DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uçağa biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı



MALATYA Erhaç Havaalanı\'nda İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce biletsiz binen 2 kişi, gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 21.30\'da Malatya-İstanbul seferini yapan Anadolu Jet Havayolları uçağında yaşandı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra personel, uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Ancak sayımda bir yolcunun fazla olduğu anlaşılırken, bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı. Aprona çağrılan polis ekipleri, güvenlik noktalarını geçip uçağa biletsiz binen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Uçakta kaçak yolcu alarmından sonra diğer 300 biletli yolcu ve bagajları da indirilerek arandı. Polis ekiplerinin bavulları incelendiği esnada şüpheli olarak bulunan bir kutu da incelenmesi için emniyete götürüldü.

Malatya\'dan saat 21.45\'de kalkması planlanan uçak, kaçak yolcular nedeniyle 2 saat gecikmenin ardından saat 23.45\'te İGstanbul\'a havalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

- Uçağın içinden görüntüler

- Havaalanından görüntüler

- Ülkü Koçdemir\'in konuşması

- Bavullardan detaylar

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Afrin\'deki hedefler, ÇNRA ile vuruldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ÇNRA\'ların ateşlenmesi sırasında çekilen görüntüleri, Twitter hesabından \"Rabbimize ettiğimiz dualarımız, Afrin kapılarına dayanan kahramanlarımız için\" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

-ÇNRA\'ların ateşlenmesi

Haber: Burak EMEK / KİLİS,(DHA)

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ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu



\'ZEYTİN Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı.

Terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini farkedince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeytin ağaçları

- Arazide gizlenmeye çalışan teröristler

- ATAK helikopterlerinin teröristleri ateş altına alması

- Terörestlerin etkisiz hale getirmesi

Haber: Burak EMEK / KİLİS,(DHA)

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