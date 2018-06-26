DHA YURT BÜLTENİ - 2

1 - ÖZEL - Ağrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyor - HD



Antalya\'da, beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan turizmci Sunay Öztürk (41), ağrıları dinmeyince yurt dışına giderek ötanazi hakkını kullanmak istiyor.

Alanya ilçesinde yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak\'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya\'da doğan ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk\'ün üstten ve alttan 10\'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın iddiaya göre Öztürk\'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk\'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk\'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk\'e \'trigeminal nevralji\' teşhisi koyuldu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk\'ün operasyon sonunda ağrıları dinmedi. Öztürk\'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Öztürk, ağrılarında kurtulmak için Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi.

\'AĞRIM GEÇMİYOR ÖTANAZİ İSTİYORUM\'

Sunay Öztürk, \"Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika\'da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Belçika ya da Hollanda\'ya gideceğim, üç dört gündür internetten araştırma yapıyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum ötanazi istiyorum\" dedi.

DENEME AŞAMASINDA

Halen doktorların verdiği 10 farklı ilacı denediğini söyleyen Öztürk, \"Bu ilaçların deneme aşamasında son bir hafta. Daha sonra da karar verilecek. Bugün gargaraya da başlandı. İki gündür baskı biraz azaldı. Fakat konuşursam, ağzımı hareket ettirirsem daha çok acım oluyor. Diş doktorum ağzımın durumunun iyi olduğunu söyledi, ancak ben bir şey yiyemiyorum. Günde iki tas çorba içebiliyorum, bir litre su ve yoğurt yiyebiliyorum. Bu hastalıkla tanıştığım günden bu yana 34 kilo verdim. Şu an 66 kilolardayım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sunay Öztürk\'ün görüntüsü

RÖP: Sunay Öztürk

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

356 MB 03.14 /// HD

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2 - Telefon dolandırcısını polis, kılıktan kılığa girip yakalamış

ADANA\'da, kendisini \'başkomiser\' olarak tanıtıp, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral\'ı dolandırmak isteyen Hüseyin Yavuz\'u (35), polis ekipler simitçi, bakkal çırağı ve yöresel bibici tatlısı satıcısı kılıklarına girerek yakaladığı ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran\'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz, iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral\'ı telefonla arayarak, kendisini \'başkomiser Kemal\' olarak tanıtıp, \"Bir kuyumcu soyuldu. Zanlılar, adınıza düzenlenmiş sahte kimliği olay yerine atmış. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz; ancak her ihtimale karşı evinizde altın ve para varsa bunları kuyumcudakilerle karşılaştırmamız gerek\" dedi. Bayçoral da telefondaki dolandırıcıya, bankada 40 bin lirasının olduğunu ve seve seve yardımcı olacağını söyledi.

Telefondaki kişinin polis olmadığını ve kendisini dolandırmak istediğini anlayan Bayçoral, dolandırıcıya fark ettirmeden polisle irtibata geçti. Bayçoral, ulaştığı polise dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Polis ise Bayçoral\'dan dolandırıcının isteklerini yerine getirmesini talep etti. Ahmet Bayçoral, parayı çekmek için bankaya giderken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise dolandırıcıyı yakalamak için gazete kağıtlarını para şeklinde keserek, poşetin içine koydu. Poşeti polislerden alan Bayçoral, dolandırıcıyla buluşma noktasına gitti. Bu sırada, dolandırıcı tekrar arayıp, Bayçoral\'dan para dolu poşeti mahallede bulunan çocuk parkına bırakmasını istedi.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER

Hızla harekete geçen ekiplerden bazıları; simitçi, bakkal çırağı ve bici bici tatlısı satıcısı kılığına girip çevrede bekleyeme başladı. Poşeti çocuk parkındaki oturma bankına koyan Bayçoral, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra parka gelen dolandırıcı, yakındaki dükkanın önünde bakkal gibi bekleyen polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve isminin Hüseyin Yavuz olduğu belirlenen dolandırıcı, ilk sorgusunda, dolandırıcılık yapmadığını, parka oturmak için geldiğini ve poşeti görünce merak edip, baktığını öne sürdü. Emniyete götürülen Yavuz\'un, aynı yöntemle son 1 ayda 4 kişinin toplam 280 bin lirasını aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar da Hüseyin Yavuz\'u teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Kadının telefonla konuşarak gelmesi

- Zanlının kadının yanına gelmesi

- Birlikte yürümeleri

- Zanlının farklı bir yerde telefonla konuşurken görüntüleri

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

SÜRE: 01\'12\" BOYUT:74 MB



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3 - Evin banyosundan 1 metrelik yılan çıktı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Bülent Canlı’ya ait evin banyosunda bulunan 1 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.

Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi\'nde tek katlı evde oturan Canlı ailesinin banyosuna yılan girdi. Ailenin fark ettiği 1 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılan, Bülent Canlı tarafından paspasla sıkıştırılarak yakalandı, ardından da damacanaya konularak boş araziye bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Banyodaki yılan

- Yılanı yakalamaya çalışan ev sahibi

- Plastik damacanaya konulan yılan

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Mehmet SEZGİN-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

98 MB

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4 - Abdest alan kadının cüzdanı çaldılar

ADANA\'da hırsızlar, abdest almak için banyoya giren Ayşe Dönmez\'in (70) kanepe üzerine bıraktığı cüzdanını çaldı.

Olay, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi\'nde meydana geldi. Tatil için Almanya\'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez\'e para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla duymakta zorluk çeken eşi Ali Dönmez\'e işitme cihazı alan Ayşe Dönmez, kalanıyla da alışveriş yapmak istedi. Öğle saatlerinde, içerisinde bin euro ve bin lira bulunan cüzdanını tek katlı evin balkonundaki kanepenin üzerine koyan Dönmez, abdest almak için banyoya girdi. Bu sırada, biri bisikletli 3 kişi, Dönmez\'in içeriye girdiğini görünce açık balkon kapısından girip, cüzdanı çaldı. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdest alıp tekrar balkona çıkan Dönmez, cüzdanını bıraktığı yerde göremeyince komşularından yardım istedi. Sokak sokak hırsızları arayan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler civarda araştırma yaptıktan sonra, güvenlik kamerasından eşgallerini belirledikleri şüphelilerin peşine düştü. Dönmez ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Evin görüntüsü

- Balkonun görüntüsü

- Kanepeden görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- *Güvenlik kamerası*

- Zanlıların evin bulunduğu sokağın başına gelmesi

- Zanlılardan birinin sokağa girişi

- Bisikletli zanlının çevreyi kontrol etmesi

- Kaçmaları

- Vatandaşın konuşması

- Detay görüntüler



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

SÜRE:02\'25\" BOYUT:148 mb

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5 - Torununu görmeye giden kadın iş makinesinin altında can verdi

ISPARTA\'da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle torununu görmeye giden Yaşar Öztürk (67), geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak can verdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çünür Mahallesi Yenişehir bölgesinde asfalt çalışması yapan Isparta Belediyesi\'ne ait iş makinesi operatörü Tevfik Kuşçu, dün saat 15.30 sıralarında geri manevra yaptığı sırada, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle evden torununu görmeye giden Yaşar Öztürk\'e çarptı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, iş makinesi operatörü Tevfik Kuşçu\'yu gözaltına aldı. Yaşar Öztürk\'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

KAZA AZI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, çalışmanın yapıldığı noktadan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Yaşar Öztürk\'ü fark etmeyen iş makinesi operatörünün geri manevra yaptığı sırada kadına çarpması yer aldı. Kadını ve elektrikli bisikletini altına alan iş makinesi operatörünün birkaç saniye sonra durumu fark edip, aracı ileri aldığı, bu sırada da Yaşar Öztürk\'ün hareket etmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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6 - Kaybolan zihinsel engelli üvey kızına fuhuş yaptırılacağından korkuyor

ADANA’da, ayrıldığı eşinin zihinsel engelli kızı Sevda’ya (23) 5 yıldır annelik yapan Meral Akyatan (51), üvey kızının 3 gün önce gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin otomobiliyle evden ayrıldığını belirterek kızının bulunabilmesi için gözyaşı döktü.

Seyhan ilçesindeki Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesinde 5 yıl önce ikinci eşi Demirel Sökmen’den (53) ayrılan Meral Akyatan, 4 öz çocuğu ve Sökmen’in zihinsel engelli kızı Sevda Sökmen’le yaşamaya başladı. 3 gün önce gece saatlerinde evlerinin önüne yaklaşan bir otomobille evden ayrılan Sevda Sökmen’den bir daha haber alınamadı.

