DHA YURT BÜLTENİ - 2

Lice ve Hani kırsalında narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı jandarma özel harekat, komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı, Hani ve Lice kırsalında 15 Ekim\'de başlanan narko-terör operasyonu kapsamında, 15 sığınak, 2 barınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, bunların içerisinde çok sayıda patlayıcı, yaşam ve tıbbi malzeme ile bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 15 Ekim\'de başlayan ve bu gece saat 03.00\'da tamamlanan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır İli Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 22.00\'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat Timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-96 Şehit J.Uzm.Çvş. Sergen ÇAKMAK-2 Müşterek Operasyonu, 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 03.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır\" denildi.

Valilik açıklamasında, operasyon sırasında 15 sığınak ve 2 barınağın tespit edildiği belirtilerek, \"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 adet sığınak ve 2 adet barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Hani - Aşağıturalı karayolu kenarına gömülmüş vaziyette, 20 kg patlayıcı madde ile birbiri ile irtibatlı 2 adet 10 kg\'lık plastik bidon içerisine hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha (PAMİ) timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, barınak ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; bol miktarda gıda, yaşam ve tıbbi malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir\" ifadelerine yerverildi.

Açıklamada ayrıca, narko-terör operasyonu kapsamında yapılan aramalarda ise 536 kök kenevir bitkisi, 235 kilo kubar ve 252 kilo toz olmak üzere toplam 487 kilo esrar maddesinin ele geçtiği belirtilerek, \"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 536 kök kenevir bitkisi ile 235 kg kubar ve 252 kg toz olmak üzere toplam 487 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir\" denildi.

DEDAŞ ve DİSKİ ekipleriyle yapılan kontrol sonucunda kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152 ve su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında işlem yapıldığına yerverilen valilik açıklamasında, şu bilgiler yeraldı:

\"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 7 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 1.561 şahıs ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1\'i “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmakö suçlarından aranmakta olan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgesi içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen (152), Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ekipleri tarafından yapılan kontrolde su aboneliği bulunmayan (70) konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-Tespit edilen mağara ve sığınaklar

-Ele geçirilen malzemeler

-Malzemelerin yakılması

-Kenevir tarlası

-Ele geçirilen esrar

-Patlayıcının imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

Tartıştığı ağabeyini öldürdü

ŞANLIURFA’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet Ayhan’ın (29) ateşlediği tabancayla ağabeyi Vedat Ayhan (34) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet ve Vedat Ayhan adlı kardeşler arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Ayhan’ın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği ağabeyi Vedat Ayhan kanlar içeresinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayhan’ın cesedi, polisin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Mehmet Ayhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Cenazenin evden çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5MB

===================================

Trafikte tehlike saçıp, o anları sosyal medyada paylaştılar

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde bazı motosiklet sürücüleri, trafikte hayatlarını hiçe sayıp yaptığı akrobatik hareketleri Facebook\'tan yayınladı. Görüntüler tepki çekerken, vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen polis, plakalarını ve kimliklerini belirlediği sürücüleri denetim noktalarında durdurup, ceza kesti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta bir araya gelen bazı motosiklet sürücüleri, \'Fethiye garage 48\' adlı bir sayfa oluşturdu. Sürücülerin bu sayfadan yaptığı görüntülü paylaşımlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Yaşları oldukça genç olan motosiklet sürücülerinin adeta ölüme meydana okuduğu görüldü. Tepki toplayan görüntülerde motosikletin üstüne yatan, ayrıca ön tekerleği kaldırıp bu şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin olduğu görüldü. Kendi canını hiçe sayan, bunun dışında trafikteki çok sayıda sürücü ve kişi için de tehlike yaratan motosikletliler, tepkisi topladı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyenlerin şikayetleri üzerine harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan ekipler, söz konusu motosikletlerin plakalarını tespit etti. İlçenin birçok noktasında yapılan denetimlerde, görüntülere yansıyan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir süre sonra ise topluluğun sosyal medyada açtığı bu sayfayı kapattığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)



===================================

Hastanenin bekleme salonundaki çam ağacı şaşırtıyor

İZMİR\'in Konak ilçesindeki, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'nin MR servisi binasında, yapının içerisinden geçen çam ağacı görenleri şaşırtıyor. Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Uzman Dr. Birsen Tuğrul, bir çocuk hastanesinde, ağacı kesmek yerine böyle bir yöntemi tercih ettiklerini ve böylece ağaçlara önem verilmesi gerektiği mesajını ilettiklerini söyledi.

