DHA YURT BÜLTENİ - 20

Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'de

\"TERÖRÜ MÜNBİÇ\'TE YERLE BİR ETMEKTİR\"

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere İzmir\'e geldi. Kentte ilk olarak Bayraklı ilçesine giden Başbakan Binali Yıldırım burada düzenlediği mitingde halka seslendi. Cumhur ittifakına da destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu ittifak 15

Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak tek millet tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye\'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil\'de, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda, Münbiç\'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'e geldi. Binali Yıldırım\'ın kentteki ilk durağı ise Bayraklı oldu. Bayraklı Sevgi Yolu\'ndaki mitingde vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına Ege\'nin incisi güzel İzmir sözleriyle başladı. Binali Yıldırım, bayraklı Ülkü Ocakları binasının balkonunda olanlara da dönerek \"Ülkücü kardeşlerim sizleri de selamlıyorum\" dedi.

Sözlerini sevgi yolu sel olmuş akıyor diyerek sürdüren Başbakan Binali Yıldırım , \"Sizlerle beraber geleceğe güvenli emin adımlarla yürüyoruz. İnançlıyız, kararlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde İzmir bizimle beraber. Var mısın? İzmir 24 Haziran\'da yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Sizlerle gurur duyuyorum İzmir. İzmir\'i adım adım geziyoruz arkadaşlarımla Bayraklı ve İzmir bizi bağrına bastı. İzmir burada sizin desteğiniz bize güç veriyor. 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Ülkemiz İzmirimiz nereden nereye getirdiğimizi sizler biliyorsunuz. Ülkemizi kalkındırdık. Türkiye\'yi üç kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük\" dedi.

\"BİR MİLYON 85 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLADIK\"

Bugün açıklanan işsizlik rakamlarına da değinen Başbakan Binali Yıldırım , \"Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye de işsizlikte yüzde 1.6 iyileştirme sağlandı. 85 bin tane kardeşimize iş sağladık. Dünyadaki 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin iki tanesi İzmir\'de. Bir tanesi İzmir İstanbul otoyolu diğeri de İzmir Ankara hızlı treni. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor buradan İstanbul\'a üç saatin altında gideceksiniz. 10 saat 11 saat 12 saat yolculukları hatırlayın. Ömrünüz yollarda geçerdi. Şimdi o Osman Gazi köprüsü hakkında laf eden Muharrem İnce Yalova\'dan İstanbul\'a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylıkla 6 dakikada İstanbul\'a geçiyor. Yoksa İzmit\'i dolanacak, üç saat yollarda olacak bu mitingleri de yapamayacaktı. Bizim hizmetlerimiz herkese, 81 milyona. Ülkemizi istiyoruz ki 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyalım\" dedi.

İZMİR\'E YATIRIMLARINI ANLATTI

15 yıldır milletimize ve ülkemize hizmet etmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz diyen Başbakan Binali Yıldırım \"Şehirlerimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi ihmal etmiş olur. Ege\'nin incisi dünya ticaretiyle entegre olmuş. İzmir\'e büyük yatırımlar yaptık. İzmir\'i her bakımdan kalkındırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 16 yılda, 66 katrilyon yatırım yaptık. 35 İzmir projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 35 projeden 9 tanesini bitirdik. 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti yapar onlar konuşur. AK Parti sözünün eridir. AK Parti söz verirse sözünün altında kalmaz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İzmir\'e 15 yılda tam 9 bin 250 tane derslik yaptık. 80 yılda yapılan derslik sayısı 14 bin. Biz bunun üzerine tam 9 bin 250 derslik yaptık. Yurt sayısını arttırdık. 9 bin 200 olan yatak kapasitesini 16 bine çıkardık. Yakın zamanda bu sayı 30 bine çıkacak. İzmir sağlıkta 15 yılda çok önemli mesafeler aldı. 31 tane hastane yaptık. İki tane ağız diş sağlığı, 74 tane de birinci basamak sağlık tesisini yaptık. Bayraklı\'ya modern bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşaatı tüm hızıyla sürüyor. Dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir\'e biz kazandırdık. Alaçatı havalimanının ihalesini yaptık hayırlı olsun\" diye konuştu. \"SENİN TRAMVAYININ YARISI\"