’10 TANE AMELİYATIM VAR’

Öz annesinin kızıyla yıllardır konuşmadığını öne süren üvey anne Meral Akyatan, zihinsel engelli Sevda’ya 5 yıldır kendi kızlarından ayırmadan baktığını belirterek, “Sormadığımız hiçbir yer kalmadı, kimse bilmiyor. Ya ölüsü ya da dirisi görenler bizi arasın. Annesi İstanbul’da ama hiç ilgilenmedi. Üvey kızımı çok seviyordum, ‘kim isterse gelsin, veririm, her şeyini alırım’ diyordum ama gecenin bir yarısı gitti. Telefon açmış, bekleyen biri varmış. Ben hasta bir kadınım, 10 tane ameliyatım var. Kızıma baktığım için ameliyat olamıyordum, evde olmam lazımdıö diye konuştu.

‘ACABA DÖVÜYORLAR MI?’

Kızını kandırmış olabileceğini düşündüğü kişilere çağrıda bulunan Akyatan şunları söyledi:

“Ne olur geri dönsün, ne olursa olsun kabulümüzdür. Kiminle kaçmışsa her şeyini yaparız, yeter ki bize telefon açsın, onu nerede olursa olsun alalım. Hayatının tehlikede olduğu endişesini yaşıyoruz. Daha önce de kaçtığı zamanlar olmuştu ama kaçtığı zaman arayıp haber verirdi. 3 gündür telefonunu kapatmışlar, ulaşamıyoruz. İçim yanıyor. Acaba dövüyorlar mı yoksa fuhuş mu yaptırıyorlar? Canım yanıyor. Kim görürse lütfen bizi ya da 155’i arasın.ö

Görüntü Dökümü

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- Meral Akyatan\'ın konuşması

- Engelli kızın fotoğrafını göstermesi

- Engelli kızın yatağından görüntü

- Evden genel ve detay görüntü

SÜRE:03\'24\" BOYUT:208 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA, (DHA)

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7 - Marmarisli turizmciler Türk tatilcileri bekliyor

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, seçimin ardından bu hafta üniversiteye giriş sınavının yapılacağını da hatırlatıp Türk tatilcileri ilçeye beklediklerini söyledi.

Marmaris\'te turizmciler, geride kalan seçim sonrası bu hafta sonu da üniversite sınav heyecanının yaşanacağını belirtip, sonrasında herkesi tatile beklediklerini açıkladı. Tesislerinin hazır olduğunu vurgulayan turizmciler, yerli turist kapasitesi ve seçim sonrası turizmde ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Şu an Marmaris ve çevresinde İngiliz, Rus, Alman, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz tatil yapmaktalar. Bölgemizin tek eksiği Türk misafirlerimizdir. Dalaman, Köyceğiz, Dalyan ve Marmaris çevresinde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Türk misafirlerimize ayırdığımız 15 bin kişilik bir açığımız söz konusu. Yerli turistlerimizin güvenli ve huzurlu tatil yapması için tur operatörleri ile acenteler tüm hazırlıklarını tamamladı. Bilinen acentelerden ön rezervasyon yaptırarak gelmelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini başarıyla atlattık. Bu hafta üniversite sınavları sonrası yoğun talep olacağını ümit ediyoruz. Seçim ve üniversite sınavları sonrası sevinenleri kutlamaya, üzülenleri moral bulmaya bekliyoruz. Her bütçeye göre konaklama tesislerimiz mevcut\" dedi.

Seçimin bitimiyle insanların artık yaz tatilini düşünmeye başladığını söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, \"Okullar kapandı, çok güzel kazasız ve belasız bir seçim geçirildi. Bu hafta yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının ardından vatandaşlarımız tatilini düşünmeye başladı. Eskilere göre Marmaris ve çevresi daha çok yerli misafir bekliyor. Bunu göz önüne alarak otelciler olarak tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Türk misafirlerimizi bekliyoruz. Yerli turistlerimizden temmuz, ağustos ve eylül ayı için ön rezervasyonlar alınmaya başlanıldı. Marmaris, huzur ve güvenle her bütçeye uygun tatil yapabileceğiz Dünyanın incisi cıvıl cıvıl Marmaris\'imize Türk misafirlerimizi bekliyoruz\" dedi.

