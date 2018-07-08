DHA YURT BÜLTENİ - 2

1 - Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut, törenle uğurlandı



ERZURUM, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu\'nda, el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut\'un cenazesi, Erzurum\'da düzenlenen törenle İstanbul\'a gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçük Ağrı Dağı bölgesi Türkiye-İran sınırındaki Kozluk Karakolu\'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Semih Korkut (26), mühimmat sandığından el bombası alırken patlama meydana geldi. El bombasının infilak etmesi sonucu Korkut ile birlikte 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih Korkut, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Korkut\'un cenazesi, otopsi için dün akşam Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından şehit Uzman Çavuş Korkut\'un cenazesi, bugün sabah morgdan alınarak, Askeri havalimanına getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine protokol, askerler ve şehit yakınları katıldı. Korkut\'un özgeçmişinin okunmasından sonra Merkez Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, dua ettirdi ve helallik istedi. Törenin ardından evli olan Kotan\'ın cenazesi, Türk hava Kuvvetleri\'ne ait uçakla İstanbul\'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehit Korkut\'un vesikalık fotoğrafı

-Korkut\'u İstanbul\'a götürecek uçağın gelmesi

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Müftünün dua ettirmesi

-Protokolun dua etmesi

-Şehit Korkut\'un cenazesinin uçağa konulması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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2 - Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 8 yaralı

DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kendini araçtan yere atarken, devrilen minibüsten yaralıları vatandaşlar çıkardı.

Kaza sabah saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Murat Hanoğlu idaresindeki X 3397 BX yabancı plakalı otomobil ile Emrah Mısırlıoğlu idaresindeki 34 PL 6128 plakalı minibüs ile çarpıştı. Minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrilerek yan yatarken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Hanoğlu aracından kendini dışarı atarak acı içinde yerde kıvranmaya başladı. Minibüs içerisindeki Emrah Mısırlıoğlu ile birlikte 2’si çocuk toplam 7 kişi ise o sırada sabah namazından dönen vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Bir süre yerde yatan otomobil sürücüsü Murat Hanoğlu ile birlikte minibüsten çıkartılan 7 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Devrilen minibüs ve otomobilden görüntü

Murat Hanoğlu\'nun yerde görüntüsü

Murat Hanoğlu\'na müdahale edilmesi

Minibüste içindeki 2 çocuk ambulansa bindirilirken

Kazada devrilerek yan yatan minibüsten etrafa dökülen çantalar ve valizler

Yaralılara müdahale edilmesi

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3- Sıcaktan bunalan hayvanlar, nehirde serinletiliyor - HD

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Hasköy ilçesinde hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan manda ve inekleri nehirde serinletmeye çalışıyor.

Hasköy ilçesinde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi, büyükbaş hayvanları da etkiledi. Sahipleri çareyi, hayvanlarını Karasu Nehri\'ne sokup, serinletmekte buldu. Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyünden hayvan sahibi Mirzaydın Barlak, \"Hayvanlar, güneş altında bunalıyor. Mandaların yaz aylarında can damarı su ve çamurdur. Hayvanlar sıcaktan olumsuz yönde etkileniyor ve süt verimi düşüyor. Ben de bu nedenle 30 mandayı günde iki kez Karasu nehrine getirerek serinletiyorum\" diye konuştu.

Kavurucu sıcakların başlaması ile ineklerini 2 saat nehir sularına bıraktığını söyleyen Soner Çavuş ise hayvanların serinledikten sonra daha rahat otlayabildiklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mandaların toplu Karasuda serinlemesinden detaylar

Hayvanların üzerine su dökerek serinlemelerini sağlamak

Nehirde manda ve ineklerden detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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4- Karacabey 2. RC Araç Yarışları başladı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – KARACABEY Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen ‘RC Model Araç Yarışları’ başladı. Türkiye’nin dört bir yanından, yüzlerce model araç tutkunu bir araya getiren yarışma, Öğretmenler Parkı içinde kurulan 10 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilmeye başladı.

Yarışmada asfalt araçlarından, off-road araçlarına, model uçaklardan, crewler ve drift araçlarına kadar çeşitli kategorilerde gösteriler yapılıyor. Hobi tutkunlarının keyifli saatler geçirdiği etkinlikte, model uçaklardan helikoptere, 4x4 arazi araçlarından drift arabalarına kadar çok sayıda araç birbirleriyle mücadele etme şansı da buluyor.7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikte, özellikle helikopter ve akrobasi uçaklarının nefes kesen gösterileri ve on-road ve off-road yarışları izleyicilerin adeta nefeslerini kesiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından ‘2. Karacabey RC Araç Yarışları’ için Karacabey’e yüzlerce model araç tutkununun geldiğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Özkan, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘RC Model Araç Yarışları’nın bu yıl 2.’sini düzenliyoruz. Bu yıl pistimizi büyüterek, onların istekleri doğrultusunda hazırladık. Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen vatandaşlarımız var. Bizim Karacabey Belediyesi olarak farklı ve özgün her türlü etkinliğe kapımız açık. Karacabey’deki bu pist alanı Türkiye’nin hiçbir yerinde yokö dedi.

