DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bakan Özhaseki, vatandaşların mağdur olduğunu öğrenince kentsel dönüşümü başlatmadı



HATAY’ın merkez Antakya Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin yıkım başlangıcı için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların projede hak sahipliği konusunda mağdur olduklarını belirtmesi üzerine yıkımı başlatmadı.

Merkez Antakya Belediyesi tarafından yaklaşık 350 bin metrekarelik Emek ve Aksaray mahallelerinin büyük kısmını içine alan kentsel dönüşüm projesi için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Antakya Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme tabi olan yapıların hak sahipleriyle dönüşüm imzaları atılmaya başlandı. Çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dörünüşüm projesinin yıkım başlangıcı için Hatay’a geldi.

BELEDİYE BAŞKANINA VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Aksaray Mahallesi’ndeki yıkım başlangıç noktasında oluşturulan tören alanında konuşan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kimyeci\'ye gösterilen tepki karşısında Hatay Valisi Erdal Ata ve Ak Parti Hatay milletvekilleriyle görüşen Bakan Özhaseki, nedenini sordu. Vatandaşların projeden memnun olmadığını öğrenen Bakan Özhaseki, kürsüye çıkarak önce durumu anlattı, ardından vatandaşlardan oluşan heyetlerle görüşme sözü verdi. Vatandaşlar istemediği müddetçe kentsel dönüşümün olmayacağını söyleyen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Rızasız lokma haramdır, rızanız olmadan burada bir adım atılmayacaktır. Ömrüm belediyecilikle geçti. Burada bir sorun olduğunu anladım. İçinizden 8-10 arkadaşımız buradaki sorunları bana aktarsın, sakince dinleyim, çözüme kavuşturup bir yol haritası belirleyelim. Çözüm bulup, sizin rızanızı almazsak, olduğu gibi bütün çalışmalar duracak söz veriyorum. Deprem aslında kaderimiz değil. İnsanları deprem değil, yapıların çürüklüğü, kötülüğü öldürüyor ve deprem geldiğinde en sevdiklerimizi, canlarımızı eşimizi çocuklarımızı alıp götürüyor. 20 bine yakın vatandaşımız Marmara depreminde can verdi. Bunlar acı şeyler. Mal yerine geliyor, dökülen araba, yıkılan ev bir türlü yerine geliyor ama giden can geri gelmiyor. Kendi yeğenlerim apartmanların altında kaldı. Ameliyatlarla ayakta kaldılar. O yüzden evlerimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm ihtiyaç ancak, dönüşüm yapılırken dikkat etmemiz gerekenler var. Ben bütün belediye başkanlarımıza şunu söylüyorum, bir takım hesaplar yapılmış olabilir, bu hesaplarda bazı kardeşlerimizi evlerinden oluyor, sıkıntı çıkıyordur. Bu dönüşümde yerinde dönüşüm olacak, evi olan herkese ev verilecek, başka çaresi yok. İlk şart bu. Kimse de mağdur edilmeyecek.ö

TERÖRİSTLERİN HEPSİNİ GEBERTECEĞİZ

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Hatırlayın birkaç yıl önce birileri çıkıp çukurlar kazıp, sonra paçavralarını bayrak diye çekip, öz yönetim ilan ettile. Yani dediler ki; \'şehirlerinizi elinizden alıyoruz, biz T.C.’den kopup ayrı bir devlet ilan ediyoruz ve burada devlet ilan ediyoruz\' dediler. \'Bu paçavra da bizim bayrağımız\' dediler. Silahlı olarak bunu yaptıklarında çok kuvvetli şekilde tepki verdik, şehirlerimiz temizlendi, o katiller sürüsünü çukura gömdük. Şehirleri, ilçeleri temizledik, dağları temizledik, şimdi kalleşçe kurşun sıkıp ciğerimizi yakmaya çalışıyorlar ama biz geberteceğiz onların hepsiniö dedi.

VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜ, YIKIMI BAŞLATMADI

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm alanında evleri bulunan vatandaşlarla yaklaşık 1 saat görüştükten sonra projenin durdurulduğunu açıkladı. Antakya\'ya gelmeden önce törenin olduğundan haberdar olmadığını belirten Bakan Özhaseki, \"Burada yaklaşık 30 kadar arkadaşımız tek tek sorunları bize anlattılar. Sorunların temelinde arsa değerinin düşük tutulması. İkincisi, imarlı kendi yerinde oturan vatandaşların evlerine karşılık net daire teklif edilmemiş. Bu arada tapu tahsis belgesi olanlar var. 40-50 senedir yerinde oturuyor. Tapu tahsis belgesi olduğu halde, kendileri hak sahibi görünmediğinden sadece binanın değeri belirlenip 30-40 bin lira verilip ev yok denilmiş. İşyeri olanların ayrı sıkıntısı, 3-4 dairesi olanların ayrı sıkıntıları var. Belediye başkanımız burada kanunları uygulamaya çalışmış, ancak bunu yapınca bir adaletsizlik ortaya çıkmış. Başkanımızın suçu yok burada. Ben birazdan belediye başkanlarımızla bir toplantı yapacağım, usulleri yeniden belirleyeceğiz. Bugüne kadar yapılan anlaşmaları unutun. Sonra burada kimin evi yıkılıyorsa, onu ev sahibi yapmaya çalışacağız, 3 dairesi mi var, ona 3 daire vermek için uğraşacağızö diye konuştu.

Tören için oluşturulan platforma konulan temel atma butonları kullanılmadan kaldırılırken, yıkım için alana getirilen Antakya Belediyesi’ne ait iş makineleri de bölgeden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret edip, burada belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Bakan Özhaseki, görüşmenin ardından şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Projenin pankartından görüntü

- Bakan Özhaseki ve protokolden görüntü

- Bakan Özhaseki\'nin konuşması

- Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci konuşurken vatandaşların tepki göstermesi

- Alandaki iş makinelerinden görüntü

- Platforma yerleştirilen temel atma ve yıkım başlangıcı için ahzırlanan butonlardan görüntü

- Yıkım için bekleyen işçilerden görüntü

- Bakan Öhaseki\'nin vatandaşlarla görüşmesi

- Bakan Özhaseki\'nin vatandaşlara görüştükten sonra açıklama yapması

SÜRE: 10\' 45\" BOYUT: 322 MB

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) -



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Bandırma\'da çocuğa cinsel istismara 8 yıl, 4 ay hapis cezası



BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde, 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 53 yaşındaki Erdoğan A., 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

İlçede züccaciye mağazası bulunan Erdoğan A., aile dostlarının oğlu 12 yaşındaki M.Y.Ş.\'yi işyerine geldiği zamanlarda bilgisayarda oyun oynatmak bahanesiyle kucağına alıp, cinsel istismarda bulundu. Geçen Kasım ayında M.Y.Ş. yaşadıklarını ablasına anlatınca aile şikayetçi oldu, Erdoğan A. tutuklandı. Erdoğan A. hakkında \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Erdoğan A.’nın bir dönem yanında çalışan 34 yaşındaki A.E. adlı kadın da sanığın elle tacizine maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Dava sürecinde 22 yaşındaki S.Ç isimli erkek de 10 yıl önce Erdoğan A.\'nın cinsel istismarına uğradığı ifade edip şikayette bulundu. Ancak A.E. ve S.Ç.’nin şikâyetlerinde 6 aylık şikâyet süresi geçtiği için soruşturma açılmadı.

8 ay tutuklu kalan Erdoğan A. davanın 5\'inci duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bugün karar duruşmasına çıkan Erdoğan A., 8 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan A., tutuklanarak cezaevine kondu.

FOTOGRAFLI

Haber: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) -

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\'Dur\' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu (3)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gümüşhane\'de kara yolunda kontrol noktası oluşturan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü M.K.\'nin otomobiliyle çarptığı trafik polisi 47 yaşındaki Olgun Gülay\'ın şehit düştüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı

Haber-Kamera: Gümüşhane, (DHA)

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Çanakkale Boğazı\'nda 305 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE Boğazı\'nda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Boğazı\'nda, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Şehitler Abidesi açıklarında kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. \'AKTAŞLAR B\' isimli tekne, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Bozcaada\'dan TCSG-16 ve SAGET-31 ile Sarış Körfezi\'nden TCSG-66 botları takviye kuvvet olarak bölgeye sevk edildi. Tekne, yaklaşık yarım saatlik bir kovalamacanın ardından Mehmetçik Burnu\'nda durdurularak kontrol alıtna alındı. Yapılan kontrollerde, teknede yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 305 kişi olduğu tespit edildi. Organizatör olduğu düşünülen 7 Türk, 1 İran ve 2 Rusya uyruklu şüpheli ise gözaltına alındı. El konulan tekne, Kepez Limanı\'na çekildi.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği, organizatör olduğu düşünülen 10 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kovalamacadan görüntü

- Yakalanma anından görüntü

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Sahil Güvenlik Komutanlığı / ÇANAKKALE, (DHA)