TURİZMDE DÜNYA DEVİ OLDUK

24 Haziran seçim sonuçlarının olumlu etkisini hissetmeye başladıklarını da söyleyen Bülbüloğlu, \"Turizm, Türkiye için önemli bir sektör. Turizm sektörü hem döviz hem de istihdam için çok önemlidir. Turizm denilince aklımıza güzellik, barış ve huzur gelir. Sektörümüz, ülke ekonomisine ileriye dönük çok önemli ekonomik katkı sağlayacaktır. Çekişmeli bir seçimi büyük bir olay olmadan atlatmamız Avrupalı büyük tur operatörlerinin gözünden kaçmadı. Avrupalı turistler şu an Türkiye\'den huzur ve güvenle bahsediyor. Hesaplı olarak tatil yapabilecekleri çok farklı turizm şehirlerimiz mevcut. Coğrafyası, tarihi, kültürü ve yeşili ile mavisi güvenle birleşince Avrupalı için cazibe merkezi olduk. Hesaplı tatil yapabilme konusunda Muğla ve Antalya önde çekiyor. Son 2 sene de Avrupa\'nın önde gelen tur operatörleri, Türkiye olmadan dünyada turizm olmaz diyor. Yaptığımız görüşme ve atılımlarla turizmde dünya devi olduk. Onların beklediği güvenli ve huzurlu ortam bizde vardı ve daha da iyi sağlandı. Muğla\'nın turistik Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünya ünlü tatil şehirleri yanı sıra Antalya Bölgesi iç pazar ve Avrupa turizminde önümüzdeki dönemlerde ciddi büyüme kaydedecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris yazılı nüfus tabelasından görüntü

- Hakim bir tepeden Marmaris görüntüsü

- Su sporları yapanlar ve plajlardan görüntü

- TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı röp.

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu röp.

(Toplam: 5 dakika 25 saniye-391 MB. HD. Görüntü )

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



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8 - MERSİN\'de 3 kilo 714 gram esrar ele geçiren polis, 2 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi\'ndeki 2 adreste satışa hazır esrar bulunduğu bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan karar doğrultusunda söz konusu adreslerde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı aramada 3 kilo 714 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin odaya girmesi

-Narkotik köpeğinin esrar torbalarını bulması

-Polislerin torbaları açıp tespit yapması

-Ele geçirilen esrarın görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

BOYUT: 210 MB SÜRE: 01.54 DK

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9 - Marmarisli turizmciler Türk tatilcileri bekliyor

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler, seçimin ardından bu hafta üniversiteye giriş sınavının yapılacağını da hatırlatıp Türk tatilcileri ilçeye beklediklerini söyledi.

Marmaris\'te turizmciler, geride kalan seçim sonrası bu hafta sonu da üniversite sınav heyecanının yaşanacağını belirtip, sonrasında herkesi tatile beklediklerini açıkladı. Tesislerinin hazır olduğunu vurgulayan turizmciler, yerli turist kapasitesi ve seçim sonrası turizmde ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirme yaptı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Şu an Marmaris ve çevresinde İngiliz, Rus, Alman, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz tatil yapmaktalar. Bölgemizin tek eksiği Türk misafirlerimizdir. Dalaman, Köyceğiz, Dalyan ve Marmaris çevresinde 120 bin yatak kapasitemiz mevcut. Türk misafirlerimize ayırdığımız 15 bin kişilik bir açığımız söz konusu. Yerli turistlerimizin güvenli ve huzurlu tatil yapması için tur operatörleri ile acenteler tüm hazırlıklarını tamamladı. Bilinen acentelerden ön rezervasyon yaptırarak gelmelerini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini başarıyla atlattık. Bu hafta üniversite sınavları sonrası yoğun talep olacağını ümit ediyoruz. Seçim ve üniversite sınavları sonrası sevinenleri kutlamaya, üzülenleri moral bulmaya bekliyoruz. Her bütçeye göre konaklama tesislerimiz mevcut\" dedi.

Seçimin bitimiyle insanların artık yaz tatilini düşünmeye başladığını söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, \"Okullar kapandı, çok güzel kazasız ve belasız bir seçim geçirildi. Bu hafta yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının ardından vatandaşlarımız tatilini düşünmeye başladı. Eskilere göre Marmaris ve çevresi daha çok yerli misafir bekliyor. Bunu göz önüne alarak otelciler olarak tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Türk misafirlerimizi bekliyoruz. Yerli turistlerimizden temmuz, ağustos ve eylül ayı için ön rezervasyonlar alınmaya başlanıldı. Marmaris, huzur ve güvenle her bütçeye uygun tatil yapabileceğiz Dünyanın incisi cıvıl cıvıl Marmaris\'imize Türk misafirlerimizi bekliyoruz\" dedi.

