DHA YURT BÜLTENİ - 21

Samandağ’da karakola taciz ateşi (2)

İLÇE HALKI SOKAKLARA ÇIKTI

Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristlerce açılan taciz ateşinin ardından ilçe halkı sokaklara çıktı. Vatandaşlar, olay hakkında geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçlerinden durum hakkında bilgi almaya çalıştı. İlçenin Sahil-Çevlik yol ayrımında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, bölgeye geçişlere izin vermiyor.

Bu arada, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA)

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Devlet hastanesindeki kreşte 25 çocuk yemekten zehirlendi



EDİRNE\'de Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nin kreşinde 25 çocuk ile 2 görevliye, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle müdahalede bulunuldu.

Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nin binasında bulunan kreşte öğle yemeğinin ardından çocuklarda bulantı, mide ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Kreşteki 25 çocuk ile 2 görevliye acil serviste ayakta müdahale edildi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) -

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Kız arkadaşını öldürdü, vicdan azabı çekince teslim oldu

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, 1,5 yıl önce kız arkadaşını öldürerek cesedini gömen kişi vicdan azabı çektiğini söyleyerek polisi aradı. Teslim olan kişi, polise kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Ceset çıkarılırken, soruşturma başlatıldı.

Bugün, polisi arayan kişi, \"1,5 yıl önce kız arkadaşımı öldürdüm\" diyerek, vicdan azabı çektiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi polise teslim oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, teslim olna kişinin ifadesini aldı. Polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, Gebze Muallimköy mevkiindeki alana güçlükle ulaştı. Jandarma ekibi gösterilen yerde kazı yaparak ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Gözaltındaki kişi soruşturma kapsamında yeniden Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kız arkadaşını tabanca ile ateş ederek başından vurduğu öğrenilen kişinin ifadesi alınmaya devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Ekiplerden görüntü

- Cenaze aracından görüntü

Haber: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -



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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın öldü

TEKİRDAĞ\'da yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde öldü. Sürücü kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara Karayolu 5\'inci kilometredeki Bağlar mevkiinde meydana geldi. Bir işyerinde çalışan Sevim Yiğit, mesai bitimi sonrası evine gitmek üzere Bağlar mevkiinde yolun karşısına geçmek istedi. Sevim Yiğit\'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Tekirdağ\'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobilin çarptı. Sürücü kazanın ardından durmayarak aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit\'in öldüğünü tespit etti.

Sevim Yiğit\'in cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma, kaçan sürücünün kimliği ve aracın plakasının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki jandarma, polis ve sağlık ekipleri

-Sevim Yiğit\'in yerdeki cansız bedeni

-Trafik ekiplerinin çalışmaları

-Sevim Yiğit\'in fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Sandıklı’da zincirleme kaza: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 70’inci kilometresi Gökçealan Köyü kavşağında meydana geldi. Kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Veli Uygun idaresindeki 03 LM 801 plakalı traktörün arkasına bağlı arpa yüklü römork ve mibzere, Ali Osman Erkol idaresindeki 06 AOE 05 plakalı otomobil çarptı. Römorktaki malzemeler yola savrulurken, Talip Alp’in kullandığı 06 FN 1711 plakalı otomobil ve Erol Er idaresindeki 06 REL 02 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, Erol Er, Hülya Er, Hacer Nur Er, İbiş Alp, Kazım Alp, Talip Alp ve traktörde yolcu olarak bulunan Şaban Başbunar yaralandı.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çevredekiler ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çıkartılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan İbiş Alp, Kazım Alp ve Şaban Başbunar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, Hacer Nur Er ve Hülya Er de Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Talip Alp ve Erol Er’in tedavilerinin ise Sandıklı Devlet Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan traktör ve mibzer

- Kazaya karışan römork ve parçası

- Kazaya karışan otomobiller

- Yaralıya ambulansta müdahale edilirken

- Yolda yatan yaralı ve sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa sevki

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)