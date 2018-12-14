DHA YURT BÜLTENİ - 2

DÜZCE\'DE YANGIN FACİASI; 3 ÇOCUK ÖLDÜ, BABALARI YARALANDI

Düzce\'nin Yığılca ilçesinde, 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarını kurtaramayınca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz\'ın bacağı kırıldı.

Olay, dün gece Yığılca\'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz\'a ait 2 katlı evde, sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz\'ın bacağı kırıldı.

Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. 3 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ailenin bir komşusu, \"Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmış. Bacağını kırdı. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmişti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerin yangına müdahale görüntüsü

Sağlık ekiplerinin görüntüsü

Köylü ile röp

Cesetlerin evden çıkarılırken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcyığılcayangınson

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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BURSA\'DA AYNI KİŞİYE AİT 2 CEP TELEFONU MAĞAZASINDA 20 DAKİKA ARAYLA HIRSIZLIK

Bursa\'da aynı kişiye ait 2 farklı cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren maskeli 4 hırsız yaklaşık 100 bin liralık cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi .

Hırsızlık olayı Merkez Osmangazi İlçesi Yeşilova mahallesinde bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi\'nde İdris Şengezer\'e ait bir cep telefonu mağazasına gelen 4 kişi, taşlarla camı kırarak içeri girdi. Mağazadaki cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalan şüpheliler geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde inceleme yaptı.

AYNI KİŞİYE AİT DİĞER MAĞAZAYA DA GİRDİLER

İlk hırsızlık olayının ardından yaklaşık 20 dakika hırsızlar, Şengezer\'e ait Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan diğer şubeye geldi. Burada da camı taşla kırarak içeri giren hırsızlar, dükkanda bulunan 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik malzemeleri çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri kapalı hırsızların iş yerinin camlarını taşla kırarak içeri girmesi ve iş yerindeki elektronik eşyaları alarak kaçmaları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Dükkanlardan görüntüler

-Görgü şahidi röportaj

-Detaylar

SÜRE: 04.01 - BOYUT: 450 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIRLA ÇARPIŞAN LÜKS OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI: 1 YARALI

SAMSUN\'da TIR\'la lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Remzi Görür idaresindeki 37 RD 018 mermer yüklü tır, Samsun-Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki kavşakta aynı yönde giden Uğur Gümüş yönetiminde ki 55 ABB 891 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, alev alev yandı. Olay yerine itfaiye çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Savrulan otomobilde bulunan Gümüş, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun\'un Ordu istikameti uzun süre trafiğe kapalı kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE: 2.38 Dk) (BOYUT: 295 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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HAVLAYAN KÖPEK, RÖGARA DÜŞEN BUZAĞIYI KURTARDI

Adana\'da, sokak köpeği, rögara düşen başıboş buzağıyı görüp havladı. Köpeğin havlamasını merak eden vatandaşlar, mahsur kalan buzağını görüp kurtarma ekiplerine haber verdi.

Olay, Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, başıboş buzağı yol kenarında gezerken kapağı açık unutulan rögardan aşşağı düştü. Bu sırada bir sokak köpeği buzağın düştüğü yerde havlamaya başladı. Yoldan yürüyüş yapan vatandaşlar ise köpeğin neden havladığını merak edince, rögardaki mahsur kalmış buzağı gördü. Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Buzağının düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine bir kepçe getirdi.

KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI

Kepçe yardımıyla rögör kapağı kırılarak genişletildi. Daha sonra buzağı kırılan yerden halat ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ise, korkan buzağı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sokak köpeği ise, kurtarılan köpeğin peşinden ayrılmadı. Olay yerindeki vatandaşlar ise, \" Biz burda spor yapıyorduk, köpeğin rögar başında havladığını görünce geldik. Burada buzağıyı görünce ekipleri aradık\" dedi.

Sakinleşen buzağı daha sonra, hayvan barınağına götürdü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye görevlileri ve AFAD\'ın buzağıyı kurtarma çalışmalarından görüntüler

- Buzağıdan detay

- Olayı izleyen kalabalıktan detay

- Telefonu ile çekim yapan vatandaşlar

- İtfaiye görevlisinin buzağıyı sevmesinden detay

- Buzağıyı gören vatandaşın konuşması

- Köpek ile buzağının görüntüsü

- Köpekten detay

SÜRE:03\'09\" BOYUT:348 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)