DHA YURT BÜLTENİ - 19

Gebze\'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 3 ölü, 1 yaralı (12)

ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Cenazenin çıkarılışı

Haber: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

============================================

BUDO VE İDO\'DA SEFER İPTALLERİ

MARMARA Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO:

Bursa-Yenikapı 07.30 seferi

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi.

Haber: BURSA,(DHA)

==========================

NAZİLLİ\'DE \'YAĞMUR\' NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, gün boyu etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, cadde ile sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Nazilli\'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Yağmur nedeniyle rögarlar taştı, sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

Pınarbaşı, Yeşil Mahalle, Şirinevler, Sümer ve Karaçay mahallelerinde cadde, sokak ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, \"Evlerimizin bodrumlarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Üstüne üslük pis lağım suyu. Kendi imkanlarımızla suyu boşaltmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı. Ekiplerin suları tahliye çalışması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

========================================