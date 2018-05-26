DHA YURT BÜLTENİ - 20

Manisa\'daki sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Salihli\'de bugün gündüz saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış ve dolu cadde ve sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası araçlar göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte Gaziler, Eskicami ve Kocaçeşme mahallelerinde çok sayıda ev ve işyerini su basarken, tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir\'den Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesi\'nde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göle dönen yollardan görüntü

- Yollarda kalan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emre Saçlı /SALİHLİ(Manisa),(DHA)

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Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi (2)

\'SAKAL UZATINCA DEAŞ\'ÇI, SAKALLARI KESİNCE PYD\'Lİ, PKK\'LI OLUYORLAR\'

Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisinin temel atma törenine katılmak üzere Van\'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, temel atma töreninin ardından \'Güçbirliği Platformu\' toplantısına katıldı.

Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin son yıllarda birçok kötü olay yaşadığını ve terör örgütlerinin saldırısına maruz kaldığını belirterek, \"40 yıldır ülkenin başında PKK belası var. Önce hak arama mücadelesi gibi başlatılan mücadelenin geldiği noktayı herkes görüyor. Bölgede 70 bine yakın hasarlı binanın zararlarını ödedik. 26 bin ev yaparak, vatandaşlara dağıttık. Vatandaşlar mağdur ve masumdur. Militanların, satılmışların insanları evlerinden çıkararak, evleri çatışma alanı haline getirdi. FETÖ belası, \'Dindarız, hizmet edeceğiz\' diyerek insanları kandırdı. Fakirlerden geldiler çocuklarını istediler. Zenginlere ise para, zekat verin dediler. Gerçek yüzleri 15 Temmuz’da görüldü. Milletin meclisini, cumhurbaşkanının çalışma ofisini bombaladılar, sivil insanlara kurşunlar yağdırdılar. 250 şehidimiz var. Bir de DEAŞ diye batının, ABD\'nin uydurduğu bir örgüt var. Sakal uzatınca DEAŞ’çı, sakalları kesiyorlar PYD\'li PKK\'lı oluyorlar. Savaştırdıkları elemanları oradan toplayıp başka yere götürüyorlar. Kamyonlarla taşıyorlar hem de. Bir PKK itirafçısı diyor ki, ‘bana dediler kamyonun içi bomba dolu buraya götür bırak, ayrıldıktan 5 dakika sonda patlatacaklar dediler. Ben götürdüm, daha içindeyken patlattılar.’ Ağır aralı hastaneye götürülmüş, düşünürken ‘ben ayrılacaktım beş dakika sonra patlatacaklardı, neden ben içindeyken patlattılar. Beni yok etmek istiyorlar.’ dedi.

\'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL\'

Bakan Özhaseki, batının Türkiye\'nin ekonomik olarak çökertmek istediğini ifade ederek, \"Finans yönünden bizi çökertmek adına batının denemediği yöntem kalmadı. Yabancı ortaklı şirket sayısı şu anda 60 bin civarında. 2002\'de bunun sayısı 4 bin civarındaydı. Çok güzel çalışmalar yaptık. Yabancı firmalarla ortaklıklar kuruldu. Bunlara Türkiye\'den çıkın, Türkiye\'de yatırım yapmayacaksınız dediler. Hala o baskı devam ediyor. Emin olun, bir ay sonra seçim var. Onların çoğu hizaya gelecek. Burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği üyeleri yavaş yavaş hizaya geldiler, eşit ülke gibi görüyorlar. Türkiye onlar için emir verilecek bir ülkeydi. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunların taşeron örgütleridir. Kiralık katiller bunlar. Böyle bir yapı içinde mücadele ediyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Dimdik durarak, gece yarılarına kadar çalışarak yolumuza devam ediyoruz\" diye konuştu.

Güçbirliği toplantısından sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra Van Büyükşehir ile İpekyolu belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantının yapıldığı salondan detaylar

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ /VAN,(DHA)

