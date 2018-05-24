DHA YURT BÜLTENİ - 20

Amasya\'da 81 asker ilaçlamadan zehirlendi



AMASYA 15\'inci Piyade Tugayı\'nda sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Amasya Valisi Osman Varol, 76 askerin taburcu edildiğini 5 askerin ise tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlık durumlarını iyi olduğu söyledi.

Amasya 15\'inci Piyade Tugayı\'nda gece ictiması sırasında birçok asker mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Tugayda gündüz sinek ve haşerelere karşı yapılan ilaçlamadan etkilendiği belirlenen 81 asker, ambulans ve askeri araçlarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaydan haberdar olan Amasya Valisi Osman Varol, askerlerin durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye gitti. Burada doktorlardan bilgi alan Vali Varol, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Vali Varol, tugayın koğuşlarında ve binalar çevresinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını belirterek, \"Zehirlenme şüphesiyle 81 asker hastanede tedaviye alındı. 76 asker yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 5 askerin tedavisi sürüyor. Askerlerin durumu iyi endişe edilecek bir durum yok\" dedi. Bu arada tugayda olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ VAROL\'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Osman Varol ile Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz\'den askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Amasya Valisi Osman Varol, Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı son açıklamada, \"Bugün akşam saatlerinde 15\'inci Piyade Er Eğitim Tugayımızda akşam iştiması sırasında Belediyemizin haşere ile mücadele kapsamında yapmış olduğu ilaçlama neticesinde akşam iştimasındaki askerlerimizin bir kısmı olumsuz etkilenmişler. Ve durum sonucunda öncelikle Tugayımızın revirinde onların mevcut olan acil müdahale planlarına uygun biçimde gözetimlerine başlanmış ve 81 askerimiz hastanemize sevk edildi. Bu askerlerimizin tamamı ayakta tedavi edilmiştir. Şu an itibariyle sadece 5 gözetim altında tedavisi devam eden askerimiz kalmıştır. Diğer askerlerimiz taburcu edilip birliklerine geri dönmüşlerdir. Hem hastanemizde hem de Tugay Komutanlığımızdaki revir hizmetlerinde tüm tedbirler alınmıştır. Her hangi bir sıkıntı şuan itibariyle bulunmamaktadırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acil önü detay

-askerlerin getirilişi detay

-Valinin hastane yetkililerinden bilgi alması detay

-Açıklama

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:54-BOYUT 549 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa\'da arazi kavgası: 4 yaralı



ŞANLIURFA\'da husumetli akraba iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek silah ve bıçakların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi silah ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın yeniden başlamaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Kavga yerinde önlem alan polis

- Polis kalabalığı olay yerinden uzaklaştırma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Zeybekci, \"Gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir\"

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırıp hizmete soktuğu Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu\'nun açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekci kur artışıyla ilgili olarak, \"Türkiye\'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasını kabul etmiyorum. Eldeki enstrümanlar adı ne olursa olsun bu şekilde sağlıklı kullanılmalı. Türkiye\'nin böyle bir operasyonla Türk reel sektöründe emeğin, alın terinin ve bu performansının heba edilmemesi için gerekli olan her türlü adım atılmalıdır. Dolayısıyla bugün Merkez Bankamızın attığı adımı destekliyoruz. Böyle şeyler gerektiğinde Merkez Bankası ilave adımlar atmaktan çekinmeyecektir\" dedi.

