DHA YURT BÜLTENİ - 19

Afrin’den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin kentinde el yapımı patlayıcınım infilak etmesi nedeniyle 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Türk silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde teröristlerin geride bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcı arama tarama ve imha çalışmasını sürdürüyor. Bugün Afrin bölgesinde patlayıcı taraması sırasında teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada adama tarama faaliyetlerine katılan birlikte bulunan bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

TSK’dan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şehit askerin ailesine başsağlığı dilenerek şöyle denildi:

“Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 03 Mayıs 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.”

GAZİANTEP, (DHA)

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Balıkesir’e şehit ateşi düştü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonda, teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek\'in (32) Balıkesir\'de oturan baba ocağına ateş düştü.

TSK’nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonundan Balıkesir’e acı haber geldi. Bölgede sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröröstlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Balıkesir’in Karesi ilçesi Yağcılar Köyü\'nde oturan Rahim ve bahriye Erkek çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Erkek çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sarıkamış\'tan geçici görevle Afrin\'e giden şehit Erkek\'in eşi Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Selma Erkek ile çocuklarının Sarıkamışta oturduğu öğrenildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Ülkücüler, Türkçülük Günü\'nü kutladı

KOCAELİ Ülkü Ocakları, İzmit\'te 3 Mayıs Türkçülük Günü\'nü kutlayarak, yürüyüş düzenledi.

Kocaeli Ülkü Ocakları, 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Anıt Park\'ta toplanan ve ellerinde Türk Bayrakları bulunan Ülkücüler, \'Türk\'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganlarıyla Doğu Kışla Parkı\'na yürüdü. Mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan bir fikir olduğunu söyleyerek, \"Türk milliyetçiliğinin bir asrı aşan fikir serüveninde, sahip olduğu anlam ve neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunu ve yıldönümünü bugün burada hatırlıyor ve yad ediyoruz. 3 Mayıs 1944, Türk topraklarında yok edilmek istenen Türkçü düşüncenin şaha kalktığı sembol gündür\" ifadelerini kullandı.

Program, halk oyunları gösterileri ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların Anıt Park\'ta toplanması

-Vatandaşların Doğu Kışla Parkı\'na yürüyüşü

-Gökhan Özkara\'nın konuşması

-Detay

Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Elektrikli bisiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

KONYA\'da 4 kişilik ailenin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Bisiklet üzerinde ayak ucuyla güçlükle durabilen çocuğun, düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Görüntüler saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kaydedildi. Üzerinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet önce trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçerek hem kendileri hemde diğer araç sürücülerini tehlikeye soktu. Yoluna devam eden bisiklet üzerinde yolcu olarak bulunan çocuk dikkat çekti. Oturacak yer olmaması nedeniyle bir yandan ayak ucuyla bisikletin pedal kısmına basan ve bir yandan da annesini tutan çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi. Yoğun araç trafiğinde bir süre böyle ilerleyen elektirikli bisiklet, daha sonra bir parka gelerek durdu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Ailenin elektrikli bisiklet üzerinde trafikte seyretmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi



KAYSERİ\'de 1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6\'sı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesi bölücü terör örgütü PKK\'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmayla, örgütün propagandasını yaptığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 902 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 283 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden İlyas S., Erbil U ise ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Ali Ü.ve Ercan T. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

PKK PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden Mehmet Ö. ile Ali Ü. tutuklandı. Remzi A., Selman T., Süleyman Y. ve Ercan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ, (DHA)

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