Açılışını yaptığı Sabuncubeli Tünelleri\'ne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sabuncubeli tünellerini yaptık, açtık. Geçtiniz mi tünellerden? 400 yıllık hayal gerçek oldu. Şimdi de \'paralı olacak\' diyorlar. Paralı mıydı? Bedava bedava. İzmir Manisa arası 15 dakikaya indi. İhracatın başşehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul\'a, Bursa\'ya, Avrupa\'ya bağlanıyor. Bir kez daha tüneller hayırlı olsun. Belediye başkanı merak etmiş \'Sabuncubeli tünellerin fiyatı açıklanmamış\' demiş. İşte açıklıyorum 536 milyon. Senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar. İzmir\'e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptık. İnşa ettiğimiz Gördes Barajı\'yla İzmir\'in 50 yıllık içme suyu problemini biz çözdük. Karşıyaka Stadyumu\'nu belediye engelliyor, haberiniz olsun. İhalesini yaptık bir türlü yapamıyoruz. 24 Haziran\'da siz gereğini yaparsınız. Atatürk\'ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapacağız. Bayraklı\'nın sorunlarını biliyoruz. Alt yapı hak getire. Sahillerde çiçekler, böcekler süslemeler, tramvaylar gırla giderken Bayraklı\'nın alt yapısı yetersiz. Trafik sorunları var. Belediye hizmetlerinde sorunlar var ama biz Bayraklı\'nın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları da yine biz çözeceğiz. Onun için Bayraklı\'dan güçlü bir destek bekliyorum\" dedi.

\"CUMHUR İTTİFAKI TEK BAYRAK DEMEK\"

Cumhur İttifakı\'na da destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye\'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil\'de, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda, Münbiç\'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz\" diye konuştu.

MUHALEFET ADAYLARINA TERÖR ELEŞTİRİSİ

Türkiye\'nin önemli bir sorunu terör sorunudur diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Piyasadaki adayların hiçbirisi terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Koşa koşa Edirne\'ye gideceksin, orada teröre destek veren birisini destekleyeceksin. Sonra da hepinizin Cumhurbaşkanı olacağım diyeceksin. Peki 53 kişinin hesabını kim verecek. Birliğimize, kardeşliğimize göz dikenin karşısında Bayraklı\'yı bulursun, İzmir\'i bulursun. Ülkemizi bölmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz\" dedi. Meydandakilerin Muharrem İnce aleyhine slogan ataması üzerine de Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir ince eler sık dokur. İnce\'yi eler Erdoğan\'ı seçer. Hiç merak etmeyin. Bizi bölemeyecekler kardeşliğimizi yok edemeyecekler. Kandil\'den, Pensilvanya\'dan emir alıp bu ülkeye kast edenlere karşı Türkiye tek bilek, tek yürek olur. Bu ezan, bu bayrak, bu devlet ve vatan hepimizin. Biz birlikte Türkiye\'yiz. Kardeşliğimize sahip çıkmak için hazır mıyız? Sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Geleceğimize, yavrularımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkacak mıyız? Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan\'ı Cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Muhalefet adayları ne

diyorlar? \'AK Parti ne yaptıysa hepsini bozacağız, yıkacağız\' Bunlar yıkım ekibi demek ki. Sandıkta iki tane ekip var. Yapım ekibi. Yıkım ekibi. 24 Haziran\'da yıkım ekibine hak ettiği dersi verecek miyiz? Yapım ekibini zaferle sandıktan çıkartacak mıyız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Alandan görüntü

- Konuşmadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

===========================================================

Tefenni\'de şiddetli yağış nedeniyle yollar kapandı

BURDUR\'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış Tefenni- Fethiye karayolu ile bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Tefenni ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Yuvalak köyü mevkisinden gelen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular Tefenni- Fethiye karayolu ile Tefenni\'nin Seydiler, Bayramlar ve Çaylı köyleri grup yollarının trafiğe kapanmasına sebep oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve Tefenni Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla taşkın nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Selin gelişi

- Dereden detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)

=====================================

HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyor



HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, \"Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir. Çünkü, bu mesele can yakıyor, insan kanını döküyor, huzurumuzu kaçırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, \'Kürt sorunu yoktur\' Siz de çıkıp dediniz ki; Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış bu soruna\" dedi.

\'UZLAŞACAĞIZ, ANLAŞACAĞIZ\'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz, Van\'ın Beşyol Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililere seslendi. Yavuz, HÜDA PAR\'ın çatışma ve şiddeti reddettiğini ve uzlaşma yoluyla sorunların çözüleceğine inandığını söyledi. Yavuz, \"Biz, memleketimizin sorunlarını uzlaşarak, anlaşarak çözeceğiz. Çatışarak hiç bir şey bize kar getirmedi. Şehirlerimiz savaş alanına döndü, binlerce evladımızı kaybettik, milyarlarca dolar servetimiz heba oldu, huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara. Çatışarak denedik olmadı, ne yapacağız? Tek bir çaremiz var kardeşlerim. Uzlaşacağız ve anlaşacağız. Bu memleketin bütün sorunları Ankara\'da çözülecek. Çünkü sorun Ankara\'da başladı. Sorunun temel kaynağı Ankara olduğu gibi, çözüm kaynağı da Ankara\'dır.\" dedi.

