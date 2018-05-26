DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sel, Bursa\'yı fena vurdu

Bursa\'da, dün akşam saatlerinde etkili olan ve iki evin bir benzin istasyonunun ve onlarca otomobil ve kamyonun zarar görmesine neden olan sel nedeniyle kapalı olan Bursa-Orhaneli Karayolu henüz trafiğe açılamadı. Yolun bugün trafiğe açılamayacağını söyleyen polis ve jandarma ekipleri anons yaparak sürücülerin beklememesini istedi.

Bursa\'da, dün akşam etkili olan sağanak yağmur sonucu oluşan sel özellikle Bursa-Orhaneli Karayolu\'nda felakete neden oldu. Sel sularına kapılan bir kamyon kullanılamaz hale gelirken onlarca araç ise hasar gördü. Yaşanan heyelan nedeniyle karayolunun 5 bölgesinde oluşan heyelan onlarca sürücünün mahsur kalmasına neden oldu. Bursa\'da AFAD, JAK; BAKUT; NAK ve Büyükşehir Belediyesi itfayi ekipleri mahsur kalan sürücü ve vatandaşları sabaha kadar süren çalışmalar ile iş makinelerinin yardımıyla da kurtardı. Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği kumanya ise vatandaşlara dağıtıldı. DSİ, Karayolları Bölge müdürlüğü, BUSKİ\'ye ait iş makineleri yol temizleme ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderilirken Orhaneli karayolunun bugün tarafiğe açılamayacağın belirten jandarma ve polis ekipleri yaptıkları anons ile sürücülerin beklememesini istediler.Bu arada, Valilik tarafından oluşturulan zarar tespit çalışmaları sürerken özellikle Doğancı Köyündeki hasarın büyük olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Heyelan bölgesinden görüntü

-Görevlilerin yolun açılmayacağını söylemesi

-Hasar gören araçlar

-Detaylar

-Gece yapılan yardım çalışmaları

-Geceden detaylar

Haber:Mehmet İNAN/Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)

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Adana\'da 50 bin liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana\'da ülkeye kaçak yollarla sokulan 50 bin lira değerinde 153 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ülkeye kaçak yollarla sokulup cep telefonu satışı yapılan 4 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı girilen işyerlerinde piyasa değeri 50 bin lira olan 153 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Haber:ADANA,(DHA)



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Vali, vatandaşın altın küpe isteğini kırmadı

Muş\'un Varto ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım\'dan altın küpe isteyen Reşe Arslan\'ın (65) bu isteği gerçekleşti. Alınan altın küpeler Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Hülya Yıldız tarafından Arslan\'ın kulaklarına takıldı. Küpeleri çok beğendiğini söyleyen Arslan Vali Yıldırım\'a teşekkür etti.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, 16 Mayıs\'a beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Varto ilçesinde ve köylerinde incelemelerde bulanarak halkın sorunlarını dinledi. Vali Yıldırım, Acarkent köyünde sohbet ettiği evli ve 4 çocuk annesi Reşe Arslan\'ın kulağındaki küpeleri gösterip, \"Bunlar ne güzel. Altın mı?\" diye sordu. Arslan, \"Hayır ama bunun altınını alır mısın? Diye cevapladı. Vali Yıldırım, Arslan\'ın bu isteğini kısa sürede yerine getirdi. Alınan altın küpeler, köye götürülerek Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Hülya Yıldız tarafından Arslan\'ın kulaklarına takıldı. Altın küpeleri çok beğenen Reşe Arslan Vali Yıldırım\'a çok teşekkür etti. Küpeleri kulağından hiç çıkarmayacağını belirten Arslan, \"Köyümüze gelen Vali Beyle sohbet ediyorduk. Kulağımdaki küpeleri gösterip çok güzel olduğunu ve altın olup, olmadığını sordu. Bende altın olmadığını belirten altın olanını almasını istedim. Bir hafta sonrada küpelerim geldi. Çok sevindim. Teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Reşe Arslan\'ın devleti bir ana ve baba olarak görüp altın küpe isteğini belirterek, \"Vali Beyde babalığını gösterdi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acarkent köyü

-Reşe Arslan\'ın vali ile sohbeti ve küpe istemesi

-Küpelerin Arslan\'ın kulağına takılması

-Arslan\'ın konuşması

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röp

(Süre: 73,2 boyut: MB 02 dk 20 sn)

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/(MUŞ)VARTO,(DHA)

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Zürafa Zambak\'ın en sevdiği meyve yenidünya



Kayseri\'de, bin 930 hayvanın barındığı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi\'nde, görevliler tarafında mevsim meyveleri ile beslenen Zambak isimli zürafanın en sevdiği meyvenin yenidünya olduğu belirtildi.

Kayseri\'de Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 180 dönüm arazi üzerinde 167 türde bin 930 hayvana ev sahipliği yapıyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan hayvanat bahçesinin sevimli konuklarına veteriner hekimler ve görevliler, gereken ilgiyi gösteriyor. Günlük 600 kilo yemin tüketildiği hayvanat bahçesinde son teknoloji donanımlı büyük ve küçük olmak üzere 2 ameliyathane, 1 sterilizasyon odası, 1 laboratuar, 1 ilk müdahale odası, 1 röntgen odası ve 3 müşahede odası bulunuyor. Hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi gören hayvanlardan biri de Zabmak ismi verilen zürafa. Bakıcısı tarafından mevsim meyveleri ile beslenen Zambak\'ın yaz döneminde en çok sevdiği yiyecek ise yenidünya oldu. Bakıcının ellerinden meyve yiyen \'Zambak\'a ziyaretçiler yakın ilgi gösteriyor.Geçen 26 Ekim\'de dünyaya gelen 3 aslan yavrusu da doğal yaşam alanına adapte olarak yaşamlarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Hayvanat bahçesinden genel ve detay görüntü

- Dişi zürafa Zambak\'ın bakıcısı tarafın elleri ile beslenmesi

- Diğer hayvanlardan görüntü

- Yeni doğa kuzuların bakıcıların kucağında doğal yaşama adapte edilmesi

- Diğer detay görüntüler

3 dakika 03 saniye / 342 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)