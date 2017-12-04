DHA YURT BÜLTENİ - 20

Gaziantep\'te \'Süper Ay\'



GAZİANTEP’te ayın dünyaya en yakın konumdaki hali olan \'Süper Ay\' görüldü.

Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde dünyaya en yakın haliyle olağandan daha parlak hale dönüşen \'Süper Ay\' güzel manzaralar oluşturdu. 21\'inci yüzyılın en büyük ayı olarak belirtilen \'Süper Ay\'ı görüntülemek ve fotoğraflamak isteyenler, o anları ölümsüzleştirmek uzun süre için çaba sarf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- \'Süper Ay\'

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU /GAZİANTEP,(DHA)

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Sokak ortasında tabancayla öldürüldü



ADANA\'da 40 yaşındaki Bülent Gönen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Bülent Gönen adına düzenlenmiş kimlik ve cep telefonu bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Gönen\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aracı ve olay yerinden görüntü

- Olayın meydana geldiği sokakğın numarsından görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Yerdeki boş kovanlardan görüntü

- Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'32\" Boyut: 94 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Sahte polis, gerçeğine yakalandı



ADANA\'da kendisini polis olarak tanıtıp işyerlerinden para istediği öne sürülen Hakan Ç., gerçek polislere yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemal Paşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kendisini Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli polis olarak tanıtan Hakan Ç., sokaktaki işyerlerine girerek para istedi. Hakan Ç.\'den şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen Hakan Ç.\'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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