DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sedanur\'un kaybolması olayına karışan komşu \'sahte evrak\' ve \'firar\'dan tutuklandı

KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden kaybolan Sedanur Güzel\'in (9) kaybolması olayı ile ilgili \'şüpheli\' sıfatıyla ifadesi alınan komşu Ertan Bozkurt, \'sahte evrak\' ve \'firar\' suçundan tutuklandı.

Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için köylüler seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur\'u aradı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği \'Obert\' ve iz takip köpeği \'Calisto\' saman yığınında arama yaptı. E.B.\'nin evi, bahçesi, çatı kısmı ve samanlık olarak kullanılan alanı didik didik eden ekipleri şüphe arz edecek bir durumla karşılaşmadı.

Sedanur\'un kaybolması ile ilgili geçen 18 Eylül akşamı \'şüpheli\' sıfatıyla komşu Ertan Bozkurt gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirten Vali Rahmi Doğan, dün \"Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum\" diye açıklama yapmıştı.

Güzel ailesiyle akrabalık bağı da olduğu öğrenilen Ertan Bozkurt\'un Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı\'ndaki sorgusu tamamlandı. Kağızman Adliyesine çıkarılan Ertan Bozkurt, \'sahte evrak\' ve \'firar\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ertan Bozkurt\'un yarı açık cezaevinde olması gerekirken sahte evrak nedeniyle mi yoksa Valisi Rahmi Doğan, Sedanur Güzel\'in kaybolması olayı ile ilgili mi tutuklandığı yönündeki soruya \"Tutuklama talebini isteyen savcılık, kararı veren hakimlik. Adli bir olay ile ilgili konuşmam doğru olmaz. Sedanur\'un kaybolması ile ilgili olay titizlikle yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede kızımızı buluruz\" dedi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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Belediye işçilerinden Bukalemun Kamil\'e duyarlı davranış

İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, belediye işçileri karayolunda ezilmekten kurtardıkları ve \'Kamil\' adını verdikleri bukalemunu doğal hayatına bıraktı. İşçilerin bu duyarlı davranışı sosyal medyada vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Karaburun\'da göreve giden belediye işçileri, karayolunda bir bukalemun gördü. Araçlarından inen işçiler, bukalemunu diğer araçların ezmesine engel oldu. \'Kamil\' adını verdikleri bukalemunu eline alan belediye işçisi, bir süre onunla ilgilendi. Daha sonra yolun karşısına geçen belediye işçisi Kamil\'i doğal hayatına bıraktı. Belediye işçileri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra vatandaşlar duyarlı davranışları nedeniyle mesajlarıyla belediye işçilerini takdir etti.

Görüntü Dökümü

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- Belediye işçilerinin Kamil\'i kurtarması

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Otomobil, TIR\'a çarptı: 2 kişi öldü

KONYA\'da otomobilin, TIR\'a arkadan çarpıp, şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 71\'inci kilometresinde meydana geldi. Yücel Özel yönetimindeki 42 ABM 333 plakalı otomobil, önündeki Necdet Özdemir\'in kullandığı 14 EP 644 plakalı TIR\'a arkadan çarpıp, şarampole savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Özel ile yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yaşamını yitirdi. İki kişinin cesedi otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin süratli olduğunu ileri süren şoför Necdet Özdemir, \"Hiçbir şey fark edemedik. Araç çok süratli olduğundan hız göstergesi 190 kilometrede takılı kalmış.\"dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

-Cesetlerin, cenaze aracına taşınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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Fil fosillerinin bulunduğu bölge \"jeopark \" olacak

KAYSERİ Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocaseinan ilçesinde ki Yamula baraj gölü kıyısında Taşhan ve Çevril mahalleleri kırsalında bulunan 10 bin yıllık fil fosillerinin olduğu bölgeyi \"Jeopark\" haline getireceklerini açıkladı.

