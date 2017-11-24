DHA YURT BÜLTENİ - 20

Elazığ\'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı



ELAZIĞ\'da askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Elazığ- Karakoçan karoyulunun Kuruca geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Elazığ\'dan Van\'a giden 15 zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun önünde güvenliği sağlayan, sinyal kesici jammer taşıyan araç, karlı yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 1 uzman çavuş olay yerinde şehit oldu, 1 uzman çavuş da yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen ambulansla, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda çift yönlü uzun araç kuyruğu oluştu. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askeri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber: Aziz ÖNAL- Mesut BİNGÖL-Erkan AY/BİNGÖL-ELAZIĞ, (DHA)

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Öğrencileri Aybüke öğretmeni unutmadı: Bize ana baba oldu, onu unutmayacağız

Batman\'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran tarihinde PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın öğrencileri onu unutmayacaklarını söyledi. Öğrencilerinden Yasemin Uzdan, \" Aybüke öğretmenimi çok özlüyorum.Öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum\"dedi.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı bir teröristin silahlı saldırısında kurşunların hedefi olarak 9 Haziran\'da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, öğretmenler gününde unutulmadı. Aybüke öğretmenin şehit olmasından sonra Kozluk\'taki Çok Programlı Anadolu Lisesine ismi verilmiş ve şehit öğretmen Yalçın\'ın oluşturduğu müzik sınıfının enstrümanlar artırılmıştı. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın\'ın yerine atanan müzik öğretmeni Merve Sırlan, öğrencilerle birlikte müzik çalışmasını sürdürürken, öğrenciler Aybüke öğretmeni çok özlediklerini söyledi. Lise öğrencisi Yasemin Uzdan, Aybüke hoca ile çalıştığını ve onu çok sevdiğini belirtirek, \"Onu kelimelerle ifade edemiyorum. Okula her sabah geldiğimde onu özlüyorum. Hep ona selam vererek içeriye giriyorum. Aybüke öğretmenimiz varken müzik hocası olmak istiyordum, şimdi hiç düşünmüyorum. Aybüke öğretmenimizin başına gelenlerden sonra kararımı değiştirdim. Gerçekten bizimle çok ilgileniyordu, bize karşı o kadar samimiydi ki onu çok özleyeceğiz, unutmayacağız\"dedi.

\"AYBÜKE ÖĞRETMEN ÖLMEDİ, KAHKAHALARI KULAĞIMIZDA ÇINLIYOR\"

Batman Kozluk Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Helin Sönmezsoy ise, \"Aybüke öğretmenden aldığım hava ve ortam bambaşka bir şeydi. Çoğu insan Aybüke öğretmenimizi o kötü anla hatırlamaya çalışıyor ama ben hiç bir zaman o kötü anı hatırlamadım, hatırlamayacağım da. Aybüke öğretmenimizi güler yüzüyle hatırlıyorum, kahkahaları kulaklarımızda çınlıyor hala. Aybüke öğretmen ölmemiş, o Çorum\'da yeni öğrencilerine müziği sevdirmeye çalışıyor. Aybüke öğretmenimiz hiç bir zaman gitmedi ki buradan hergün yaşıyoruz. Biz onu çok seviyoruz, çok özledik. Keşke burada olsaydı ama şu anda Merve öğretmenimiz burada Aybüke öğretmenizin bıraktığı yerden devam ediyoruz\"diye konuştu.

\"BİZE ÖĞRETMEN GİBİ DEĞİL ANA BABA OLDU\"

Şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın öğrencisi Büşra Savur da, \"24 Kasım öğretmenler günü geldi, Aybüke öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız da.Öğretmenler günü kutlu olsun. Kardeş gibiydik, bize arkadaş oldu,ana baba oldu, herşey oldu, öğretmenimizi çok seviyoruz. Bana gitar öğretti\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit Şenay Aybüke öğretmenin yaptığı müzik odası

-Enstrümanlardan görüntüler

-Müzik öğretmeni Merve Sırlan ve öğrenciler müzik çalıp şarkı söylemesi

-Öğrencilerin konuşması

-Okuldan genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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ÖZEL-Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki kız, öldü

ŞANLIURFA’da sokakta oyun oynarken kamyonun çarptığı Suriyeli 3 yaşındaki Şam El İsa isimli kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpkent Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen 47 DA 437 plakalı kamyon evinin önünde oyun oynayan Şam El İsa\'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şam El İsa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan kamyon şoförü, polise teslim oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinde incelemede bulunan polis

- Ölen Suriyeli kızın yakınları

- Ölen kızın fotoğraflı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

