DHA YURT BÜLTENİ - 19

Van\'da, 138 kilo eroin ele geçirildi



Çağatay KENARLI / VAN,(DHA) - VAN Erciş yolu üzerinde, şüphe üzerine durdurulan TIR\'da hurma kutularının içerisine gizlenmiş 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila’nın hurma kutuları içerisindeki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Erciş yolu üzerinde bir TIR’ı durumundan şüphelenerek durdurdu. Polis ekipleri, narkotik köpeği Şila’nın yardımıyla TIR dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada hurma kutuları içerisinde zulalanmış 265 paket halinde 138 kilo 370 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında TIR sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'Uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Narkotik köpeği Şila’nın hurma kutuları arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması ise polis kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(POLİS KAMERASI)

-Şila’nın TIR’ın donsesinde arama yapması

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Hurma kutuları arasında bulunan eroinler

-Ele geçirilen eroinlerin sergisi

-Genel ve detaylar

Haber: Çağatay KENARLI / VAN,(DHA)

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Çanakkale’de şehit tıbbiyeliler anıldı

ÇANAKKALE Savaşları’nda şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı ile anıldı. Tıbbiyeli öğrencilerin şehit düştüğü saatlerde, Kanlısırt’tan 57’nci Alay Şehitliği’ne şehit tıbbiyeli öğrencilere anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşlarında 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar kadar, dar, sarp ve engebeli cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Eceabat İlçesinde anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 8\'inci kez tertip edilen ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar programı ile başladı. Ardından ilahiler ile devam etti.

Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, \"Tıbbiyeden Şehadete anma programımızın 8’incisini düzenliyoruz. Bu yılki anma programımız ramazan ayına denk geldi. Türkiye’nin en büyük Saplık Sendikası olarak Tıbbiyeli şehitlerimizin bu vermiş oldukları mücadele de şehadet şerbeti içtikleri süreci anlatmamız gerekiyor. 8 yıldır da programlarımızı aksatmadan programımızı sürdürüyoruzö dedi.

Programda, Yavuz Bahadıroğlu tarafından \"Tapınak Şovalyelerinden 15 Temmuz\'a Kumpas Tarihi\" konulu söyleşi gerçekleştirdi. ‘Tıbbiyeden Şehadete’ programı, katılımcıların Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kanlısırt Mevkii’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne yürüyüşüyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tıbbiyeden Şehadete anma programından genel ve detay görüntü

- Metin Memiş açıklama görüntüsü

-Tapınak Şovalyelerinden 15 Temmuz\'a Kumpas Tarihi konferansı konferansından genel ve detay görüntü

-Kanlısırt Mevkii’nden 57’nci Alay Şehitliği’ne yürüyüşten görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

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ABD Konsolosluğu önünde \'Kudüs\' eylemi

ADANA\'da HÜDA PAR il teşkilatı, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını, ABD Konsolosluğu önünde protesto etti.

Filistin bayrakları ve İsrail karşıtı dövizler taşıyan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 500 HÜDA PAR\'lı, ABD\'nin Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Burada, \'Kahrolsun İsrail\', \'Zalimler için yaşasın cehennem\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' gibi sloganlar atan grup, daha sonra yere serdikleri seccadeler üzerinde teravih namazını kıldı. Namazın ardından HÜDA PAR İl Başkanı Veysel Yavuz, basın açıklaması yaptı. İsrail\'i döktüğü Müslüman kanından, ABD\'yi ise büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyarak ateşi körüklemesinden dolayı kınadıklarını belirtti. HÜDA PAR üyeleri, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ellerinde Filistin bayrakları sallayan kalabalık

- Ellerinde HÜDA PAR ve Filistin bayrakları tutan çocuklar

- Vatandaşların namaz kılması

- Vatandaşların tekbir getirmeleri

- HÜDA PAR İl Başkanı Veysel Yavuz\'un basın açıklamasını okuması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'42\" - BOYUT: 226 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Cinnet getirdi; 2 çocuğunu, eşini ve babasını öldürdü



BURSA\'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü\'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45); eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Mudanya\'da liseye giden iki çocuğunu okuldan alan Hamza Sakin, akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte Evciler Köyü\'nde babası Hasan Sakin (70) ile birlikte kalan eşi Havva Sakin\'in yanına gitti. İftar saatlerinde cinnet getiren Hamza Sakin, silahla eşini, babasını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Hamza Sakin gözaltına alınırken, cesetler ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: MUDANYA(Bursa),(DHA)

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