Alsancak\'ta, bahçesinde başta çam olmak üzere birçok ağaç bulunan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ndeki tek katlı MR servisi binasının bekleme salonunda, zeminden yükselip çatıda açılan delikten dışarıya uzanan çam ağacı görenleri şaşırtıyor. Günde onlarca çocuğun girip çıktığı yapının zemininde, ağacın köklerinin olduğu kısım sulama yapılabilmesi için korundu. Gövdenin geçebilmesi için çatıda açılan deliğin etrafı da, yağmurlu günlerde içeriye su girmemesi için köpüklü silikonla kaplanmış durumda. Servisin hasta kayıt bölümünde memur olarak çalışan 28 yaşındaki Sinem Kabaç, çocukların binanın içerisinden geçen ağaç gövdesine çok ilgi gösterdiklerini belirterek, \"Çocuklar ellerindeki içme sularını çoğu zaman ağaca döküyor. Biz de periyodik olarak suluyoruz. Birçok hasta da içeriye girip soluklandıktan sonra ancak fark edebiliyor ve fark edince de şaşırıyorlar\" dedi.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Birsen Tuğrul ise, yapının 2015 yılında inşa edildiğini belirterek, \"Ağacı kesmek istemedik. Böyle bir durumda ağacın zarar görüp görmeyeceğini araştırdık, bir problem olmadığı söylendi. Biz de ağacı kesmedik ve kök kısmına çimento attırmadık. Çocukların, bu ağaca bakarak yeşilin, ağacın önemini kavramalarını istiyoruz\" dedi.

Hasta çocuklardan 11 yaşındaki Ertuğrul Akalan, bitkileri ve doğayı çok sevdiğini ve evde kendisinin de birçok çiçek ve bitkisinin olduğunu belirterek, ağacın kesilmemesine sevindiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sinem Kabaç ile röp.

- Birsen Tuğrul ile röp.

- Ertuğrul Akalan ile röp.

- Ağaçtan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

===================================

Çeltiği karayolunda kurutuyorlar

EDİRNE\'de çeltik (pirinç) hasadı devam ederken, üreticilerin bazıları, ürünlerini karayolu üzerinde kurutmayı tercih ediyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, \"Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300-500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin pirinç ihtiyacının yüzde 51\'ini karşılayan Edirne\'de, üretici hasadını sürdürürken, bir yandan da ürünlerini kurutmaya çalışıyor.

Sularla kaplı tarlalarından çeltiklerini biçen üreticiler, kurutma kazanlarında kurutup satmak için çuvallara doldururken bazı çiftçilerde, saati 100 liradan kurutma fiyatını pahalı buluyor. Bu üreticiler ise ürünlerini karayolları, yan yollarla ve köy yollarına sererek güneşte kurutmayı tercih ediyor. Güneşli havada asfalta serilen çeltik, gün batımına kadar ellerde fırçalarla ters düz çevrilip karıştırılmasının ardından traktör römorklarına yükleniyor. Ücretsiz kurutulan çeltikler daha sonra çuvallara dolduruluyor.

Edirne-Uzunköprü ilçesi karayolunun Aslıhan köyü girişinde hasat ettikleri çeltiklerini asfalta dökerek kurutan üreticiler zaman zaman trafiğe de tehlikeye düşürürken, kendi hayatlarını da tehlikeye atıyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, \"Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300-500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz. Bu yıl girdiler mazot başta olmak üzere çok arttı, kar edeceğimizi düşünmüyoruz. Bir de çeltiklerimizi çok düşük fiyata almaya çalışıyorlar. Devlet çeltik alım fiyatını açıklamadı. Şu anda çeltiğimizi almaya gelen de yok. Ne yapacağız bilmiyoruz\" dedi.

Üreticilerden Mehmet Kenan, zarar ettikleri ürünleri de birde ton başına 100 lira kurutma parası ödememek için karayollarını tercih ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Drone ile yukardan

Çeltik kurutanlardan genel detay

Çeltik üreticileri ile röp.

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



===================================

150 kilo demiri motosiklete yükleyip çaldılar

ADANA\'da, motosiklete yükledikleri 150 kilo demiri çalan Şehmus Dündar (24) ile Eyüp Ef (28) tutuklandı. Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Dündar ve Eyüp Ef bir işyerinin bahçesine motosikletle geldi. Yerde bulunan 5 parça dökme demiri alan şüpheliler, toplam ağırlığı 150 kiloya ulaşan parçaları motosiklete yükledi. Daha sonra şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler dana sonra 4 aracın aküsünüde çaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soygunların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, şüphelilerin hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Şehmus Dündar ve Eyüp Ef olduğunu saptadı. Dündar ve Ef kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgusunda, \"Demirleri yol kenarında görünce, hurda sanıp aldık. 150 lira karşılığında hurdacıya sattık. Aynı şekilde aküleri de sattık. Parayı ihtiyacımızı karşılamak için kullandık\" dedi. İşlemleri tamamlanan Dündar ve Ef tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtları

- Hırsızların adli tıp kurumuna getirilmesi

- Hırsızlarn adli tıp biriminden çıkarılması

SÜRE:03\'51\" BOYUT:426 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)



===================================

Çıntar mantarına fiyatına rağmen yoğun ilgi

MUĞLA il merkeziyle ilçelerinde sonbahar mevsimi yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Büyüklüğüne göre kilosu 20 ila 40 liradan satılan çıntara, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Muğla\'nın Marmaris, Köyceğiz, Datça, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi, doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişinin geçim kaynağı oldu. Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, tezgahlarda yerini aldı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda zor bulunan çıntar, pazar tezgahlarında kilosu 20 ile 40 lira arasında fiyatla satılmaya başlandı. Çıntarın çıktığını duyan meraklıları, yüksek bulunan fiyata rağmen ürüne rağbet gösteriyor.

