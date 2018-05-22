DHA YURT BÜLTENİ - 2

Mersin\'e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üst bölgesinde görevdeyken teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) Mersin\'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin ilçeye bağlı Sayköyü mahallesinde oturan annesi Elif ve babası Cumali Sayan\'a acı haberi, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, sağlık ekibi eşliğinde verdi. Şehit Musa Sayan\'ın baba ocağına Türk bayrağı asılarak Kuranı Kerim okunup dualar edildi. 6 aylık bir bebeği olan, şehit Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan\'ın cenazesi bugün Ulu Cami’de düzenlenecek olan törenin ardından Tarsus Şehitliği’nde toprağa verilecek. Bu arada şehit Sayan’ın bir kardeşinin de Balıkesir’de uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan\'ın askeri kıyafetli fotoğrafı

- Şehidin arazide askeri faaliyet halindeki fotoğrafı

- Şehidin ölmeden bir gün önce silah arkadaşları ile Çadır içinde iftar açma fotoğrafı

- Şehidin baba ocağına asılan Türk bayrağı ve dualar

- Şehidin eşi Seher Sayan\'la verdiği düğün pozları



SÜRE: 1\'04\" BOYUT: 64.5 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)



=============================================

Artvin\'de, içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı

Artvin\'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri\'ne uçan otomobilin yeri tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34\'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin\'den Şavşat\'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri\'ne uçtu. Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit etti. Kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, kazayı duyup bölgeye gelen yakınlarının ise umutlu bekleyişi devam ediyor.

OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Artvin\'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri\'ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül\'ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal\'a ulaşılamadı. Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Olay yeri detayları

Arama yapan ekipler

Kaza yerinde bekleyenler

Olayı anlatan bir kişi

Haber-Kamera:Nurbay USTA/ARTVİN (DHA)

===========================================

Tesisten çıkan TIR\'a çarptı: 1 yaralı

Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde, dinlenme tesisinden çıkan TIR\'a çarpan TIR\'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Osman Atasoy idaresindeki 31 DZ 374 plakalı otomobil parçası yüklü TIR, dinlenme tesisinden yola çıkan Duran Halıcı idaresindeki 06 ED 8656 plakalı su yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Murat Osman Atasoy hasar gören araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkarırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Osman Atasoy tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Sürücünün kurtarılma görüntüleri

-Yaralının ambulansa alınması

-Olay yerinden görüntü



Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

============================================

Datça\'da kültürel hazine avı

Avrupa ülkelerinde insanların saklanan sihirli kutuları bulmak üzere yollara düştüğü GPS tabanlı \'Geocaching\' oyunu, Muğla\'nın Datça ilçesinde kültürel hazine avına dönüştü.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında hazırlanan projeyle belli noktalara gizlenen \'Web tabanlı GPS etiketli kutular\', Geocaching oyununu oynayan meraklılar tarafından bulundu. Ülkenin unutulmaya yüz tutan meslekleri ve kültürel değerleri böylelikle tekrar keşfedildi. Datça\'ya, projeyi yerinde incelemek üzere Avusturya, Lihtenştayn, Portekiz, Bulgaristan ve Almanya\'dan gelen 10 kişilik bir ekip, ilçedeki etkinliği beğendi. Oyun; su ve yel değirmenleri, sepet örme, közde Türk kahvesi, soğuk sıkım zeytinyağcılık, ipekböcekçiliği ve ipek dokumacılığı gibi günümüzde sayıları giderek azalan mesleklerin halen uygulandığı 30 ayrı noktaya yerleştirilen sihirli kutuların avına çıkılmasıyla başladı. Kültür hazinesi avına çıkan 20 kişilik ekip, ellerindeki cep telefonlarını kullanarak, Datça Limanı\'ndaki Balıkçı Kooperatifi ve Közde Türk Kahvesi Limanı\'nı buldu. Buldukları kutuların içine isimlerini yazıp yerine bırakan ekip, daha sonra Közde Türk Kahvesi Limanı\'nda yorgunluk attı. Közde Türk kahvesi yapmayı öğrenen ekipten Lihtenştayn uyruklu Geri Tsenova, ocağın başına geçip kahve pişirdi. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Proje Koordinatörü Öğretmen Halil İbrahim Gül, Geocaching oyununun, ilk kez kültürel değerlerin tanıtımı amacıyla kullanıldığını söyledi. Datça\'da geliştirilen projenin Avrupa ülkelerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, \"Uygulamanın yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu amaçla 5 ülkeden 2\'şer kişi olmak üzere 10 kişilik bir ekip ilçemize gelerek, yerinde incelemelerde bulundu. Bulunan kutular, konuklarımız tarafından işaretlenerek yeniden yerlerine konuldu. Yapılan keşifler, internet üzerinde paylaşılarak, yeni konuklar için iz bırakıldı\" dedi.