300 kişilik bir gruba ev sahipliği yapan etkinlikte model araç tutkunları, aileleriyle birlikte çadır kampı kurarak, gönüllerince eğlendikleri bir buluşma ortaya koydu. Grup üyelerinden Deniz Akın“ Türkiye’nin bütün bölgelerinden arkadaşlarla burada buluşma imkanı bulduk. İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar her yerden gelen arkadaşlarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük ve en profesyonel pistinin Karacabey’de olduğunu belirten RC tutkunu İlker Özcan Alarçit ise, “Karacabey’e İstanbul’dan geliyorum. 8 yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. Türkiye’nin en güzel pisti burada. RC camiası olarak bu pisti yapan Karacabey Belediyesi’ne ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a teşekkür ediyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

rc araçlar

araçlardan görüntü

araçların yarışı

konuşmalar

BOYUT: 365 MB

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5 - Sıfır kilometre aldığı araç boyalı çıktı

İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Mevlüt Berktaş\'ın sıfır kilometre aldığı otomobilin, boyalı olduğu ortaya çıktı. Berktaş\'ın mahkemeye başvurmasının ardından aracın fabrikada ikinci kez boyandığı belirlenirken, mahkeme yeni araç verilmesine karar verdi.

Güzelbahçe\'de yaşayan ve gıda toptancılığı işiyle uğraşan Mevlüt Berktaş, 2015 yılında 70 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil aldı. Bir yıl sonra aracını değiştirmek için aynı otomobil bayisine giden Berktaş, burada beğendiği başka bir araçla kendi aracını takasla değiştirmek istedi. Bayideki görevliler Berktaş\'ın aracını kontrol ettiklerinde, sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluk ile arka bagaj kapağında boya kalınlığının fazla olduğu ortaya çıktı. Bu durum karşısında şaşkına dönen Berktaş\'ın, aracı kendilerinden aldığını söylemesine rağmen bayi sorumluluğu kabul etmedi.

Bunun üzerine Berktaş, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi\'nde aracın değiştirilmesi için bayiye dava açtı. Davalı bayi ise aracın bazı bölümlerinde boyanın minimum değerler yerine maksimum değerlerde bulunduğunu, aracın orijinal olduğunu ve bu durumun ayıp olarak değerlendirilemeyeceği yönünde savunma yaptı. Berktaş ise aracın değer kaybına uğradığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi için aracın yenisiyle değiştirilmesi talebinde bulundu. Bilirkişi raporunda da aracın belirtilen bölümlerindeki boya kalınlığının fazla olduğu tespit edilirken, kullanıcı hatasının bulunmadığı ve Berktaş\'ın değer kaybı nedeniyle mağdur olduğu vurgulandı. Yargılama sonunda mahkeme, Berktaş\'ı haklı bularak, bayinin aracı sıfırıyla değiştirmesine, 2015 yılında alınan aracın güncel modelinin bulunmaması durumunda ise güncel maddi değerinin Berktaş\'a ödenmesine karar verdi.

\"FABRİKADA İKİNCİ KEZ BOYANMIŞ\"

Aldığı aracın bazı bölümlerinin ikinci kez boyandığını iddia eden Berktaş, \"2015 yılında bayiden bu aracı aldım. Bir yıl sonra değiştirmeye karar verdik. Aynı bayiye gittiğimde orada bir araç beğendik ve takas etmeye karar verdik. Tüm pazarlıklar yapıldı, bayidekiler aracı kontrol etmek istediler. Kontrol ettiklerinde aracın sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluğunun boya kalınlığının standartların üzerinde olduğu ve arka bagaj kapağında boya altında pislik olduğu belirlendi. Ben de aracı kendilerinden aldığımı söyledim ama orijinal verdiklerini söyleyip kusuru kabul etmediler. Mahkeme beni haklı buldu. Aracın sıfırıyla değiştirilmesine karar verdiler. Aracın bazı yerleri fabrikada ikinci kez boyanmış\" dedi.

Mahkemenin verdiği karara rağmen müvekkilinin zararının karşılanmadığını belirten avukat Mehmet Deniz Apa ise, icra takibi başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi: \"Müvekkilimin aldığı aracın bazı bölümlerinde boya kalınlıkları normalin çok üzerinde. Bu ise gizli ayıp olarak kabul ediliyor. Mahkeme bilirkişi raporu ve aldığımız ekspertiz raporlarıyla bizi haklı buldu. Aracın sıfırıyla değiştirilmesine, güncel modelinin bulunmaması durumunda ise güncel maddi değerinin karşılanmasına karar verdi. Karara rağmen firma zararımızı karşılamadığı için icra yoluna gittik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araçta görüntü

- Mevlüt Berktaş ile röportaj

- Avukat Mehmet Deniz Apa ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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