TOPLANMASI ZAHMETLİ

Pazar esnafı Mehmet Aslan, \"Çıntar doğal bir gıdadır. Bunun ekmesi, gübresi ve bakımı yok. Yüksek dağ eteklerindeki çam ağaçları diplerinde olur. Yağmur sonrası çıkar. Vitaminlidir. Özel müşterileri vardır\" dedi. Bir diğer satıcı Fatma Çalın, \"Şu anda dağlık alanlarda fazla çıntar yok. Zor şartlarda bir günü alan aramalar sonucu bulunduğu için pahalı\" dedi. Pazarcılardan Ayşen Akın ise, \"Çıntar, kasım ayının ilk haftası yağmur sonrası çıkardı. Bu yıl yağmurların erken yağmasıyla görülmeye başlandı. Çok zahmet ve emek isteyen toplama aşaması var. Bu nedenle tezgahlarımızda pahalı. Büyüklüğüne göre kilosunu 20 ile 40 lira arasında satışa çıkardık. Muğla\'nın özellikle kırsal mahallelerinde oturanlar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren çok güzel lezzeti vardır\" dedi.

Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, \"Yüksek dağlardaki kızılçam ormanlarının dibinde yağmurlardan sonra mantar gibi bitiveren el ayası şeklinde şemsiye gibi geniş olup kızıla çalan turuncumsu renkte bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkar. Bu güzel ve tatlı mantarı toplaması yemesinden çok daha güzel olur. Bu mantar türü kesinlikle zehirli olmayıp, çok lezzetlidir. Üç şekilde yemek olarak hazırlanabilir. Mangalda, fırında ve kavurma en bilindik şeklidir. Sonbaharın ilk yağmurlarıyla birlikte havanın güneşli olduğu ve ılıman döneminde çıkar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris halk pazarı girişinden ve kalabalıktan görüntü

- Çıntar mantarı satan pazarcılardan görüntü

- Çıntar mantarı satan haberde geçen pazarcılarla röp.

- Çıntarın yakın ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 3 dakika 9 saniye-227 MB HD görüntü)



===================================

İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan mandalinada hasat dönemi başladı. Geçen yıla göre rekoltenin iyi olduğunu belirten üreticiler, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen ürünün yıllardır tarlada kilosu 50 kuruştan alıcı bulmasından yakındı.

Geçmiş yıllarda 3 bin 500 dekar alanda mandalina üretimi yapılan İncirliova\'daki birçok çiftçi, fiyatların düşük olması nedeniyle üretimden vazgeçti, ağaçları kesti. Bu yıl ilçedeki mandalina üretim alanı 1500 dekara kadar düştü. Dalında kilosu 50 kuruşa alıcı bulabilen mandalina üreticisi, her yıl ağaçları sökerek farklı ürünlere yönelmeyi sürdürüyor.

\"ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR\"

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, \"Hasat çiftçinin en güzel günüdür. Tabii ki ürünü para yaparsa. 3- 4 yıl öncesine kadar 3 bin 500 dekar olan mandalina üretim sahamız, bu yıl 1500 dekara kadar düştü. Ürün para etmediği için çiftçi sürekli ağaçları söküyor, kesiyor, başka ürüne yöneliyor. Geçen yıl 2 bin 900 ton civarında mandalina üretimi oldu. Ürünün rekoltesi iyi, ancak para etmedi. Bu yılki rekolte beklentimiz 5 bin ton. Fiyatlar ise önceki yıllarla aynı. Tarlada 50 kuruş, toptan ise 90 kuruşa ancak alıcı buluyor. Pazarda ise 1.5- 2 TL\'den satılıyor. Bu fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyor. Çiftçi, emeğinin karşılığını alamadığı için memnun değil\" dedi.

Hem üreticilik yapan hem de çiftçiden ürün alarak toptan pazarlayan Aydın Gökdemir ise, \"Mandalina hasadına başladık. Bu sene kalite çok güzel ve verim de iyi. Ancak üretici ürününü kilosu 50 kuruştan satabiliyor. Halde de kilosu 90 kuruş ile 1 TL arasında değişiyor. Ürün bu yıl fazla olmasına rağmen fiyatlar yüz güldürmüyor. Fiyatlar neredeyse 10 yıldır aynı. Bu fiyatlar çiftçiyi memnun etmez. Ben hem üreticiyim hem de halde toptan satış yapıyorum. Toplanan mandalinalar İzmir, Denizli ve Aydın bölgesinde satılıyor. Mandalina toplamaya gelen kadın işçinin yevmiyesi 60 TL, taşıyıcıların ki ise 100 TL\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mandalina hasadından görüntü

- Üretici ve toptancı Aydın Gödemir röp.

- Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)