Çevril ve Taşhan bölgesinde kazı çalışmalarının nasıl başladığı hakkında da bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu bölgedeki bir keçi çobanımızın bulduğu fosile duyarsız kalmayarak Kayserimiz için bu alanda çok farklı bir kapı açmış olduk. Kimden ve nereden gelirse gelsin Kayseri’mizi ve Kayseri’mizin zenginliklerini ilgilendiren her konuya sahip çıkıyoruz. Keçi çobanımızın fosil bulmasıyla başlayan sürece Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıktık ve bilim insanlarımızı devreye soktuk. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Hacıbektaş Ünevirsitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cesur Pehlevan ve ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda önemli fosil kalıntılarına ulaşıldı. Bilim insanlarımız bu fosillerin bugüne kadar Türkiye’de bulunmuş tek parça en büyük fosil olduğunu ifade ediyorlar. Burada ortaya çıkartılan fosil buluntularının bir kısmı bildiğimiz kadarı ile Türkiye’deki tek örnekler. Yaklaşık 9-10 milyon yılla tarihlendirilebilir. Burada şimdilik, filler, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait fosiller bulundu. Bu fosillerden bir kısmı dünya literatüründe ilk kez yer alacak örnekler olma potansiyeline sahip. Böylesine önemli bir buluş için bilim insanlarımıza ve ekiplerine çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra kazı ekibini çok daha güçlendirerek çalışmaların daha hızlı ilerlemesini sağlamaya gayret edeceğiz.Ayrıca, geçmişe ışık tutan bu bölgeyi Jeoparka dönüştürerek, bilim merkezimizde sergilediğimiz buluntularla burası arasında bir bağ kurup,Anadolu tarihine ve biyolojik kültür mirasına ışık tutacağız. Bu çalışmaların Kayseri’nin tanıtımı ve Kayseri’ye daha fazla turistin çekilmesi açısından da önemli .\"diye konuştu

HORTUMLU MEMELİ FAMİLYASI BURADA YAŞAMIŞ

Fosiller için ilk planda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Müze Müdürlüğü,Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı arasında bir protokol yaparak çalışmalar için ilk adımı attıklarını ,buluntu yerinibilimsel danışma kurulunda yer alacak akademisyenler in ve belediye görevlilerinin Kasım 2017 başlarında ziyaret edip, fosil yatağının zenginliğini, çeşitliliğini ve ne denli büyüklükte bir alanı kapladığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir belediye Başkanı Çelik, \" Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun buluntular üzerinden ilk tespitleri miyosen devreden ağırlıklı olarak hortumlu memeli familyasına ait çok zengin bir bölge olduğu yönündeydi. Sonra İl Kültür Müdürlüğü’ne başvurup, buluntulara ait bilgilerle kurtarma kazısı talebinde bulunduk.Bu çalışmaları sadece yer üstünde değil yer altında da yapıyoruz. Çünkü Kayserimizin üstü gibi altının da tarihi değerlerle dolu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Kültür Bakanlığı’ndan izin alarak çıkartılan ve antropolojik değeri olan hayvan fosillerinin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili protokoller yaptık. Amacımız bu çalışmaların çok daha hızlı yapılmasıydı. Bunu da başardığımızı söyleyebilirim. Hatırlayacağınız gibi önceki yıl Gömeç’te geçen yıl da Yamula Barajı civarında yapılan kazı çalışmalarında 8 ila 10 milyon yıllık hayvan fosilleri bulunmuştu. Çekül Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile Kayseri\'nin yer altı yapılarının envanterini çıkarmak için yaptığımız çalışmalar sırasında bulunan fosillerle ilgili kazı çalışmaları başladı. Bu kazı çalışmaları farklı sahalarda da devam etti.ö Anadolu’nun doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularında bir geçiş bölgesi olması şimdilerde fosillerine ulaştığımız canlılar içinde tercih edilen bir bölge olduğunu göstermekte. Tek veya sürüler halinde bu canlıların ölmesi ve fosilleşmesi Anadolu’ya son derece zengin bir miras ve ev sahipliği hakkı tanımaktadır. Bu sebeple bugüne kadar yapılan çalışmalardaki zengin kaynaklara, çok daha zengin yenilerinin eklenmesini beklemekteyiz.\"diye sözlerini tamamladı

