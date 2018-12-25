DHA YURT BÜLTENİ - 20

SURİYELİ GENÇ, YANARAK ÖLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI



ADANA\'da elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan ve vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim (19), komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13093 Sokak\'taki iki katlı müstakil evin alt katında çıktı. Sokağı saran dumanı fark eden mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında Suriyeli bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada odada bir gencin baygın bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, evin kapısını kırıp, içeri girdi. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, isminin Fuvaz Haşim olduğu öğrenilen Suriyeli genci de ölmekten kurtardı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Haşim, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiye erleri tarafından tamamen söndürülen ve evin bir odasında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı saptandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının çıktığı evin sokağı

- Sokaktaki ambulanstan görüntü

- Ambulanstaki yaralı Suriyeli gençten görüntü

- Vücudunda yanıklar oluşan genci, sağlık görevlisinin elindeki kağıdığı yelleyerek serinletmeye çalışması

- İtfaiye aracından görüntü

- Evin dış görüntüsü

- Evin yanan odasından görüntü

- Olay yerindeki polisten görüntü

- Yangına müdahale eden vatandaşlardan biri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'22\" - BOYUT: 265 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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TERS YÖNDE İLERLEYEN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

ANKARA\'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi\'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobilin, alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara\'nın Çankaya ilçesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cinnah Caddesi\'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi\'nde Özcan H. idaresindeki 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Özcan H. yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi Çankaya istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Polis ekipleri de bu sırada, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN \'PAKİZE\'Yİ BEKÇİLER KURTARDI



BURSA\'da mahallelerde devriye görevini yürüten bekçilerin yanından ayrılmayan ve \'Pakize\' adı verilen sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. bekçilerden biri çukura inerek Pakize\'yi kurtardı.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi\'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bekçilerin mahalle aralarında drevriye görevini sürdürürken yanlarından ayrılmayan Pakize isimli sokak köpeği, rögar kapağı çalınan 2 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan bir kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek \'Pakize\'yi çıkardı. Düştüğü yerden çıkan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan\'ın yanına giderek adeta teşekkür etti.

\'Pakize\'yi kurtaran bekçi ekipleri, tedbir amacıyla kanalizasyon çukurunun üzerine tahtalar koyarak kapattı. \'Pakize\' daha sonra kurtarıcılarıyla birlikte devriyesine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeği kurtarma anı cep telefonu

-Kurtarılan köpeğin bekçilerle oynaması

-Köpeğin bekçilerle devriye atması

-Detaylar

SÜRE: 3.37 - BOYUT: 406 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

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HATAY\'DA NOEL BAYRAMI DUALARLA KUTLANDI



HATAY\'da Noel Bayramı, Hıristiyanlar tarafından Antakya Ortodoks Kilisesi\'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Antakya Ortodoks Kilisesi\'ndeki ayini kilise papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hıristiyanlar, dünya barışı için dua etti. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı\'nda İsa Mesih\'in doğuşunu kutladıklarını belirterek, \"Bugün kilise hınca hınç doldu. Sadece Antakya\'dan değil, Türkiye\'nin her yerinden bütün inançlar Antakya\'ya kilisemize geldiler. Bugün Türkiye\'nin her yerinden değişik semavi dinlere mensup yaklaşık iki yüz kardeşimizi de ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu Noel Bayramı\'nın ve yaklaşan yeni yılın başta ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Kilise çanının çalmasıyla başlayan ayin ve noel kutlamaları, yine kilise çanının çalmasıyla başlayan havai fişek gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kilise çanının çalması

- Düzenlenen ayinden genel ve detay görüntüler

- Ayin sonrası kilise bahçesinden genel görüntü

- Kilise bahçesinden detay görüntüler

- Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil ile röp.

- Çanın yeniden çalması

- Havai fişek görüntüleri

SÜRE: 02\'50\" - BOYUT: 317 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

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