TURİZMDE DÜNYA DEVİ OLDUK

24 Haziran seçim sonuçlarının olumlu etkisini hissetmeye başladıklarını da söyleyen Bülbüloğlu, \"Turizm, Türkiye için önemli bir sektör. Turizm sektörü hem döviz hem de istihdam için çok önemlidir. Turizm denilince aklımıza güzellik, barış ve huzur gelir. Sektörümüz, ülke ekonomisine ileriye dönük çok önemli ekonomik katkı sağlayacaktır. Çekişmeli bir seçimi büyük bir olay olmadan atlatmamız Avrupalı büyük tur operatörlerinin gözünden kaçmadı. Avrupalı turistler şu an Türkiye\'den huzur ve güvenle bahsediyor. Hesaplı olarak tatil yapabilecekleri çok farklı turizm şehirlerimiz mevcut. Coğrafyası, tarihi, kültürü ve yeşili ile mavisi güvenle birleşince Avrupalı için cazibe merkezi olduk. Hesaplı tatil yapabilme konusunda Muğla ve Antalya önde çekiyor. Son 2 sene de Avrupa\'nın önde gelen tur operatörleri, Türkiye olmadan dünyada turizm olmaz diyor. Yaptığımız görüşme ve atılımlarla turizmde dünya devi olduk. Onların beklediği güvenli ve huzurlu ortam bizde vardı ve daha da iyi sağlandı. Muğla\'nın turistik Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünya ünlü tatil şehirleri yanı sıra Antalya Bölgesi iç pazar ve Avrupa turizminde önümüzdeki dönemlerde ciddi büyüme kaydedecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marmaris yazılı nüfus tabelasından görüntü

- Hakim bir tepeden Marmaris görüntüsü

- Su sporları yapanlar ve plajlardan görüntü

- TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı röp.

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 5 dakika 25 saniye-391 MB. HD. Görüntü )

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1 0 - Buz Heykel Müzesi serinletiyor

ANTALYA Akvaryum\'da kurulan ve eksi 2 derece sabit ısısı olan \'Buz Heykel Müzesi\' yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence Merkezi bünyesinde kurulan Buz Heykel Müzesi, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. İçinde buzdan özçekim köşesinin de bulunduğu müzede, Antalya\'daki tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar), dünyanın çatısı olarak tabir edilen Everest Dağı, yemek masası, animasyon filmi Buz Devri kahramanlarının yanı sıra İ.Ö. 158 yılında Attaleia (Antalya) kentini kuran II. Attalos heykeli ve Antalya\'nın simgelerinin yer aldığı 30\'un üzerinde buzdan heykel yer alıyor. Yaz sezonu başında yenilenen yüzüyle 12 ay boyunca açık kalacak müze, sabit eksi 2 derece ısıya sahip.

MÜZEDE KAYAK KEYFİ

Antalya\'nın kavurucu sıcağından uzaklaşıp rahat nefes almak isteyenler müzeyi gezerken bir yandan da müze çevresindeki buzdan kayak pistlerinde bot üzerinde kayak keyfi yapıyor. Buz Heykel Müzesi ve kayak pisti özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklarla beraber yetişkinler de müzenin ve Kar Dünyası\'nın tadını çıkartıyor.

Buz Heykel Müzesi\'nin sergilendiği Kar Dünyası Eğlence Merkezi Müdür Yardımcısı Okan Gürses, gördükleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen müzenin Türkiye\'de bir ilk olduğunu belirten Gürses, “Bu yıl ikinci sezonunu yaşayan Buz Heykel Müzesi yerli yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Buraya gelenler heykellerin başında dakikalarca zaman geçiriyor. Antalya\'nın simgelerinin sergilendiği müzeye bu yıl yeni heykeller ekledik. Buz Devri filminin kahramanları, Everest Dağı\'nın simgesel heykeli, yemek masası, Attalos Heykeli gibi birçok farklı heykel müzede yerini aldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Buz heykellerin görüntüsü

Kar odasını gezen turistlerden görüntü

RÖP: Okan Gürses

Buz pistinden kayanlardan görüntü

Fotoğraf çektirenlerden görüntü

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

258 MB /// 02.21 /// HD