Anafartalar Mahallesi\'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu açılışı için düzenlenen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Zeybekci tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası\'nın faiz artırım kararının ardından doların düşüşe geçmesiyle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, \"Dolar açıklamadan sonra baya bir geriledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Bir ihtiyaca karşı bu açıklamaları yaptık. Kanunlarımız, siyasi iktidar bir ekonomi politikası güzergahı yolu çizer. Kanunlarımız da bazı kurum ve bakanlıklara yetkiler sorumluluklar verir. Bu yetkiler ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bu görevleri yaparken, bu görevleri icra edenler hiçbir zaman için dönüp de sorumluluğu başkalarına yükleyici hareketlerde bulunmazlar. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Yetki sahipleri yetkilerini yerine getiriyor. Yetkilerini kullanırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler ve sonuçlarına da katlanırlar. Sonuçlarına da olumlu veya olumsuz olarak katlanırlar. Bugün yaşadığımızda buydu. Birkaç defa güçlü bir şekilde dile getirdiğimiz de buydu. Sonuç itibariyle Türkiye makro ekonomik sonuçları itibariyle, istihdamıyla, işsizlik gerileme trendinde, ihracatında, yatırımlarda, kapasite kullanım oranında, sanayi üretim endeksinde ve birçok alanda rekorlar kırdı. Bu sene ihracat rakamları inşallah yine rekorlarla devam edecek. Turizmde yüzde 30 civarında artışın beklendiği bir yıldan bahsediyoruz. Büyüme olarak ta 2017\'yi tekrar ettiğimiz büyüme yılından bahsediyoruz\" dedi.

Bakan Zeybekci, daha sonra yüzme havuzunun açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılıştan görüntü

- Bakan Zeybekci\'nin açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MHP\'li Aycan: Sayın Cumhurbaşkanı para politikalarına müdahale etmese daha iyi olur



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek, \"Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD\'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası\'nın para politikalarına karışmamak lazım\" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile Kahramanmaraş milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı\'nın verdiği iftar yemeğine katıldı. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar\'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycan, 16 Nisan referandumundan bu yana MHP ile AK Parti arasında sıcak bir ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin kapsamlı olmadığını söyledi. Aycan, hükümetin terörle mücadele konusundaki kararlılığını desteklediklerini, gerek Kandil, gerekse Afrin ve Suriye\'nin herhangi bir bölgesinde ordunun yurt içinde ve yurt dışında yapacağı her operasyona destek verdiklerini belirterek, \"Çünkü biz devletin bekasından yanayız. Terör odaklarının, onun uluslararası bağlantılarının kontrol edilmesinden yanayız. Bir de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile seçimlerde ittifak yaptık. Onun dışında şu anki birlikteliğimizin başka bir anlamı yok. Biz hala muhalefet partisiyiz, hükümet değiliz, hükümet ortağı değiliz, iktidar ortağı değiliz. Onun için yapılanlardan yapılmayanlardan, olanlardan olmayanlardan MHP\'yi sorumlu tutmamanız lazım, bu konular dışındaki konuları kastediyorum\" dedi.

\'MHP, AK PARTİ\'DEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI ADAYINI İLAN ETTİ\'

Terör ve dış politika dışında ekonomi, tarım, sağlık, eğitim gibi alanlarda MHP\'nin hükümetten farklı politikaları olduğunu kaydeden Sefer Aycan, \"AK Parti, cumhurbaşkanı adayını belirlememişken, MHP, seçimlere 18 ay varken çok güzel bir şekilde ifade etti. Biz, bu seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan\'ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğimizi belirttik. Yani MHP, AK Parti\'den önce Sayın Cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bizim adayımız belliydi, AK Parti\'nin adayı belli değildi, sonradan belli oldu. Ve sonuçta ittifakın gereği olarak şimdi iki grubun kararıyla Sayın Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayımız\" diye konuştu.

\'YERLİ SERMAYE KAÇIYOR\'

MHP Genel Başkan yardımcısı Sefer Aycan, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD\'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası\'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sefer Aycan parti yönetimiyle

- Aycan\'ın konuşması

- Aycan, gazetecilerle birlikte

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



AYDIN\'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile çarpıştıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişinin öldüğü kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Kavşağı\'nda meydana geldi. Cumali Acar (22) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil İzmir yönüne seyir halindeyken iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan Mustafa Sarı (18) yönetimindeki 09 DZ 348 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Sarı, Otomobil sürücüsü Acar ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nazire Acar (55), Mümin Acar (58) ve Ceylan Acar (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazire Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bahattin ALBAYRAK / EFELER(Aydın),(DHA)

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Hizan\'da 4.2 büyüklüğünde deprem



BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.10\'da merkez üssü Hizan İlçesi\'ne bağlı Gayda Köyü\'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremi 4.2 olarak kaydederken, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Haber: BİTLİS,(DHA)

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