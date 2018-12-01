DHA YURT BÜLTENİ - 20

HASTANE İÇİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALI

OSMANİYE\'de bir özel hastane içinde önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki bir özel hastanede meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup, hastane içinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup, birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı.

Olayda, kurşunların isabet ettiği M.L., A.L., A.L. ile S.L. isimli kadın ve karşı gruptaki B.Ç., yaralandı. Yaralılar, hastanedeki sağlık görevlilerince tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından bölgeye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettirdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden görüntü

- Hastane önündeki zırhlı polis aracından görüntü

- Hastane önündeki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00\'45\" - Boyut: 84,9 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

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TRAFO PATLADI, ÇORLU 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde trafo merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle ilçenin büyük bir bölümünde yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Nusratiye Mahallesi\'nde bulunan trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 19.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın gürültüsü çevrede oturan vatandaşlar arasında kısa süreli korkuya neden oldu. Patlamayla birlikte ilçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi. TREDAŞ, ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra elektrik akımı yeniden sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karanlık sokaklardan detaylar

-Işıkların yanmayan binalar

-Arıza merkezi tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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TIR\'IN DORSESİNDEN 5 BİN PAKET KAÇAK SİGARA, İÇ ÇAMAŞIRINDAN ESRAR ÇIKTI

AKSARAY\'da, plakasındaki iki rakam boyayla kapatılmış TIR\'ın dorsesinde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücünün üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana yolu üzerinde rutin yol kontrolü yaptığı sırada, plakasındaki iki rakamı boyayla kapatılmış Eyüp Ali D. yönetimindeki 63 L 1700 plakalı TIR\'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine polis, yaptığı aramada dorsede bulunan 48 çuval içerisinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ile metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Eyüp Ali D.\'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haberi olmadığını, çuvalları bir ambardan aldığını, içinde ise ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sigaralardan detay

- Esrardan detay

- TIR\'dan detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA)

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NİHAT HATİPOĞLU: HİÇ İMAN ETMEMİŞ İNSANIN KOMA HALİNDEYKEN TÖVBESİ KABUL OLMAZ



İNEGÖL Belediyesi\'nin düzenlediği Mevlid-i Nebi programı kapsamında İnegöl’e gelen Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, \"Allah bir, Muhammed onun resulüdür’ diyen Müslüman, ebediyen cehennem de kalmayacaktır, cennet kapısı görecektir. Allah onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hiç iman etmemiş bir insanın koma halindeyken tövbesi kabul olmaz\" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katılan Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2010 yılında en iyi kuran okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Hafız Mehmet Bilir’in kuran tilavetinin ardından İnegöllülerle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, \"Sizleri özlemiştik. Davet alınca hemen aracımızı buraya sürdük\" dedi. Hz. Muhammed\'in Hicri Safer ayında uğursuzluk olmadığını belirttiğini söyleyen Hatipoğlu, \"Safer ayı pek sevilmemiştir. Peygamberin ölümüne haberci olduğu için sevilmez. Bu ayın bir özelliği de peygamberimizin doğumu olmuştu. Hem doğumuna hem ölümüne şahitlik etti. 20 Nisan’da doğdu, 8 Haziran’da peygamberimiz vefat etti. Onu hatırlıyoruz. Çünkü peygamberimizin yoluna gidersek, Kuran-ı Kerim\'i en doğru şekilde anlarız. Peygamberimizin ahlakını almamız lazım. Bunun yolu, peygamberimizi çok iyi tanımaktan geçiyor. Onun yolunu yol edinmek, onun izini sürmek lazım. Ayetlerde ne diyor; peygambere uyun\" diye konuştu.

\'HİÇ İMAN ETMEMİŞ İNSANIN KOMA HALİNDEYKEN TÖVBESİ KABUL OLMAZ\'

20 yaşından bu yana Hz. Muhammed\'i anlattığını söyleyen Nihat Hatipoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"6666 ayetten oluşuyor kuran. Tümünün hitabı peygamberimizdir. Kuran onun hayatına göre şekilleniyor. Allah’a tam uymak istiyorsanız, Allah’ın elçisi Hz. Peygamber\'e uyun. Allah, Hz. Muhammed’i, tüm insanlara ve peygambere şahit getirdi. Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun. Allah bizi imanla gitmeyi nasip eylesin. \'Allah bir, Muhammed onun resulüdür’ diyen Müslüman, ebediyen cehennem de kalmayacaktır, cennet kapısı görecektir. Allah onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hiç iman etmemiş bir insanın koma halindeyken tövbesi kabul olmaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu konuşması

-Vatandaşlarların yoğun ilgisi

-Detaylar

SÜRE: 1.46 - BOYUT: 198 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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