DHA YURT BÜLTENİ - 21

Elazığ\'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı (Görüntü Ekiyle Yeniden)



ELAZIĞ\'da askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Elazığ- Karakoçan karoyulunun Kuruca geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Elazığ\'dan Van\'a giden 15 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan araç, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen ambulansla, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda çift yönlü uzun araç kuyruğu oluştu. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askeri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BİNGÖL-Erkan AY /BİNGÖL-ELAZIĞ,(DHA)

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Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açıldı: 4 yaralı

DENİZLİ\'de içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden kahvehaneye pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2172 Sokak\'ta bulunan bir kahvehanede yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki olayda, içerisinde R.G, A.K, O.K, ve D.D.\'nin bulunduğu otomobilden kahvehaneye pompalı tüfekle iki el ateş edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kahvehanedeki Arif Kurt, Mevlüt Koçyiğit, Yakup Aldemir, ve Mehmet Koçyiğit, çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahvehanenin kapı ve camlarının kırıldığı olayda, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan otomobil için arama çalışması başlatan polis ekipleri, yaşanan kovalamacanın ardından aracı Hürriyet Mahallesi\'nde yakaladı. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Kırık camlardan detaylar

-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

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Lise öğrencisi, av tüfeğiyle intihar etti



ADANA\'da lise birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammet Nuri Çakır, av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi İncir Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Lise birinci sınıf öğrencisi Muhammet Nuri Çakır, odasına geçip, av tüfeğini başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyup odaya koşan aile bireyleri, Çakır\'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çakır\'ın öldüğü belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çakır\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polis, Çakır\'ın intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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