10 MİLYON YILLIK FİLLERİN TÜRÜ 4 DİŞLİ KONOBLEDON \"

Ankara Gazİ Ünversitesi ile Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen kazı çalışmalarında bulunan fosillerin gümüzünden 9-10 milyon yıl önce yaşamış Konobledon türü fillere ait olduğu ilk bulgulardan sonra doğrulandı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog Prof.Dr. Okşan Başoğlu, \" Bir kere öncelikle şununu iyi bilmek lazım. Anadolu\'da, yani Kapadokya bölgesi olarak adlandırılan bu bölgede 9-10 milyon yıl önce tıpkı Afrika\'daki savonalarda olduğu gibi her türlü hayvan varlığı vardı. Biz buna mega fauna diyoruz. İlk belirlemelerimize göre miyosen devreden ağırlıklı olarak hortumlu memeli familyasına fosillerle karşı karşıyayız. Bu savanoda yaşayan ve fosillerinden ilk belirlenemelere göre dişlerini kürek ve kazma gibi kullanıp, toprağı kazıyıp yiyecek bulan Konobledon türü , 4 dişi bulunan fillerin varlığından söz ediyoruz. Dediğim gibi şu ana kadar yapılan incelemelerden anladığımız kadarıyla Anadolunun ilk koneblodanlarıyla karşı karşıyayız. Labrotuvar çalışmaları sonrası başka bir tür olduğu ortaya çıkarsa, bunlar dünyadaki tek örnekler olarak litaratüre geçecek.\"dedi. Kazı çalışmaları sonucu Kocasinan ilçesi Erkilet Taşhanç ve Çevril bölgesinde Yamula baraj gölü kıyısında fillere ait kalça kemikleri, fil dişleri ve 3 toynaklı atların fosillerine rastlandı. Kazı çalışmaları Kayseri büyükşehir Belediyesinin desteğinde 2 üniversite tarafından mevsim şartlarının elverdiği süreçte devam edecek. Fosillerin olduğu bölge Büyükşehir ve Jandarma tarafından kontrol altına alınırken, bölgede yeni kazılar da yapılacak

Görüntü Dökümü:

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-Büükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in konuşması

-Prof. Dr. Okşan Başoğlu\'nun konuşması

-Prof. Dr. Cesur Pehlevan\'ın konuşması

-Fosillerden görüntü

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA

6 Dakika 55 Saniye / 833MB

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ADANA\'da, motosikletle kapkaç yapan 2 kişi, polis tarafından 15 dakikada yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Fahrettin L. (26) ve Müslim Ç. (18) bindikleri motosikletle yolda yürüyen Sultan Ceylan\'ın (40) içinde 300 lira ve cep telefonu olan çantasını çaldı. Ceylan\'nın yardım istemesi üzerine, vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada kaçan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından motosikletli yunus ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan para ve cep telefonu ise Ceylan\'a teslim edildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını kabul etti. İşlemleri tamamlanan Fahrettin L. ve Müslim Ç., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkışı

- Zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Polis araçlarının emniyetten çıkışı

SÜRE: 00\'45\" BOYUT:83,7 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Can ÇELİK,(DHA)



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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı öldü

KONYA\'da yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bağrıaçık (29) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Vural Kamiloğlu yönetimindeki 70 BC 147 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bağrıaçık\'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına savrulan Bağrıaçık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Bağrıaçık\'ın cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Vural Kamiloğlu da jandarma tarafından gözaltına alındı. Badminton antrenörü Kamiloğlu\'nun 4 öğrencisiyle birlikte Karaman\'dan Ankara\'daki badminton müsabakalarına gitmek üzere oldukları belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Fıstık bahçesinde 2 yılda mucize yarattı, üretimi 1 ton\'dan 10 tona çıkardı

DİYARBAKIR\'da, 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, bir arkadaşının 150 dönümlük arazisindeki 25 yıllık Antep fıstığı ağaçlarını, \"Bakarsan bağ olur, bakmaz isin dağ olur\" atasözü gibi bakımdan geçirerek son iki yıda üretimi 10 kat artırdı. Son iki yıla kadar yılda sadece 1 ton fıstığın elde edildiği 5 bin fıstık ağacının bakımı, sulanması, budanması, ilaçlanması ve aşılanması işlemini yapan Aşan, son 2 yıldır üretimi 10 kat artırdıklarını ve her yıl yaklaşık 10 ton fıstık elde ettiklerini söyledi. Üretilen fıstığın hasadı yapılırken, çoğu zaman fıstığın daha ağaçta iken Nizip\'teki alıcılarına satıldığı belirtildi.

