DHA YURT BÜLTENİ - 19

SEVDİĞİ KIZIN EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞTI

ADANA\'da ayrıldığı kız arkadaşının evinin önüne giden Erhan A. (28), tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Erhan A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre sevgili oldukları öne sürülen B.B. ve Erhan A., genç kızın isteği doğrultusunda ayrıldı. Tekrar sevgili olma isteğine olumsuz yanıt veren B.B.\'nin evinin önüne giden Erhan A., genç kızla konuşmak istedi. İddiaya göre, elindeki tabancayla B.B. ve ailesine tehditler savuran Erhan A., daha sonra silahı kendi başına dayadı. Sokak ortasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen Erhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erhan A., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Erhan A.\'nın intihara kalkıştığı tabancaya el koydu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Erhan A.\'nın olay yerine geldiği otomobilden görüntü

- Polis araçlarından görüntü

- Erhan A.\'nın kendisini vurduğu tabancadan görüntü

- Erhan A.\'nın sevdiği kızın evinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'15\" - BOYUT: 140 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MUSEVİ BAYRAMI HANUKA, HATAY’DA KUTLANDI

Hatay\'da Musevi cemaatinin dini bayramı olan, İbrani takvimine göre Kislev\'in 25\'inci günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka (Işık) Bayramı kutlandı.

İbrani takvimine göre Kislev\'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka Bayramı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, ALİYAD Vakfı Başkanı Nasrettin Eskiocak, Alevi Kanaat Önderi Adnan Fatihoğlu, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Domenico Bertogli, Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Dimitri Dogum’un da katılımıyla Antakya Kurtuluş Caddesi’nde bulunan havrada kutlandı. Kutlama programında konuşan Hatay Valisi Doğan, farklı inanç ve kültürlere mensup vatandaşların yüzyıllardır bu topraklarda barış, hoşgörü, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ve bundan sonrada böyle olması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu dile getirdi. Vali Doğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Hatay kadim bir şehrimiz. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı din, dil ve mezheplere sahip vatandaşların birlikte kardeşçe huzur içinde yaşadığı bir şehir. Bu topraklar bundan dolayı çok kıymetlidir. Bu topraklarda yaşayan her dinden ruhani liderlerin de burada bu bayramı kutlamaya gelmesi tüm dünyaya örnek olacak güzellikte bir davranıştır. Bu vesileyle tekrardan Hanuka Bayramı\'nı kutluyorum.ö

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise, \"Biz 2 bin 500 yıl önce bu topraklarda bizi kadere mahkum etmek isteyenler ve kendi kaderlerini bize dayatmaya çalışanlara karşı yalnızca yaratanın bize vadetmiş olduğu özgürlüğün içinde yaşamayı tercih ettik\" dedi.

Konuşmaların ardından bayramın bir geleneği olan mumlar yakılarak dualar okundu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

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