GEOCACHİNG NEDİR?

Geocaching, oyuna dahil olan herkesin GPS (Global Positioning System) kullanarak paylaşılan ipuçlarını takip etmesi, bilmeceleri çözmesi ve bu sürecin sonunda \'Geocache\' ya da \'cache\' olarak ifade edilen hazineye ulaşması olarak ifade edilebilecek, zaman ve mekan sınırı olmayan bir açık hava oyunudur. Hazineler diğer oyuncular tarafından saklanmakta ve hazinenin koordinatları çoğu zaman bilmecelerle birlikte sisteme eklenmektedir. Oyunun çoğunluğu yürüyüş üzerine kurulu olsa da tırmanış ve dalış gibi daha pek çok farklı doğa sporu ile de zenginleştirilebilmektedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Avrupa ülkelerinden projeyi incelemek üzere gelen konuklar

- Datça Limanında 2 ayrı noktadaki sihirli kutuyu araştırırlarken

- GPS etiketli kutuları bulan konukların sevinçleri

- Közde Türk Kahvesi\'nde kahve yapımı uygulaması

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

============================================

Otizmli Doğa, Türkiye\'yi uluslar arası festivalde temsil edecek

İzmir\'de otizmli 17 yaşındaki Doğa Tırpan, 11 yaşında absolut kulak olduğunun fark edilmesinden sonra ailesi müzik eğitimi aldırdı. Doğa, doğuştan gelen müzik yeteneğiyle kısa sürede çalmasını öğrendiği piyano ve gitarla, harikalar yarattı. Okuluna birincilikle giren, uluslararası genç yetenekler yarışmasında iki ödül kazanan Doğa, şimdi de Türkiye\'yi temsil edeceği Kazakistan\'da üç konser verip yeteneğini sergileyecek.

İzmirli işadamı Murat Tırpan ile eşi İkbal Tırpan\'ın mutlu evlilikleri, kızları Doğa\'nın dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Ancak Tırpan çifti, 3 yaşında kadar konuşmayan kızlarını doktora götürdüklerinde otizmli olduğunu öğrendi. O günden sonra Doğa için mücadelelarını sürdüren aile, ona iyi bir eğitim aldırıp otizmde farkındalık yaratmak için çaba gösterdi.

11 YAŞINDA ABSOLUT KULAK OLDUĞU BELİRLENDİ

Doğa\'nın eğitimleri sırasında, müziğe olan ilgisi yakından takip edildi. 11 yaşında özel eğitmenlerini kontrol ettiği Doğa\'da, müzikte doğuştan yeteneğe sahip olduğu ve absolut kulak olduğu belirlendi. Bu andan sonra ise doğa eğitimin yanı sıra müzik kurslarına da devam etti. Doğa ilgiyle gittiği bu kurslarda, bir yandan piyano bir yandan da gitar eğitimi aldı. Doğuştan gelen müzik yeteneğiyle kısa sürede çalmasını öğrendiği piyano ve gitarla, harikalar yarattı. Otistik öğrencilerden kurulu korolarında da başarısıyla ön plana çıkan Doğa, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi\'nin özel yetenek sınavında ise birincilik elde edip, okula girmeye hak kazandı. Normal öğrencilerle eğitimini sürdüren Doğa\'nın şimdiki hedefi ise güzel sanatlar fakültesine devam edebilmek. Yerel dalda bir çok müzik ödülünün sahibi olan Doğa geçen yıl İstanbul\'da yapılan uluslararası genç yetenekler yarışmasında da iki ödül kazandı. Müzik çalışmalarını aralıksız sürdüren Doğa, şimdi de Türkiye\'yi Kazakistan\'da temsil edecek. Astana\'daki festivalin yanı sıra Türk konsolosluğunda ve bir AVM\'de konser verecek olan Doğa büyük bir disiplin ve heyecan içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

DOĞA\'NIN EN BÜYÜK YARDIMCISI ANNESİ

Doğa\'nın tüm yaşamında olduğu gibi müzik yolculuğunda da en büyük yardımcısı olan anne İkbal Tırpan, \"Müzik yeteneğinin farkına vardıktan sonra tüm enerjimizi bu yöne kaydırdık. Doğa müziği çok seviyor, hayatımızın vazgeçilmezi müzik oldu. Sürekli müzik dinliyor ve onları da hemen çalmasını öğreniyor. Şimdi ki heyecanımız Kazakistan\'daki festival oldu. Kızım gelişiminde büyük başarı elde etti. Aileler için bu çocuklarda mücadele çok önemli. Aileler, sevgiyi ve ilgiyi bırakmadıkları zaman başarıyı da elde edeceklerdir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Doğa\'nın piyano, gitar çalması

-Şarkı söylemesi

- Anne İkbal Tırpan ile röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

========================================

Denizden topladığı taşlara hayat verip, harikalar yaratıyor

Denizli\'de yaşayan 36 yaşındaki Özden Duruhan, deniz kıyılarından topladığı taşları boyayıp başta tablo olmak üzere çeşitli hediyelik eşyaya çeviriyor. Ortaya çıkan ürünler, beğeni topluyor.

