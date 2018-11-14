DHA YURT BÜLTENİ - 21

Atatürk Anıtı\'na baltayla saldıran kadın adli kontrolle serbest(2)

BAŞSAVCILIK: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Atatürk Anıtı\'na balta ile saldıran Çiğdem B.\'nin mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yazılı yaptığı açıklamada, psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

\"13.11.208 tarihinde Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı\'nda yer alan Atatürk Heykeli\'ne balta ile vurulmak suretiyle zarar verilmesi olayı ile ilgili olarak derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet suçundan şüpheli gözaltına alınmış, 14.11.2018 tarihinde mevcutlu olarak Çorlu adliyesine getirilmiş ve ifade işleminin sonrasında sevk edildiği Çorlu Sulh Ceza Hakimliği\'nce hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

TEKİRDAĞ (DHA)

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KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANILDI

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC\'nin 35’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı\'nda düzenlenen törende anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Rauf Denktaş’ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, askeri yetkililer ve protokol katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladıktan sonra tören son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı genel görüntü

- İstiklal marşı ve saygı duruşu

- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt defterini imzalaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:00\'53\" BOYUT:99,2 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)

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TRABZON\'DA TARİHİ KÖPRÜ YAKININDAKİ YOL ÇÖKTÜ

TRABZON\'da çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışındaki yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında meydana geldi. Çevresinde bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen Tabakhane Köprüsü\'nün çıkışındaki yol çöktü. Üzeri kesme taşla döşeli yolda meydana gelen çökme sonucu, yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çökmeden dolayı tarihi köprünün zarar görmemesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çöken yoldan görüntüler

Alınan önlemler

Köprüden geçen vatandaşlar

Detaylar

HABER : Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)-

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BAĞCILAR\'DAKİ YANGINDA ÖLEN GENÇ KIZ, DUVAKLA UĞURLANDI

İSTANBUL Bağcılar\'da çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ile hayatını kaybeden Nahide Cansu Kovancı, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine tabutanu duvak örtülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bağcılar\'da dün Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti. Kovancı\'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Garaj Camii\'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Kovancı ailesinin yakınları ve akrabaları katıldı.

Anne Nilgün Kovancı, Nahide Cansu Kovancı\'nın tabutuna serilen duvağa bakarak, \"Ben seni daha gelin edemeden gittin güzel kızım. Böylemi olacaktı\" diyerek gözyaşları döktü. Cenaze namazının ardından Kovancı, Önerler Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Duvak örtülenr tabuttan detaylar

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin taşınması

Annenin ağlaması

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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ADIYAMAN\'DA, İSRAİL\'E TEPKİ

ANADOLU Gençlik Derneği Adıyaman şubesi üyeleri tarafından İsrail\'e tepki gösterildi.

Akşam saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi 30 kişilik kalabalık, İsrail\'in Gazze\'ye ve Filistin\'e yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. Protesto gösterisine katılanlar adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, \"İsrail, Gazze\'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. Siyonist İsrail, önceki akşam Han Yunus\'a düzenlediği saldırıyla 10\'a yakın Müslüman’ı şehit etti\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Parkında toplanan kalabalık

- Basın açıklaması

- Kalabalığın dağılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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SABA TÜMER, \'KAHKAHA KULÜBÜ\' AÇACAK

SUNUCU Saba Tümer, Eskişehir\'de katıldığı bir etkinlikte, Güneri Civaoğlu\'nun Japonya\'da görüp kendisine tavsiye ettiği kahkaha yogası yapılan \'Kahkaha Kulübü\'nü Türkiye\'de açmak istediğini söyledi.

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) tarafından düzenlenen \'Evimizin Sağlık Elçileri\' projesinin 9\'uncu etkinliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Salon\'da yapıldı. Etkinliğe; kahkahalarıyla tanınan sunucu Saba Tümer, sunucu Balçiçek İlter, oyuncu Begüm Kütük, doktorlar ve çok sayıda kişi katıldı katıldı.

Etkinlik öncesinde gazetecilere açıklama yapan Saba Tümer, kahkaha atmanın sağlığa çok faydalı olduğunu belirterek, Güneri Civaoğlu\'nun Japonya\'da görüp kendisine tavsiye ettiği, kahkaha yogası yapılan \'Kahkaha Kulübü\'nü Türkiye\'de açmak istediğini söyledi. Yakın zamanda Japonya\'ya giderek kulüp hakkında bilgi almak istediğini ifade eden Tümer, şöyle konuştu:

\"Bugün burada olma amacım sağlık konusunda tüm kadınları bilinçlendirmek. Çünkü kadın çok önemli. Evimizin sağlık elçileri de kadınlarımız. Onlar ne kadar bilinçlenirse bizler de, çocukları da, nesillerimiz ve toplumlarımız da güzel bir şekilde sağlıklarına kavuşacaklar. Japonya\'da kahkaha yogası var. Kulüp gibi bir şey oluşturmuşlar. Geçenlerde Güneri Civaoğlu söyledi, kendisi gitmiş. Hatta bana Türkiye\'de açmamı tavsiye etti. Şimdi önümüzdeki günlerde Japonya\'ya gidip kahkaha kulübünün detaylarını öğrenip burada açabilirim. Kahkaha atmak sağlığa tabii ki de çok yararlı. Kitabımda da zaten bahsettim. Kan basıncını düşürüyor, tansiyona iyi geliyor, ruh haline iyi geliyor. Bin tane etkisi var. Kahkaha atmak çok faydalı, herkes gülsün. Bu projeyi de çok faydalı buluyorum. Faydalı bulmasam burada olmazdım. Bütün Türkiye\'yi dolaşarak kadınları bilinçlendiriyorlar. Bunu da gönüllü olarak kalpten gelerek yapıyorlar. Ben de kalpten gelerekten buradayım.\"

Görüntü dökümü:

-Etkinliğe katılanların,

-Saba Tümer\'in salona gelişi,

-Saba Tümer\'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 353 MB // Süre: 3 dakika 09 saniye