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Bilal Erdoğan, TÜGVA\'nın Niğde Temsilciliği\'nin açılışını yaptı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Niğde Temsilciliği\'nin açılışı, vakfın yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan\'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Niğde Feridun Zeren Caddesi\'nde bulunan TÜGVA Niğde Temsilciliği\'nin binasının açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, TÜGVA Niğde Temsilcisi Burak Yaşar, AK Parti Niğde milletvekili adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Niğde Belediyesi Mehter Takımı\'nın gösterisi ve hemen ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti\'nin okunması ile başlayan törende konuşan TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini kuracak olan gençlerin değerlerini benimsemiş, kimliğini bilen, hangi inanç dünyasına, hangi medeniyet değerlerine ait olduğunu çok iyi bilen gençler olarak yetişmesini kendine hedef edinmiş olan Türkiye’nin her yerinde ortaokuldan üniversiteye, çalışan gençliğe kadar, teşkilatlanan, gençlere sporla, sanatla, kültürle, teknolojiyle buluşturan yeni nesil bir gençlik vakfı olduklarını söyledi. Gençliğin korunmasının anayasal bir görev olduğunu belirten Erdoğan, \"Nelerden korunması? İşte bütün muzır etkenlerden uyuşturucusundan, teknoloji bağımlılığına varana kadar sigarasından alkol bağımlılığına varıncaya kadar korunması. Bakıyorsunuz, dünyanın bütün medyası, bütün sineması, bütün endüstrileri bu bağımlılıkları gençlerin önüne en kolay şekilde ulaşacağı mesafeye getirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar bununla mücadeleyi konuşuyorduk. Artık Türkiye olarak hamdolsun öyle bir noktaya geldik ki bütün bu muzır unsurları, gençliğimizi zehirleyen bu etkenleri önümüze sunan, süren zihniyetle mücadeleye başlayabildik. Bunlarla mücadele etmemiz için, bu zihniyetin sahipleriyle mücadele etmemiz gerekiyordu\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ\'

Bu duruşa halel gelmemesi için 24 Haziran seçiminin önemli olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

\"Dünyadaki mazlumların umudu olan, Türkiye\'nin son 15-16 yıldaki büyük atılımlarının mimarı olan liderimizi, cumhurbaşkanımızı yine destekleyeceğiz. Güçlü destekle inşallah 15 Temmuz\'un arkasında olanlara bir kere daha güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Türkiye\'nin 15 Temmuz\'la hesaplaşması bitmiş değildir. Nasıl ki 28 Şubat\'la hesaplaşmamızı bitiremediysek bizim 15 Temmuz\'la hesaplaşmamız lazım ki bir daha bu milletin yurt dışındaki düşmanları ve onların içerideki işbirlikçileri böyle ihanetlere kahpeliklere yeltenmesinler. Onun için milletin liderinin yanındaki duruşu çok büyük önem arz etmektedir. Liderimizin yanındaki duruşunu AK Parti\'nin 15-16 yıllık hizmetlerin mimari olan partimizin yanındaki duruşu da inşallah sergilemek durumundayız. İnşallah Türkiye\'yi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de vereceği güçle 24 Haziran\'dan sonra çok aydınlık günler bekliyor. Düşmanlarımız bunun farkında, bizler de farkında olursak 24 Haziran\'dan sonra Türkiye çok daha aydınlık günlere uyanacaktır.\"

Yapılan konuşmaların ardından TÜGVA Niğde temsilcisi Burak Yaşar tarafından TÜGVA Yüksek istişare kurul üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet’e karakalem resimleri, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından da kilim hediye edildi.

TÜGVA Niğde temsilciliğinin yeni binasının açılışının ardından Bilal Erdoğan, Niğde Belediyesi tarafından verilen iftarda vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bilal Erdoğan’a çiçek verilmesi

- Törenden görüntü

- Bilal Erdoğan’ın konuşması

- Erdoğan\'a hediyeler verilmesi

- Açlış kurdelesinin kesilmesi

SÜRE: 03\'13\" - BOYUT: 213 MB

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

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Arkadaşı tarafından kazara vurulan asker hayatını kaybetti



GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla vurulan asker hayatını kaybetti.

İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası\'nda vatani görevini yapan asker, iddiaya göre akşam saatlerinde nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinin kaza sonucu ateş almasıyla ağır yaralandı. Hemen İslahiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan asker, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden askerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil girişi

- Cenaze aracının morga yanaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP,(DHA)

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Hakkari\'de üst üste iki ses bombası patladı



HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların ses bombasından kaynaklandığı belirtti.

Olay, saat 23.50 sıralarında Gazi Mahallesi\'nde bulunan Valilik Parkı\'nda meydana geldi. Üst üste yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvelik önlemi alan ekipler inceleme başlatırken, patlamaların da ses bombasından kaynaklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerden görüntü

-Polis araçları

-Vatandaşlar

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)

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Jandarma karakoluna roketli saldırı



BİNGÖL merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu\'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu\'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

Haber: BİNGÖL,(DHA)

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