Sağlık Müdürlüğü\'nde uzman olarak çalışan Özden Duruhan\'ın deniz kıyılarındaki taşları toplama merakı 8 yıl önce başladı. Tatil için özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih eden Duruhan, deniz ve sahillerdeki ilginç taşları görünce toplamaya başladı. Lise dışında resim eğitimi almamasına rağmen el becerisinin yüksek olduğunu fark eden Duruhan, taşları çeşitli renklerde boyamaya başladı. Ayrıca boya kullanmadan taşın özelliği ve rengine göre tasarımlar da yapan Duruhan\'ın ortaya koyduğu ürünler, beğeni topladı.

AMACI SERGİ AÇMAK

Yaptığı eserleri arkadaşlarına hediye ettiğini, yaptığı ürünlerin kendisini yansıttığını belirten Özden Duruhan, \"Taş boyama sanatı benim için çok güzel bir hobi oldu. Bir hobiye emek verdiğinizde, bazen hiç farkında olmadan size yeni yollar açılıyor; yeni yetenekleriniz ortaya çıkıyor. Taşlarla şimdilik çok keyifli magnetler, dekoratif taşlar, tablolar yapıyorum. Hep arkadaşlarıma, yakın çevremdekilere özel hediyeler yapmayı sevmiş ve tercih etmişimdir. El becerilerimi sergilemeyi, o objeye bakıldığında benden bir şeyler yansıtmasını seviyorum. Taşlarla henüz yolun başındayım ama her şey hayal etmekle başlarmış. Ben de ileride önce bir sergi açmayı planlıyorum. Enerjimi öyle bir yansıtmışım ki arkadaşlarımdan yakın çevremden artık kim taş görürse hemen beni hatırlıyor, bana taş topluyor. Özellikle deniz kıyısından dönenler taş varsa elleri boş gelmiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Evdeki taşlardan görüntü

- Denizden toplanan taşlardan görüntü

- Özden Duruhan taşı boyarken görüntü

- Yapılan taşlı tablolardan ve taştaki Atatürk resminden görüntü

- Özden Duruhan ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

==========================================

Tatar Kamilla Khusainova \'Miss Aura\' güzeli oldu

Antalya\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması\'nın birincisi Tatar güzel Kamilla Khusainova oldu.

Miss Aura International Güzellik Yarışması için Kemer\'e gelen 28 ülke güzeli, 10 günlük kamp sürecinin ardından Rixos Sungate Otel\'de yapılan final gecesinde sahneye çıktı. İlk olarak sahnede özel becerilerini sergileyen güzeller, ardından da milli kıyafetleriyle boy gösterdi. Gösterilerin ardından jüri tarafından seçilen 12 yarı finalist, bikiniyle sahneye çıkarak jüriden puan almaya çalıştı. Güzeller sahneye son olarak elenen arkadaşları eşliğinde gece kıyafetleriyle çıkarken, sonuçlar okunmaya başladı. Gecede sponsor güzellerinin açıklanmasının ardından son 3\'e Tatar, Rus ve Çekyalı güzeller kaldı.

Heyecanlı bekleyiş sonunda Çekyalı 22 yaşındaki Angelina Kostyshyn 3\'üncü olarak açıklandı. Miss Aura International Güzellik Yarışması\'nın birincilik tacını giyecek güzelin açıklanmasını bekleyen 2 finalist Tatar 20 yaşındaki Kamilla Khusainova ile Rus 18 yaşındaki Violetta Milovanova büyük heyecan yaşadı. Üniversitede spor öğretmenliği okuyan Tatar güzel Kamilla Khusainova yarışmanın birincisi olarak açıklanınca büyük sevinç yaşadı. Rus güzel Violetta Milovanova ise ikinci oldu. Tatar Kamilla Khusainova tacını 2017 yılının güzelinden aldı. Türk yarışmacı Perihan Koz ise yarışmanın sponsoru Anex Tour\'un güzeli seçildi. Güzeller bir süre daha Kemer\'de kalacak ve ardından ülkelerine dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Dans eden güzellerden drone görüntü (sessiz)

- Güzeller ülkelerine özgün kıyafetlerle (Drone-sessiz)

- Seyirci detay

- Güzeller yakın detay

- Güzeller gece kıyafetiyle detay

- Güzelin açıklanması ve tacının takılması

- Birinci olan Tatar güzeli yakın detay

- İlk üç güzel detay

428 MB /// 03.49\" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN-İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)



