DHA YURT BÜLTENİ - 19

İzmir\'deki sağanak yağmur ve dolu mahsullere zarar verdi



İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım alanlarındaki ürünlere zarar verdi.

Ödemiş\'te bugün saat 19.00 sıralarında aniden başlayan sağanak yağmur ve dolu Konaklı Mahallesi\'ndeki tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Altınmekik, \"Akşam başlayan sağanak yağış ve dolu tarlalarımızda ekili olan mahsullerimize zarar verdi. 15 dakika süren dolu yağışı zeytin ve erikleri dallarından döktü. Bostan ve salatalık tarlalarına zarar verdi. Sabah gidip tarlaları gezeceğiz. Şimdi ne desek boş. Asıl zarar ziyan sabah gün ışığıyla ortaya çıkacak\" dedi.

Konaklı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan ve tarlasındaki ekinlerde büyük zarar oluşan 28 yaşındaki Devrim Türker ise, \"15 dakikalık yağan yağmur ve dolu bütün ürünlerimizi bitirdi. Mısırlık silajlarımız bitti. Mahsullerimiz bitti. Zeytinlerimiz bitti. Zararımız çok. Her şeyimiz bitti. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Çiftçi Devrim Türker ile röportaj

- Tarlalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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İzmir\'deki şiddetli rüzgar pazar tezgahlarını yıktı/EK

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi\'ndeki ve Ceylin Atik Parkı\'ndaki 2 ağaç park halindeki araçların üzerine devrilirken, sanayi sitesi girişindeki dut ağacı da dallarının kırılması sonucu yüksek gerilim hattı tellerini koparttı. Ekipleri kopan telleri onarmak için çalışma başlatırken, devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Otomobil TIR\'a arkadan çarptı: 2 ölü

Eskişehir\'in İnönü ilçesi yakınlarında önünde giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 21.30 sıralarında İnönü -Kütahya karayolu, Oklubalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Süleyman Oral (41) yönetimindeki 34 RP 8526 plakalı otomobil önünde gitmekte olan Murat Masat\'ın (57) kullandığı 42 Y 5218 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Savaşçı (25) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Süleyman Oral ise kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Jandarma ekipleri TIR\'ın şoförü Murat Masat\'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki otomobilin,

-Polis ekiplerinin inceleme yaparken,

-Tırın çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Dur ihtarına uymayan sürücü, polislere kaza yaptırdı

Sivas\'ta polislerin \"Dur\" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracı takip eden polis ekip otosunun başka bir otomobille çarpışması sonucu 2\'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Toptancılar Sitesi\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Hasan Hüseyin D. (24) yönetimindeki 58 AAF 740 plakalı otomobili şüphe üzerine Sivas-Ankara karayolunun Galericiler Sitesi Kavşağı\'nda durdurmak istedi. Polisin \"Dur\" ihtarına uymayan Hasan Hüseyin D. aracıyla ara sokaklara kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü takibe başlayan polis memuru A.B\'nin kullandığı 58 A 4866 plakalı ekip otosu, Gültepe Mahallesi 15\'inci Sokak\'ta Aytek D.\'nin kullandığı 58 AS 085 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memurları A.B. ve M.K. ile diğer aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan Yunus P. yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise aracıyla Gültepe Mahallesi 1\'inci Sokak üzerinde yakalandı. Sürücü Hasan Hüseyin D.\'nin ehliyetinin olmadığı, aracında ise abartı egzoz bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin D.\'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin \"Dur\" ihtarına uymamak, abartı egzoz, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-Yakalanan aracın görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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TIR’la minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde TIR’la çarpışan minibüste İlhami Taş yaşamını yitirirken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Alanya- Manavgat sınırında bulunan D-400 karayolu üzerindeki Örenşehir Mahallesi Boztepe Kavşağında meydana geldi. Antalya’dan Alanya istikametine giden Ercan Temir’in kullandığı 07 ABM 648 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada, iddiaya göre kontrolsüz dönüş yapan Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Minibüste yolcu olarak bulunan İlhami Taş ağır yaralanırken, diğer yolcular Ukrayna uyruklu Svitlana Baranovska (39), Kosova uyruklu Neriman Mullafetah (57) ile adı öğrenilemeyen Moldova uyruklu bir yolcu yaralandı. Ağır yaralı İlhami Taş, Manavgat’ta götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Alanya’daki diğer hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki aracın sürücüsünü de ifade için karakola götürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Minibüsten ve TIR’dan görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK- Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)