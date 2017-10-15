DHA YURT  BÜLTENİ - 19

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal nikah şahidi oldu



MERSİN\'e bir dizi program için gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Zeynep ve Furkan Erim çiftinin nikah şahidi oldu.

CNP Expo Fuar Merkezi\'nde düzenlenen düğün törenine Mahir Ünal\'ın yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve davetliler katıldı. Şehir Tarihi Araştırmacısı ve Mersin Kent Tarihi Müzesi Kurucusu Mustafa Erim\'in oğlu Furkan ile Yaşar Antaş\'ın kızı Zeynep\'in birlikteliklerini evlilikle taçlandırdığı düğün töreni, Kuran tilaveti ile başladı. Alkışlar eşliğinde salona giren gen çiftin mutluluğuna ortak olan Genel Başkan Yardımcısı Ünal, aynı zamanda damat Furkan Erim\'in nikah şahitliğini yaptı.

Nikah şahidi olarak ne zaman eline mikrofonu alsa heyecanlandığını ifade eden Ünal, \"Çünkü büyük bir değişime şahitlik ediyoruz. Bundan sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, birlikte bir yuva kuracaksınız. Furkan son derece hassas ve titiz. Bu hem avantaj, hem dezavantaj. Zaten evlilik, iki insanın özelliklerinin bütüne dönüşmesi halidir. Ben sizlere mutluluklar diliyorum. Tabi Cumhurbaşkanımızın bir tavsiyesi var. Üçten az olmayacak, beş tane de olabilir. Sizler bu ülkenin gelişmesine, büyümesine katkı sağlayacak, birikimiyle, hem bilgisiyle güzel evlatlar yetiştirecek insanlarsınız\" dedi.

Evlilik cüzdanının geline takdim eden Ünal, damada da Kuran-ı Kerim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğünden görüntüler

- Genç çiftin salona giriş yapması

- Davetlilerden görüntüler

- Kuran okunması

- Protokol üyelerinden görüntüler

- Nikah merasiminden görüntüler

- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal şahitlik yaparken

- Ünal\'ın konuşması

- Ünal damada Kuran-ı Kerim hediye ederken

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE /MERSİN,(DHA)

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Ayvalık\'taki söyleşide, Ankara\'daki terör saldırısı konuşuldu



BALIKESİR\'İN Ayvalık İlçesi\'nde, Ayvalık Demokrası Platformu öncülüğünde düzenlenen söyleşide, 10 Ekim 2015\'te Ankara Tren Garı önünde düzenlenen 101 kişinin yaşamını yitirdiği, terör saldırısı konuşuldu.

Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından Sarı Zeybek Tesisleri\'nde düzenlenen \'10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası\' başlıklı söyleşi, saat 18.00\'de başladı. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker moderatörlüğündeki söyleşiye CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İzmir Barosu\'ndan Avukat Hasan Hüseyin Evin ve Türk Tabipler Birliği\'nden Dr. Bülent Nazım Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve Ayvalık Demokrasi Platformu\'nu oluşturan siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş dinledi. Saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan söyleşide katliamla ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından yapılan açıklamada, barış çağrısının 10 Ekim\'de bombalarla yanıt bulduğu, saldırıya ilişkin soruşturma ve iddianamelere bakıldığında bu saldırının da diğerleri gibi engellenmediği öne sürüldü.

\'100 YILDIR BU TOPRAKLARDA YENİ BİR ŞEY YOK\'

Söyleşide konuşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 1901 yılında bir Alman şirketinin Bağdat demiryolunu yapma, 40 yıl süreyle işletme ve çevresinde bulunan koridordaki tüm petrolü işletme konusunda Abdülhamit\'le yapmak istediği anlaşmadan bahsederek, \"O gün bu gündür bu topraklarda yalnızca figüranlar ve kuklalar değişti. Kuklacılar değişmedi. Bu topraklarda 100 yılı aşkın süredir yeni olan hiçbir şey yok. Bizim siyasal tarihimiz, büyük siyasal kayıpların tarihidir. Bizi sürekli aynı yalanlarla kandırıyorlar\" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise 1977\'den bugüne çok sayıda katliam yaşandığını vurgulayarak, \"Bu ülkenin aydınları, demokratları katledildi, ama hep birkaç tetikçi yakalandı, hiçbir zaman bu katliamların failleri ortaya çıkmadı. Çünkü organize edenler belli, bunların çıkması mümkün değildi. Her katliamdan sonra failler bulunacak, hesap sorulacak deniliyor ama bir bakıyoruz o katliamdan sonra yolumuza devam ediyoruz\" diye konuştu.

İktidarı da eleştiren Mehmet Tüm, darbe girişiminin ardından 20 Temmuz\'da ilan edilen OHAL ile darbe yapıldığını öne sürüp, 110 bin kamu görevlisinin işinden olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

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