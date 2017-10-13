DHA YURT BÜLTENİ - 19

Oğulpınar Karakolu\'ndan Suriye tarafına ateş açıldı (2) (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ATME KASABASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun tam karşısındaki Suriye\'nin Atme Kasabası\'ndan saat 18.45 sıralarında yoğun silah sesleri duyuldu. Reyhanlı\'dan duyulan silah sesleri bölgede heyecan yarattı. Sabah saatlerinde de Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan da Atme Kasabası\'na doğru çok namlulu roketatar ile ateş açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Suriye\'nin Atme kasabası\'ndan atılan silah sesleri

- Havaya doğru açılan ateş sonrası mermi ışıkları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Boyut:352 MB, Süre:3 dk 8 sn

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)

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\'Muhsin Yazıcıoğlu davası\'nda eski istihbaratçının yargılanmasına devam edildi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun, 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili, aynı zamanda FETÖ/PDY soruşturmasından Ankara\'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen\'in Kahramanmaraş\'ta yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve parti yöneticileri katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Dursun Özmen, duruşmaya Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Dursun Özmen\'e, Kayseri Valiliği\'ne geçtiği, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun kaburgası ve ayağının kırık olduğu yönündeki bilgi notunu sordu. Özmen, bilgiye telsiz kayıtları, gazete ve internet haberlerinden ulaştığını söyledi. Sorgunun ardından mahkeme başkanı davayı 6 Mart 2018\'e erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan BBP Lideri Mustafa Destici, mahkeme sürecini takip ettiğini belirterek, \"Geçmiş duruşmalarda birtakım istenen belgeler tamamlanmadığı için, gelmediği için, avukatlarımızın iddialarının araştırılması için, mahkeme 6 Mart 2018 tarihine ertelendi. O gün Allah nasip ederse biz yine burada olacağız. Ama bu bir kişinin yargılandığı mahkeme. Esas Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadet süreciyle ilgili Kahramanmaraş\'ta süren bir ana soruşturma davası vardı. Biliyorsunuz 2016\'nın Haziran ayı içerisinde takipsizlik kararı verildi. Biz de darbeden 2 gün önce 13 Temmuz\'da buraya gelerek karar itiraz etmiştik. Bu davanın da tüm unsurlarıyla birlikte aydınlatılana kadar takipçisi olacağız\" dedi. Yazıcıoğlu Ailesi\'nin avukatı Selami Ekici ise sanık Dursun Özmen\'in FETÖ\'nin çok önemli bir adamı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ekici, sanığın, helikopterdeki uçuş bilgilerinin yer aldığı cihazları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum\'un da içinde bulunduğu örgütün askeri kanadında önemli bir yere sahip olduğunun belirlendiğini söyledi. Avukat Ekici, şunları kaydetti: \"Mahkeme, taleplerimiz doğrultusunda o dönem Maraş\'ta görev yapan tüm istihbarat elemanlarının, Göksun\'da, Çağlayancerit\'te ve özellikle Kayseri İstihbarat Müdürlüğü\'nde görev yapan tüm görevlilerin isim listesini ve bunlar hakkında FETÖ/PDY\'den işlem yapılıp yapılmadığı noktasında bilgi istedi. İnşallah bu bilgi geldiği taktirde bu işin bu örgütlü yapı olduğu noktasında elimizde daha somut delillerin olacağı açıktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri

- Mustafa Destici\'nin aracından inişi

- Destici\'nin adliyeye girişi

- Destici\'nin açıklama yapması

- Selami Ekici\'in açıklama yapması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Üniversite öğrencisi Piroze kurtarıldı

VAN\'da okula gitmek için münibüs durağında servis beklerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Piroze Kont\' kurtarılırken, kaçıranlar ve yartım yataklık yapan 8 kişi, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültebi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve ailesi ile birlikte Van\'da oturan Piroze Kont, 2 gün önce okula gitmek üzere merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde bulunan evinden çıkarak minibüs durağına geldi. Kont, üniversiteye gitmek için durukta minibüs beklerken, yanına yaklaşan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Durakta bekleyenlerin haber vermesi üzerine yakınları olay yerine koşarken, çevrede yapılan tüm aramalara rağmen Piroze Kont\'un izine rastlanmadı. Büyük üzüntü yaşayan aile, olayı polise ve savcılığa bildirdi.