Diyarbakır\'da eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)\'ten emekli olan ve 35 yıldır fıstık üreticiliği yapan Necdet Aşan, arkadaşının talebi ile Çınar ilçesi İkizoluk köyünde 150 dönümlük fıstık bahçesinde son 2 yıldır üretim artırımı konusunda adeta mucizeler yarattı. 25 yıllık 5 bin fıstık ağacınrın bulunduğu tarla, bugüne kadar yeteri bakım ve ilaçlama yapılmadığından yılda yaklaşık 1 ton fıstık verirken, Necdet Aşan\'ın son iki yılda fısbtık bahçesi ile ilgilenmesinden sonra üretimin 10 kat arttığı belirtildi. \"Bakarsan bağ olur, bakmaz isen dağ olur\" atasözünü hayata geçiren Aşan, 2 yılda sadece ağaçların düzenli bakımını yaptığını, budama, ilaçlyama ve aşılamaları zamanında yaparak üretimi 10 kat artırdıklarını söyledi.

İlikokul köyündeki fıstık tarlasında Gaziantep ve Siirt fıstıkları ile badem yetiştirdiklerini söyleyen Aşan, \"Üniversitedeki hocalarımızın katkısı ile ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Burada yaklaşık 5 bin fıstık ağacı bulunuyor. Tarladaki ağaçlar 24-25 yıllıktır. 2 yıl önce geldim, 110 dönümlük arazi de yılda sadece 20 bin liralık bir fıstık satıldığını söylediler. Bana vermek istediler bakmam için. Bende iki yıldır bakıyorum, aşağı yukarı iki yıldır aldığımız para miktarı 250 bin lira. Daha önce yeteri kadar bakım yapılmamış. Budaması, ilaçlaması ve sürümü zamanın da yapılırsa eğer güzel verim alınır. Bu yıl aldığımız ürün aşağı yukarı 12-13 ton olmaktadır. Geçen sene toplamadık ağaç üzerinde 90 bin liraya sattık. Ton olarak verimimiz 10\'a katlandı. Budaması, ilaçlaması ve bakımı gibi zorlukları var ama isteyerek yapılırsa eğer en azından para kazanmış olur. Bunu zevkle yaparsan eğer hem para kazanırsın hem de ekonomiye katkı sunarsın. Bunları Gaziantep ve Nizip’e satıyoruz. Burada fabrika olmadığı için oraya götürmek zorundayız\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Fıstık tarlasından genel ve detaylar

-Fıstıkların toplanması

-Fırat tarlasının dron ile görüntüsü

-Necdet Aşan\'ın konuşması

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Hırsızlık şüphelileri: kurban almak için yaptık

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki çeşitli otellerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliler Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C. jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Sorguda, \"Ailelerimizin kurban alacak maddi imkanı yoktu. Onlara kurban almak için hırsızlık yaptık\" diyen 2 şüpheli tutuklandı.Manavgat\'ın Kızılot bölgesindeki bazı otellerin odalarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin Kızılot 3 ayrı otelde 7 defa odalardan hırsızlık yaptıkları ayrıca 1 otel yakınında da motosiklet çaldıkları belirlendi. Çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C.\'nin yaptığı tespit edildi. Otellerin güvenlik kameralarının incelenmesinde, şüphelilerin, sahil kesiminde güvenlik görevlilerinin dikkatinin dağıldığı sırada otellere girdikleri belirlendi. Otele giren hırsızların bir süre normal tatilciymiş gibi dolaştıkları, ardından katlara çıkarak odaların kapılarını yokladıkları, kapıların açılması durumunda odalara girerek tatilcilerin değerli eşyalarını aldıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin yakalanmamak için yüzlerini gizledikleri görüldü.

Çalışmalarını yoğunlaştıran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali İhsan M. ve Halil İbrahim C.\'nin Kemer\'de bir otelde işe başladığını tespit etti. Otelde gözaltına alınarak Manavgat\'a getirilen şüpheliler jandarmada ifade verdi. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlıkları kabul ederek, \"Ailelerimiz fakir, kurban alacak paramız yoktu. Bu nedenle otellere girerek onlara kurban almak için hırsızlık yaptık\" dedi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Otel odalarına girerken güvenlik kamerası görüntüsü

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

274 MB /// 02.29\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA)



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Şırnak\'ta 1 polisi şehit eden PKK\'lı Van\'da yakalandı

VAN,(DHA) -VAN merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.K.\'nin 2015 yılı Ekim ayında Şırnak\'ta hendeklerin kapatılması sırasında 1 polis memurunun şehit edilmesi olayında yer aldığı belirlendi.

