DHA YURT BÜLTENİ - 21

Tekirdağ\'da dolu ve yağmur etkili oldu (2)

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNİ SU BASTI

Tekirdağ\'da aniden bastıran şiddetli yağmur ve ardından kısa süreli dolu yağışı sırasında Ortacami Mahallesi\'nde bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümlerinin bir kısmı suyla kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Hastanenin giriş katında biriken sular işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler suları tahliye ettikten sonra servislerde temizlik çalışmalarında bulundu. Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Tekirdağ il merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devlet Hastanesi acil servisi

Hastane tabelası

Acilin girişindeki su birikintileri

Suyla kaplı acil servis girişi

İşçilerin suyu temizlemesi

İşçilerin çalışmalarından detaylar

Hasta yakını ile röp.

Hastane ve çevresinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

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Göle açılan 3 kuzenden biri kayboldu

BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle atlayan 3 gençten ikisi kurtulurken, bir genç kayboldu. Yalova Deniz Polisi Dalgıçları, Orhangazi Jandarma Ekipleri ve İznik Bot Komutanlığına bağlı ekiplerin gölde kaybolan genç için arama çalışması başlattı.

Olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü Yeniköy mevkiindeki sahilde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeniköy’de yaşayan Adil Beyazıt(19), kuzenleri Emirhan Beyazıt(18) ve Abdullah Küçükoğlu(19) Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladılar. Rüzgarın etkisi ile sandal bir anda kendilerinden uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı.

Olay sonrasında Adil Beyazıt yüzerek sahile çıktı. Bu esnada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerinde koştuklarında sudan çıkmaya çalışan Adil Beyazıt’ı sudan çıkardı. Arkadaşlarının gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevreden gelen balıkçılar tekneleri de arama çalışmaları için göle açıldı. Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandalla sahile getirdi. Sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınan Abdullah Küçükoğlu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

EMİRHAN ARANIYOR

Öte yandan gençlerden Emirhan Beyazıt’ın arama çalışmaları ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından aranıyor. Havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdururken, Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarına balıkçıların ağ atarak aramalarını sürdüreceği kaydedildi. Olayı haber alır almaz çiftliğe gelen genç kuzenlerin yakınları sahilde gözyaşlarına boğuldu. Gençlerin ikisinin kurtulması ile sevinç gözyaşları döken gençlerin yakınları Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri, kurtarılan ilk gencin görüntüsü

-Daha sonra kurtarılan ikinci gencin sandalla sahile getirilmesi

-Ambulansa taşınması

-Arama çalışmaları

-Balık adamların görüntüsü

-Balıkçı tekneleri ile arama çalışmaları

-Yakınlarının görüntüsü, detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

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İcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattı

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T. icra nedeniyle trafik ekipleri aracına el koyunca, aracının altına yatarak engel olmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat aracının altına yatarak direnen İ.T. güçlükle ikna edilirken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Darıca Atatürk Caddesi üzerinde lokantacılık yapan İ.T. hakkında iddiaya göre borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Kendisine verilen yasal süreçte borcunu ödeyemeyen İ.T.\'nin iş yerinin önündeki hafif ticari aracı trafik ekipleri tarafından işlem yapılarak bağlanmak istendi. Bu sırada İ.T. aracının altına yatarak polislere engel olmak istedi. Ağlayarak aracının bağlanmaması için polislere yalvaran İ.T. ikna edilemedi. Yaklaşık yarım saat aracının götürülmemesi için polislere dil döken İ.T. daha sonra vatandaşların da yardımı ile aracının altından çıkarıldı. Yakarışlarını sürdüren İ.T.\'ye ait araç daha sonra çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İ.T.\'nin aracının altında görüntüsü

İ.T.\'nin yakarışları

İ.T.\'nin aracının altından çıkarılması

Haber-Kamera: Erol POLAT /DARICA(Kocaeli),(DHA)

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Eskişehir\'de Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu sergisi

ESKİŞEHİR\'de Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu öncesinde \'Değişim, Dönüşüm ve Özgünlük\' sergisi düzenlendi.

Çamlıca Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim, Dönüşüm ve Özgünlük Sergisi\'nin açılışına Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Alper Çabuk, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk ile çok sayıda davetli katıldı. 5 Temmuz\'a kadar izleyicilere açık tutulacak olan sergide Türkiye\'nin çeşitli üniversitelerinde görevli 44 sanatçının fotoğraf, resim ve heykel eseri bulunuyor.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk, çevre ve kentleşme sorularını ele alarak toplumsal farkındalığı yaratmak, duyarlılığı sağlamak, çözüm önerilerine destek vermek amacını taşıyan Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu\'na katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Alper Çabuk da konuşmasında \"Mimarlar, şehir planlayıcıları, peyzaj mimarları bu gezegenin süper kahramanları. Onların sihirli elleriyle bu gezegen güzelleşiyor\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, davetliler tarafından gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk\'in konuşması,

-Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Alper Çabuk\'un konuşması,

-Açılış kurdelesinin kesilmesi ve serginin gezilmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Marmaris\'te domuz sürüsü pazara indi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü yemek bulmak için boş olan halk pazarına indi.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi\'ndeki halk pazarı alanında meydana geldi. 2\'si yetişkin 9\'u yavru olmak üzere toplam 11 yaban domuzu dağ eteklerinden yiyecek bulmak için pazar alanına indi. Çöp konteynırlarını karıştıran domuz sürüsünü eşi ve çocuğuyla otomobille evine giden Candan Erşen cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araç gürültüsüne ve far ışıklarına aldırmayan yaban domuzları, atılmış sebze ile meyveleri yedi. Yaban domuzları çöpçülerin müdahalesiyle mahalleden uzaklaştırıldı. Öte yandan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilciliği, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi\'nin, \'Yaban hayatı koruma\' adı altında başlattığı proje kapsamında önümüzdeki günlerde yaban hayvanlarının şehir merkezlerine inmemesi için yerleşim alanlarına yakın dağ eteklerine 3 kilometrelik çit döşeyeceği, çöp konteynırlarını yer altına alacağı ve ormanlık alanlara yem bırakacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

- Domuzlardan görüntü

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

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