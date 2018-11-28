DHA YURT BÜLTENİ - 19

POLİS MEMURU KELEŞ, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBEDEREK ŞEHİT OLDU



İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyninde ödem oluşan trafik polisi Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu.

Olay, geçen 19 Kasım\'da akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Kapama noktasında görevli olan polis memuru Buket Keleş\'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir\'den Torbalı yönüne giden ve uyuşturucu aldığı belirlenen Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Keleş, durumun bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Keleş\'in buradaki tedavisi süresince beyninde ödem oluştu. Talihsiz polis memuru Keleş, doktorların çabalarına rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sürücü Sedat Ayverdi ise kazadan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

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MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI İVANOV BURSA\'DA



BURSA Ticaret ve Sanayi Odası\'nın Kasım ayı Meclis Toplantısı\'na onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. İvanov, \"2015 ile 2017 yılları arasında Türkiye ile olan ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık\" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı BTSO Hizmet Binası\'nda gerçekleştirdi. Toplantıya onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. Açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov\'u ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti. Burkay\'ın ardından kürsüye çıkan Gjorge İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler olduğunu kaydetti. Her yıl ticari ilişkileri arttırmak adına önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, \"Her iki ülke için hem siyasi hem de güvenlik manasında en zor iki yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık\" dedi.

Ekonomik ilişkilerde yaşanan eksikliğin son yıllarda giderildiğini belirten İvanov, \"2012 yılında Türk Devlet Zirvesiyle birlikte gerçekleşen toplantıda ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve ilişkilerimizin siyasi anlamda çok çok iyi düzeyde olduğuna şahitlik ettik. Fakat eksik olan bir şey vardı. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olsa da ekonomik ilişkiler ciddi manada eksiklik gösteriyordu. Bu nedenle beraberce ortak bir hedef aldık. Ticari ilişkilerimizin boyutunun 1 milyar dolara çıkmasını planlamıştık. 6 yıl içerisinde hem Makedonya Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi ve sayısız siyasi ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde hem illegal göç hem de terörist saldırılar gibi çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Fakat böylesine ciddi tehlikeler bile bizim kurumlarımızı ve iş dünyamızın temsilcilerini ortak hedefe ulaşmak yönündeki kararlılığından geri çevirmedi\" dedi.

\"MAKEDONYA\'YA YATIRIM YAPMALISINIZ\"

Makedonya Cumhuriyeti\'nin iş insanları için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu vurgulayan Ivanov, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin son dönemde gerçekleştirmiş olduğu muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti de iş insanları için çok büyük fırsatlar sunan bir ülkedir. Sizler Rumelili ailelerin torunları, çocukları olarak daha büyük bir sorumluluk altında olduğunuza inanıyorum. Sizler Rumeli\'ye, daha doğrusu Makedonya\'ya yatırım yapmalısınız. Makedonya, Osmanlı mirası olan ortak yaşamı ve farklılıklara saygı duymayı hala yaşatan tek balkan ülkesidir\" dedi.

Meclis Toplantısı\'nın ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov\'a tablo hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov\'un konuşması

-BTSO toplantı detayları

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)

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DERİ VE KÜRK MODA FUARI ANTALYA\'DA AÇILDI

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Belek Turizm Bölgesi\'nde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal\'ın podyuma çıktığı defileyle başladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği(İDMİB) desteği Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Show\'un açılış defilesinde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal\'ın yanı sıra 30 manken podyuma çıktı. Defilede, deri ve kürk sektörünün önde gelen markaları, ürünlerini sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da podyumda yürüyen Önal, davetlilerden alkış aldı. Çağla Şikel defilede iki elbise tanıttı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, fuarda hedef müşterilerle birebir iletişim kurduklarını söyledi. Fuara katılan müşterilerin ülkelerinde kendi mağazaları olduğunu ve çok büyük ticari potansiyel oluşturduklarını kaydeden Gözmen, \"Katılımcıların müşteri başı 100-150 bin dolar alım potansiyeli var. Bu fuarda 20-50 milyon arası sipariş toplama potansiyeli görüyoruz\" dedi.

Türkiye\'den 46 firmanın stant açtığı fuarda, Kanada, Dubai, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Rusya, Çeçenistan, Kırgızistan gibi 15 ülkeden binin üzerinde kişinin katıldığı fuar 30 Kasım\'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ünlü manken Çağla Şikel\'in podyumda yürümesi

- Mankenlerin podyumdan geçmesi

- Mankenlerden yakın ve genel detaylar

- Ayşe Hatun Önal şarkı söylemesi

- Ayşe Hatun Önal ve Çağla Şikel\'in aynı sahnede poz vermesi

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

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NAZİLLİLİ KADINLARA KİREÇLENME ANLATILDI



AYDIN’ın Nazilli ilçesindeki, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde ‘Eklem ağrıları ve diz kireçlenmesi’ konulu seminer verdi.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi’nde kadınlara kireçlenmeyi anlattı. Türkiye’de en çok görülen rahatsızlıkların başında eklem ağrılarının geldiğini belirten Dr. Muştu, diz kireçlenmesi ve eklem ağrılarının önüne geçmek için kilo kontrolü sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Muştu, “Küçük yaşlardan itibaren muhakkak bir sporla uğraşsınlar. Fakat bu spor onları yıpratmasın. Bu yüzden yürüyüş bizim için çok güzel bir spor. Diz ağrısı konusunda ufak bir şikayetleri olduğunda bize gelsinler. Kesin ve iyi bilgiyi bizden alsınlar.\" dedi.

\"ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER MANTIĞI YANLIŞ\"

Dr. Muştu, kilo kontrolünün yanısıra vucutta herhangi bir bölgedeki ağrı ile inatlaşılmaması gerektiğini belirterek, \"Bunun yanında dizimizi çok fazla yoran merdiven çıkmak, yokuş aşağı veya yukarı yürümek, dizimizi bükerek oturmak gibi durumlardan kaçınalım. Böyle durumlarda ağrılarınız başladığı zaman vücutla inatlaşmayın. Ayaklarınızı uzatın. Çivi çiviyi söker mantığı çok yanlış. Ağrı başlayınca oturun, dizinize buz koyun ve geçmesini bekleyinö tavsiyelerinde bulundu.

\"KİREÇLENMEYİ TIBBEN DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL\"

Kireçlenmede tedavi yöntemlerinden de söz eden Dr. Murat Muştu, hastanın durumuna göre ilaç tedavisi veya besin takviyeleri uygulandığını belirterek, bazen de dize iğneyle sıvı verildiğini ifade etti. Kireçlenmenin çok hızlı ilerlediğini ve tıbben durdurma imkanının da bulunmadığını vurgulayan Muştu, “Bazı durumlarda dizdeki ölü hücreleri temizliyoruz ki buna da protez ameliyatı deniyor. Kök hücre tedavisinde ise karın bölgesindeki yağlardan parça alınarak hücreleri ayrıştırıldıktan sonra dize veriliyor. Ancak bu oldukça pahalı bir yöntem\" diye konuştu. Seminerin son bölümünde Dr. Murat Muştu, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nazilli Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi\'nde bayanlardan detay görüntüler.

-Opr. Dr. Murat Muştu hanımlarla bir araya geldi.

-Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu tarafından Nazilli\'li kadınlara kireçlenme anlatıldı.

-Dr. Murat Muştu bayanlara seminer verirken detay görüntüler.

-Nazilli Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi\'nde dış görüntü.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

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