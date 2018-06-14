DHA YURT BÜLTENİ - 20

AKÇAKALE\'DE AKRABALAR ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Kasım Biliz öldü, 2 kişide yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Damlasuyu kırsal Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında uzun süredir husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle teravih namazı çıkışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğin yaşanmasına neden olan kavgada Kasım Biliz, Kasım Boğatekin ve Mehmet Biliz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Kasım Biliz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların tedavi edildiği hastanede ise yeni bir olay yaşanmaması için polis güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların ambulansla Urfa\'ya sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

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TEKİRDAĞ\'DA ÇÖP KONTEYNIRINDAKİ PATLAMA VE KOKU PANİK YARATTI

TEKİRDAĞ\'da, sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine atılan belirsiz kimyevi maddenin patlaması, hem kötü koku hem de korku yarattı. İtfaiye ekipleri köpüklü müdahale ettiği konteyneri, toprağa gömdü.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi Yeniçağ Sitesi yakınındaki bir çöp konteynırına iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, küçük torbalar içerisinde ne olduğu bilinmeyen kimyevi maddeler atıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra site sakinleri duydukları patlama sesi ve çevreye yayılan ağır kokular üzerine dışarı çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Patlamanın ve kokunun yol üzerindeki bir çöp konteynerinden geldiğini tespit eden site sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen terörle mücadele ve asayiş polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise çöp konteynırındaki cisimlere önce köpük sıktı. Ancak çöp kutusundaki belirsiz madde ağır bir koku yayarak patlamaya devam edince, getirilen bir kepçe yardımı ile esrarengiz kimyevi madde çöp konteyneri ile birlikte toprağa gömüldü.

Site sakinlerinden Yaşar Şen, \"Evde oturuyordum bir patlama sesi duydum. Sonra merak edip dışarı çıktığımda burada bir şeyin patlama yaptığını ve koku geldiğini gördüm. Sonra itfaiyeye haber verdik\" dedi. Mahalle sakinleri ise merakla yapılan çalışmaları izlerken, polis etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak söz konusu kimyevi maddeyi kimlerin buraya bıraktığını belirlemek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise toprağa gömülen kimyevi maddeler üzerinde yarın geniş kapsamlı inceleme yapılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiyenin sıktığı köpükler

-Etrafta araştırma yapan polisler

-Kepçenin çukur kazması ve konteynırı toprağa gömmesi

-Meraklı vatandaşlar

-Patlayan cisimden parça görüntüsü

-Mahalle sakini ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ (DHA)

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Bakan Eroğlu: Orman yangınları bizi çok yoruyor (2)

TUTUKLU AİLESİNDEN BAKAN EROĞLU’NA SİTEM

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da esnaf ziyareti sırasında bir tutuklunun yakınlarıyla ilginç bir diyaloğa girdi. Eşinin, üvey babasını vurduğu için tutuklu olduğunu söyleyen kadın, Bakan Eroğlu’na af görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından dolayı sitem etti. Eşi tutuklu olan kadın, \"Çok dillendi. Mahkumların hepsi de ayakta. ‘Bayramda çıkacak’ denildi. Fakat çıkmadı\" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu, \"Bayramda kimse ‘çıkacak’ diyemez çünkü meclis kapalı. Ben de bir milletvekiliyim. Hiç kimse çıkaramaz. Affı çıkaracak olan kim? Meclis. Ancak yeni meclis kurulduktan sonra siz de inşallah gümbür gümbür AK Parti’ye oy verin ben de bizzat takip edeceğim\" dedi.

TUTUKLU ANNESİ İLE BAKAN EROĞLU ARASINDA DİYALOG

Tutuklunun annesi ise, \"Oy vermeyi düşünmüyoruz\" dedi. Bunun üzerine Bakan Eroğlu da, \"Öyle mi? Niye?\" diye sordu. Kadın ise \"Gelen çıkarır\" diye cevap verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, \"Bizden başka kimse çıkaramaz. Destek verin çıkaralım\" dedi. Tutuklunun annesi, \"Ben yemin ettim. Oğlumu çıkarmazsalar oy vermeyeceğim. Bahçeli bunu dile getirdi\" dedi. Bakan Eroğlu, \"Dile getirildi. Ama oy kazanmak için, Bahçeli’nin çıkaracak gücü yok ki. Ancak kanunla çıkar \" diye yanıt verdi. Tutuklu annesi, \"Kendini bilmeyenlere af gerekmez. 18 yaşından beri yatıyor\" dedi. Bakan Eroğlu, \"Meclis kapandıktan sonra kati konuşmak yanlıştır, doğru değildir. Girelim meclise gereğini yaparız. Tamam mı?\" diye konuştu. Daha sonra Bakan Eroğlu esnaf ziyaretine devam ederken, tutuklu yakınları ise o bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu’nun otelden çıkışı

- Bakan Eroğlu esnaf ziyareti

- Bakan Eroğlu ile tutuklu ailesinin konuşmaları

HABER-KAMERA: Satilmiş AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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TEM\'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu\'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu\'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TEM Otoyolu\'ndan görüntü

- Araçlar ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)

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BURSA\'DA OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU: 2 YARALI

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, virajı alamayarak su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından halat ve merdiven ile kanaldan çıkartıldı.

Kaza akşam saatlerinde, Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Dirikel yönetimindeki 16 AAU 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak su kanala uçtu. Çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ve merdiven ile su kanalına inerek, araçta bulunan şoför Mert Dirikel ile yolcu Hasan Kalınbandır\'ı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılının çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Su Kanalına uçan araçtan görüntüler

- İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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