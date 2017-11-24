DHA YURT BÜLTENİ - 19

10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren anne ve komşusu, adliyede (3)

ANNE TUTUKLANDI, KOMŞUSU ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Sakarya\'nın Karasu İlçesi\'nde, 10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren Zeynep K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Zeynep K\'nın iddiası üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen komşusu T.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber:SAKARYA,(DHA)



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Sivas’ta, yoldaki buzlanma zincirleme kazaya neden oldu



SİVAS\'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 20 araç birbirine girdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Sivas-Ankara-Erzincan çevreyolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 20 araç birbirine girdi. Bazı araçlar bariyerlere çarptı, bazıları da refüje çıktı. Bazı sürücüler de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan sürücüler, yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi. Kaza nedeniyle çevreyolu bir süre trafiği kapandı. Araçların kaldırılması ve karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı saatlerde, kentin farklı noktalarında birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kontrolden çıkan araçların görüntüsü

-Ekiplerin aldığı önlemler

-Tuzlama çalışmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Tartıştığı damadını öldürdü



ÇORUM’da 53 yaşındaki Halil Dur, tartıştığı damadı 26 yaşındaki Oktay Gers\'i bıçaklayarak öldürdü.

Nakliyeciler Sitesi\'nde bugün Oktay Gers ile kayınpederi Halil Dur arasında ailevi nedenlerle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil Dur, Oktay Gers\'i göğüsünden bıçakladı. Dur, arbede sırasında araya girmeye çalışan Bilal Sarı ile kendini de bıçakla yaraladı. Çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi\'ne bağlı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Gers, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halil Dur ile Bilal Sarı\'nın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Olay anı (güvenlik kamerası)



Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Kapıyı kırıp evine girdikleri arkadaşlarını ölü buldular

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının kapıyı kırarak evine girdikleri 63 yaşındaki Hasan Turan, ölü bulundu.

Kemer’e bağlı Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki bir otel ve yanındaki arazide bekçilik yapan Hasan Turan’dan bu sabahtan itibaren haber alamayan arkadaşları, tüm aramalarına rağmen cep telefonuna da ulaşamadı. Saat 18.30 sıralarında evine giden arkadaşları önce kapı zilini çaldı ardından da Turan’ın cep telefonunu tekrar aradı. Sesin evden gelmesi üzerine şüphelenen ve kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları Hasan Turan’ı hareketsiz yatarken buldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Hasan Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, savcının incelemesinin ardından Hasan Turan’ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Turan’ın cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“KAPIYI KIRDIK İÇERİ GİRDİKö

Polise haber veren Salim Uysal, “Kendisini her gün görüyorduk. Bugün gözükmedi, merak ettik, telefon ettik. Cevap vermedi. Bir başka arkadaşımız aradı cevap vermedi. Biz de merak ettik evi yakın olunca \'gidip bakalım\' dedik. Geldik, içerinin ışığı yanmıyor. Sadece dışarının ışığı yanıyor. Kapıyı vurduk cevap vermedi. Dışarıdan tekrar aradık, içeriden telefonu çalıyordu. ‘Bir şey oldu’ dedik. Kapıyı kırdık içeri girdik, baktık yatıyor. Ardından da polisi aradıkö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulansın olay yerine gelmesi

- Olay yeri inceleme ekibinin olay yerine gelmesi

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından detayı

- Arkadaşlarından Salim Uysal’ın yaşananları anlatması

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazenin taşınması

- Cenaze aracının ayrılması

93.8 MB /// 02.56ö

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Tilki, çoban köpeğini kovaladı

ELAZIĞ\'da bir tilkinin, sürüyü koruyan çoban köpeğini kovaladığı anlar, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Değirmenönü Köyü\'nde oturan İsmail Aksakal, arazide hayvanlarını otlatırken, sürününün yanına bir tilki yaklaştı. Tilki, hayvanları koruyan çoban köpeğine doğru hamle yaptı. Köpek kaçarken, tilki de kuyruğundan ısırarak yakalamaya çalıştı. Ancak tilkinin her hamlesine köpek, geri dönüp kendisini güvene alarak cevap verdi. Köpek ve tilki, bir süre sonra sırtı aşıp, gözlerden kayboldu.

Sürü sahibi İsmail Aksakal, o ilginç anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Tilki, köpeğin kuyrğundan yakalamaya çalışırken

-Köpeğin tilkiye hamle yapması

-Tilkinin aşağı yukarı sıçraması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)