Van merkezli Diyarbakır ve Gaziantap\'te düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Van\'da gözaltına alınan 5 kişiden S.K.\'nin terör örgütü PKK adına birçok eyleme katıldığı tespit edildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.K.\'nin, 2015 yılında Şırnak\'ta kazılan hendek ve barikatları kapatmaya giderken saldırıya uğrayan polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edildi. Van, Diyarbakır ve Gaziantep\'te yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



DHA-Genel - Türkiye-Van - Orhan AŞAN



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Vatandaşlar fuhuş operasyonu yapan polislere teşekkür etti

ADANA\'da vatandaşlar mahallelerinde fuhuş yapan kişilere operasyon yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde, hava karardıktan sonra yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara ve bu kadınları fuhuşa zorlayan veya aracalık eden kişilere yönelik harekete geçti. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik şafak baskını yaptı. Operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından mahalle sakinleri, Belediyevleri Mahallesi Muhtarlığı önünde vatandaşlar ise operasyonu yapan polis ekiplerine teşekkür etti. Hava kararınca yol kenarına çıkarak fuhuş yapan kadınlardan rahatsız olduklarını belirten Beyazevler Mahallesi Muhtarı Cabbar İğde, \"Son zamanlarda fuhuş giderek artmıştı. Kadınlar yoldan çevirdikleri kişilerle otomobillerin içinde fuhuş yapıyordu. Çocuklarımız ve eşlerimizle dışarı çıkamayacak duruma geldik. Operasyonun ardından rahat bir nefes aldık, mahallemiz fuhuştan kurtuldu. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'a ve tüm polis teşkilatına teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan mahalle sakinleri

- Mahalle muhtarı Cabbar İğde açıklama

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'36\" BOYUT:178 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Kangallar kayıt altına alınmalı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü\'nce asayişte, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce sınır karakollarında devriye görevinde, son olarak da Fethiye\'de zabıta olarak kullanılan Sivas\'ın dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin ırklarının bozulmaması için kayıt altına alınması isteniyor. Kangal köpeği uzmanı ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, \"Bu köpeklerin genetik çalışmalarının tamamlanıp, ırkın devletimiz tarafından kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Bu ırkı gerektiği şekilde koruyup, kollayalım ve gelecek nesillere tertemiz bırakalım\" dedi.

İri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü nedeniyle \"Anadolu aslanı\" olarak adlandıran Kangal köpekleri, Dünya\'da sayılı çoban köpekleri arasında gösteriliyor. Ana vatanı Sivas\'ın Kangal ilçesi olan köpekler, dostluğu, sadakati ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor. Sürü sahiplerinin de sürülerini korumak için birinci sırada yer verdiği Kangal köpekleri kurt, ayı ve domuz gibi yabani hayvanlarla mücadele edebiliyor.

Sivas\'ta yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, Dünya\'da az sayıdaki çoban köpeği ırkları içerisinden Kangal köpeklerinin en başta yer aldığını söyledi. Kangal köpeklerinin özellikle sert soğuk ve zor şartların hayvanı olduğunu ifade eden Yıldız \"Son dönemde Kangal köpeklerine ilişkin haberler yapılmakta. Meseleye bizim profesyonel üretim yerimizden bir bakmak gerektiğinin kanaatindeyiz. Özellikle Kangal özelliklerini taşıyan, taşımayan bir çok köpek grupları olup, gen kaynağı içerisinde sadece Kangal köpeği ve Akbaşların olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Kangal köpeği bugün Dünya\'da 7-8 tane çoban köpeği ırkından biridir ve onlardan birincisi Kangal köpeği, ikincisi de Akbaşlardır. Bugüne kadar yapılanları izlediğimizde maalesef Kangal adı altında adlandırılan, anılan, sınıflandırılan ve kaynak dışı, gen dışı özellikle görüntüyle alakalı da çok fazla doğruluklarının olmadığı şeyler görüyoruz. Kangal köpeği farklı bir kalitedir, statüdür, sınıftır ve ulusumuzun ciddi bir gen kaynağıdır. Kimyaları bizleriz. Ekolojileri bunların yaşam ve mutluluk dengesidir. Kangal köpeği özellikle sert, soğuk, zor, ağır şartların model safkanıdır. Bugün dönüp arka plana baktığımızda dünyaya özellikle bizim yöremizden dağılan bir çoban köpek modelleri vardır. Asırlardır devam eden bir göç vardır. Bu dönem içerisinde Kangallar ve Akbaşların en saf ve sadeleri kalmıştır. Bunun sonuçlarını da Sivas\'ta ve Eskişehir\'de gözlemleyebilirsiniz.\" dedi.

