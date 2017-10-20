DHA YURT BÜLTENİ - 20

Samandağ’da karakola taciz ateşi



HATAY’ın Samandağ İlçesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na PKK\'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.

Akşam saatlerinde Çevlik Mahallesi’nde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na PKK\'lı teröristler tarafından Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alandan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine, teröristler kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

\"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45’te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) -

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Fabrikada asit kazanı devrildi, 9 işçi yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sülfürik asit kazanının devrilmesi sonucu 2\'si ağır 9 işçi yaralandı.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde Organize Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi 1’inci Sokak\'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikasında sülfürik asit dolumu esnasında kazan devrildi. Kazanın devrilmesi sonucu üzerlerine sülfürik asit sıçrayan işçiler Birol D., Yılmaz G., Nasır A., Hamza Ü., Nesimi B., Hüseyin T., Vedat K., Şerafettin A., ile Veysel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 işçi, özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulanslara bindirilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Birol D., ve Yılmaz G., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Devrilen kazandan akan asit ise itfaiye ekiplerince temizlendi. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye temizlik çalışması

-Polis geniş güvenlik önlemi

-Muhabir Şaban Kardeş anons

-Fabrika genel detay

-OSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan le röp

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ)(DHA)-

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Devrilen otomobilde 9 aylık bebek öldü, 6 yaralı

ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 9 aylık Musa İlamlı öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Diyarbakır Karayolu’nun 17\'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Nezir İlamlı yönetimindeki 60 NH 903 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 aylık Musa İlamlı yaşamını yitirdi, Remziye, Sema Nur, Zeynel Abidin, Yunus Emre, Furkan ve otomobil sürücüsü Nezir İlamlı yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle çok sayıda ambulans kaza yerine sevk edildi. Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yerde battaniye altında bebek cesedi

- Ceset başında bekleyen jandarma

- İnceleme yapan jandarma ekibi

- Hurdaya dönen otomobil

- Acil servis önünde ambulansa bindirilen yaralı

- Acil önünde bekleyen yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa UFAK, Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Eskişehir\'de kazalar mobese kameralarında

ESKİŞEHİR\'de kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü\'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nün Facebook sayfasında paylaştığı görüntülerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yer aldı. Görüntülerde iki otobüsün arasında sıkışan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayanın koşarak araca çarpması, U dönüşü yapan bir otomobile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpması, tramvay durağı yanında yürüyen bir kişiye otomobilin çarpma anı, 2 motosikletin kafa kafaya çarpışması, üniversite kampüsünden çıkan bir otomobile başka bir otomobilin çarpması dikkat çekti. Mobese kameralarının kaydettiği görüntülerde, bir otomobil de refüje çıkıyor, geri geri gelen otomobile ise başka bir otomobil çarpıyor.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, aynı Facebook sayfasında trafik kazaları konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

\"İlimiz merkezinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde kazaların; yandan çarpma, yayaya çarpma, arkadan çarpma ve devrilme, savrulma şeklinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. İl merkezinde meydana gelen kazaların önlenerek, sürücü, yolcu ve yaya olarak içinde bulunduğumuz trafik ortamının daha güvenli hale gelmesi için; Sürücülerin il merkezindeki cadde ve sokaklarda seyir halinde iken dikkatli olmaları, özellikle okul önlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde yol vermeleri, Araç sürücülerinin hız limitlerine riayet ederek, aşırı hızlı araç kullanmamaları, Kırmızı ışıklı trafik işaretlerine uymaları, trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde öncelikle üst geçit veya yaya geçitlerini kullanmaları, üst geçit veya yaya geçidi bulunmayan yerlerde görüşün açık olduğu köşe başlarından dikkatli bir şekilde geçmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; uyulan her kural bizi hayata bağlar.\"

Görüntü dökümü:

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-Mobese görüntülerinde kaza anları bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)