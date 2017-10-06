DHA YURT BÜLTENİ - 20

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Bursa’da DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltında   BURSA'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2017 05:21

Bursa’da DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltında
 
BURSA\'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu oldukları belirtilen 6 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital metaryeller ele geçirildi. 6 zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Operasyon anı
DEAŞ üyelerinin görüntüleri
Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)
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Dışişleri\'nden Pakistan\'daki terör saldırısına kınama
 
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan\'da bir dergaha yönelik; 18 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör eyleminin kınandığı açıklamada, Pakistan hükümeti ve Pakistan halkına başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\'Pakistan\'ın Belucistan Eyaletindeki Jhal Magsi şehrindeki bir dergaha yönelik olarak bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz.\'

Haber: ANKARA,(DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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