\'SAFKAN KANGALLAR KÖTÜ KİŞİLERİN ELİNDE BOZULUYOR\'

Art niyetli insanların elinde doğal safkan Kangal köpeklerinin bozulduğuna dikkat çeken Yıldız \"Eski çağlardan kalan paralar, sütunlar, sikkeler, kemerler korunuyorlar ama Kangallar bizim canlı kültür mirasımızdır. Maalesef kötü ve art niyetli insanların elinde doğal safkanlarımız bozulmakta. Bugün doğal safkanları koruyabilmek çok zor. Bu köpekler, Avrupa\'ya, Amerika\'ya, Asya kıtasına, diğer bölgelere yoğun bir şekilde yasak olmasına rağmen taşınmaktadır. Kangallar bizim ata mirasımız, ata köpeklerimiz. Orta Asya\'dan gelme, Akbaşlar Baykal Gölü\'nün kuzeyinden gelmedir. Türk göçüyle gelmişlerdir. O günden korunmuş olarak 200-400 yıl itibariyle Kangallar ve Akbaşlar Türkün köpeğidir. Kangal çok iyi bir tanık köpeğidir. İnsanın kafasındaki şeytanı görür ve onu özetler, sizlere anlatır. Eski çağlardan kalan bu tür koruma köpeklerinin özellikle benzeri köpeklerle kesinlikle kıyaslanamaz\" ifadelerini kullandı.

\'KANGALLAR KAYIT ALTINA ALINMALI\'

Devletin ilgili makamlarının Kangal köpekleri üzerindeki genetik çalışmaları tamamlayıp kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Yıldız şöyle konuştu: \"Sevgi, Kangallarda tutan en büyük aşıdır. Yaptırım kaynakları sevdikleridir. İçtenlik ve özleri içgüdüsel yaptırımdır. Kimin hangi niyetle geldikleri Kangalda anlık bir çözümdür. Kimyaları da Anadolu insanıdır. Anadolu\'nun yağız delikanlısı gündüz sükunet, gece radar gibidir. Profesyonel bir insansız hava aracı gibidir. Empati, analiz, Kangallarda ciddi bir netice oluşturmaktadır. Sevmediği şeyler ihanet, kötülük, art niyet ve zorbalıktır. Kötü gidişata aynı anda el koyar ve sahibi ile aşık olduğu, koruduğu hayvanın en hassas dengesini mutlaka buluşturur ve o ortak dili konuşur. Devletimizin bu köpeklerimizin genetik çalışmalarını tamamlayıp, ırkı kayıt altına alınması gerekiyor. Dünyada doğal safkan çoban köpeği ırklarından ikisi bizim ülkemizde. Bizimkiler bu anlamda doğal safkanlığını yüzyıllarca korumuş. Bu yüzden, bu ırk gerektiği gibi korunmalı ve gelecek nesillere tertemiz aktarılmalıdır.\"

Görüntü Dökümü:

-Kangal çiftliğinden görüntüler

-Köpeklerin görnütüleri

-Hüseyin Yıldız\'ın açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Kemer\'de Inna rüzgarı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel\'de sahne alan ünlü Rumen şarkıcı Inna, yeni saç şekli ve kıyafetiyle ilgi çekti.

Kemer\'in Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıkan ünlü Rumen şarkıcı Inna, güzelliğinin yanında yeni saç modeli ve giydiği kıyafetle ilgi odağı oldu. Türkiye\'de verdiği konserlerinde Türkçe konuşmaya dikkat eden Inna, yerli ve yabancı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna hemen her konserinde olduğu gibi Ajda Pekkan\'ın \'Yaz yaz yaz\' adlı şarkısını da Türkçe söyledi. Hayranlarının tüm parçalarına eşlik ettiği Inna tam not aldı. Yerli ve yabancı hayranları da ellerinden düşürmedikleri cep telefonlarıyla Inna\'nın görüntü ve fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Inna konserinden detaylar

HABER: Levent YENİGÜN- KAMERA: KEMER (Antalya), (DHA)

322 MB /// 02.40\"