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış\'ın evinin önüne gidip, eve tabancayla ateş açtı. 1\'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Kılış da, av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Açılan ateş sonucu vücudunun 13 yerine isabet eden saçmalarla yaralanan Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Aylak, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı çatışmadan yara almadan kurtulan Kılış ise olaydan sonra kaçtı. Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kaçış istikametine yönelik \'Dar bölge\' çalışması yapan polis, Kılış\'ı, 500 metre ilerideki bir inşaatta yakaladı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının ambulansta müdahale edilmesi

- Polisin olay yerinde inceleme yapılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KİLİS\'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KİLİS\'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19), Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANKARA\'DA HIRSIZLAR POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI: 1\'İ POLİS 3 YARALI



ANKARA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelileri, önce yoldaki bir otomobile ardından polis minibüsüne çarptı. Kazada 1 polis memuru ile 2 şüpheli yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yıldız Sanayi Sitesi\'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, 06 RLZ 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü Süleyman Ç. ve Uğur K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovaladığı otomobil, daha sonra Batıkent\'ten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'na yöneldi. Bulvar üzerinde hızlanan otomobil, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra yol kenarındaki 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden kopan bir parça minibüsün yanındaki polisin bacağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Süleyman Ç. Dışkapı Hastanesi\'nde, Uğur K. Numune Hastanesi\'nde, polis memuru ise kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Uğur K.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada tornavida, çakı, kesici alet ve muşta ile çok sayıda içki şişesi bulundu.

Bu arada şüpheli Süleyman Ç.\'nin 3 kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan, Uğur K.\'nın ise 2 kasten yaralama ve tehditten suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan görüntü

-Hırsızlık şüphelisi yaralının araçtan çıkarılması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulanstan görüntü

-Polisten görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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