Türkiye\'de en büyük sorunun Kürk sorunu oloduğunu öne süren yavuz, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştirerek şöyle konuştu:

\"Memleketimizin sorunları var. Bu sorunlardan birincisi Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor. İnsan kanını döküyor. Huzurumuzu kaçırıyor. Bu mesele çözülmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, \'Kürt sorunu yoktur\' Siz de çıkıp dediniz ki Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Umut bağladık, ne güzel dedik. Bir Başbakan çok güzel şeyler dile getiriyor. Herhalde sorun çözülecek dedik. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış. Atılan güzel adımları asla inkar etmiyorum. TRT Kürdi\'nin açılmasını çok önemsiyorum. Andımızın kaldırılmasını, her sabah Kürt çocuklarına, Arap çocuklarına yalan söylemesinin vazgeçilmesini önemsiyorum. Allah razı olsun, bunda HÜDA PAR\'ın katkısı çok biliyor musunuz? Çünkü bizim parti programımızda Hüda Par iktidara geldiği zaman ‘Andımızı kaldıracaktır’ yazıyordu. Biz meclise gitmeden hükümetin üzerinde baskı unsuru oluşturduk ve bu sorunun çözülmesini sağladık. Bunun için elimize silah almadık.\"

KÜRTÇE,TBMM’DE BİLİNMEYEN DİL OLARAK KAYITLARA GEÇİYOR

Mehmet Yavuz, TBMM\'de Kürtçe\'nin bilinmeyen bir dil olarak kabul gördüğünü ifade ederek, \"Milyonlarca insan, Kürt şehirlerinde özellikle bir dil konuşuyor. Peki bu dil, TBMM konuşulduğunda Kürtçe konuşuldu diye mi geçiyor? Yoksa bilinmeyen bir dil olarak mı geçiyor? İşte Kürt meselesi budur Sayın Cumhurbaşkanım. Bu dil Allah\'ın ayetimdir dediği ve senin ülkende milyonlarca insanın kullandığı bu dil TBMM\'de bilinmeyen bir dil diye kayıtlara geçiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Miting alanından detaylar

- Detaylar

- Kur\'an tilaveti

- HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz\'uz konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

==================================

Birecik’teki kavga soruşturmasında 10 kişi, 10 tüfekle yakalandı



ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden birbirlerine pompalı tüfekle saldıran ailelere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi, 10 tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Birecik’te dün akşam saatlerinde Büyükkaplan ve Yıldız aileleri arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan pompalı tüfekli kavgada 3 kişinin yaralandı. Silahlı kavga nedeniyle gerginliğin yaşandığı iki aile yeni bir olayın çıkabileceği ihbarını alan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda pompalı ve uzun namlulu 10 tüfek ele geçirilirken, her iki ailenden 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel hareket polisleri zırhlı araçlarla mahallenin giriş ve çıkışında önlem alırken, gözaltına alınan 10 kişi ise sorgulanmak üzere Birecik Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Dün yaşanan tüfekli kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: BİRECİK(Şanlıurfa),(DHA)

==========================

Gazinin oturduğu ev yangında kül oldu



ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde gazi Mustafa Albayrak\'a (34) devletin yardımıyla alınan müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eğirdir’e bağlı Sarıidris beldesinde oturan gazi Mustafa Albayrak’ın müstakil evinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir’de 2006 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanarak gazi unvanı alan Mustafa Albayrak’a devletin de yardımıyla alındığı belirtilen evdeki yangını gören komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Albayrak’ın amcasının mevlidine gittiği sırada yangının çıktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA,(DHA)

===============================

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 5 yaralı



MUĞLA\'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Ali Karabulut yaşamını yitirdi, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dalaman ilçesinde meydana geldi. Ali Karabulut (38) yönetimindeki 48 KR 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Karabulut yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Serkan O., Hatice O., Sebahat Buse O., Sedef K. ve Bade K.\'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cihan KAYA /DALAMAN(Muğla),(DHA)

===================================

Tokat\'ta tarihi eser operasyonu şüphelisi serbest bırakıldı



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ile yakalanan şüpheli M.U. serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Erbaa ilçesinde M.U.’nun tarihi eser satışı yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki evinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Ekipler önceki gün operasyon düzenleyerek M.U.\'nun evinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 hayvan figürlü heykel ve 11 sikke ele geçirildi. Şüpheli M.U., Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan M.U. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),(DHA)

===================================