PİROZE İÇİN 15 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışması sonucunda, Kont\'un kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta buulanan İpekyolu ilçesine bağlı Beyuşağı mahallesi\'nde olduğu belirlendi. Piroze Kont\'u kaçıran ve onlara yartım yataklık yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyona Asayiş Şube Müdürlüğünden uzman 15 kişilik ekip katıldı. Operasyonda Piroze\'yi kaçıran ve bu şahıslara yardım yataklık yapan 8 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere akyşm saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, polisten kızının bulunduğu haberiini alan baba Bahattin Kont ve yakınları, Asayiş Şube Müdürlüğü önüne geldi. Baba Kont, kızını bulan polis ekiplerine teşekkür ederken, çok mutlu olduğunu söyledi. Kont,\"Kızımın bulunduğunu polis ekiplerinden öğrendim ve çok mutlu oldum.Bundan sonra kızımın okulunu bitirmesi için elimden geleni yapacağım.Kızım okuluna devam edecek.\"dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Van Asayiş Şube Müdürlüğü binasından genel ve detay

-Asayiş Şube Müdürlüğü önünde bekleyen Üniversite öğrencisi Piroze Kont ve yakınları

-Piroze Kont\'un babası Bahattin Kont ile röportaj

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Kent meydanında sürpriz evlenme teklifi

SİVAS\'ta 23 yaşındaki Ahmet Aslan kız arkadaşı İlknur Erdemli\'ye doğum gününde kent meydanında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu bankacılık bölümünden mezun olan Ahmet Arslan, aynı okulun muhasebe bölümünden mezun olan 23 yaşındaki İlknur Erdemli ile üniversite yıllarında tanıştı. 1,5 yıl boyunca arkadaşlıklarını sürdürdü. Okuldan mezun olduktan sonra muhasebe bürosunda çalışmaya başlayan Ahmet Aslan, bugün kent meydanında kız arkadaşının doğum gününde sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Kent meydanını güller ve balonlarla süsleyen Aslan, üzerinde \'Benimle evlenir misin\' yazılı pankart açtı. İlknur Erdemli, Ahmet Arslan ile geldiği kent meydanında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Ahmet Arslan elindeki çiçeği sevgilisine vererek önünde diz çöktü. Bu sırada meşaleler yakıldı. Yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık karşısında ne yapacağını bilemeyen Erdemli, diz çökerek evlilik teklifi eden erkek arkadaşı Arslan\'a \'evet\' yanıtını verdi.

\"DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM\"

Hayatında doğru insanı bulduğunu söyleyen Ahmet Arslan, \"Nasip olursa seneye düğün düşünüyoruz. Böyle bir organizasyon yapalım dedik. Çok mutluyuz, hayatımda doğru insanı bulduğumu düşünüyorum. Allah inşallah tamamına erdirecek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1,5 sene önce üniversitede tanıştık. Üniversite bitti şuan ikimizde çalışıyoruz. Evlenmemiz için hiçbir sakınca kalmadı. Nasipse seneye de düğünümüz var. Doğum gününde evlilik teklif ettim\" dedi. İlknur Erdemli ise çok heyecanlandığını ifade ederek, \"Çok heyecanlıyım, elim ayağım titriyor. Çok mutluyuz. Seneye yine 13 Ekim\'de evleneceğiz. Onu çok seviyorum. Seviyorlarsa bırakmasınlar, sonuna kadar sahip çıksınlar. Ben muradıma erdim, darısı diğer sevenlerin başına\" dedi.

Genç aşıklar evlilik teklifinin ardından arkadaşlarının ve çevredekilerin kutlamalarını kabul etti.

Görüntü Dökümü:

-Kent meydanında yapılan hazırlık

-Çiftin gelişi ve meşaleler yakılması

-Açılan pankart

-Diz çöküp evlenme teklifi yapması

-Genç çiftin konuşmaları

(166 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Leydi\' buldu

ESKİŞEHİR\'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği \'Leydi\' ile yapılan aramada 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Eskişehir-Ankara karayolunda yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Leydi ile yapılan aramada, kağıda sarılı 23.60 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.S. ile yanındaki G.Ş. ve M.S. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polis köpeğinin otomobilde arama yaparken cep telefoyla çekilmiş görüntüsü,

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Marmaris\'te çam balı şenliği yapıldı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Ticaret Odası tarafından kentte bu yıl ilk kez çam balı şenliği düzenlendi.

Çam balı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı kırsal Osmaniye Mahallesi\'nde, bugün saat 15.00\'te, Çam Balı Şenliği düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri ve Alternatif Uygulama Daire Başkanı Zafer Kalaycı, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu, Ukrayna Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Tetyana Vasylivska, Türkiye Arıterapi Birliği Üyesi Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeliği\'nden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Ukrayna, Rusya, Litvanya ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden arıterapi uzmanları etkinliğe katıldı. Marmaris ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan yaklaşık 500 yabancı uyruklu da şenliğe katılım gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının açtıkları stantlarda, arıcılık ve arı ürünlerinin tanıtımı, yöreye özgü doğal yiyeceklerin satışı yapıldı. Söyleşi ve atölye çalışmalarıyla bilgilendirmeler; arı temalı çocuk eğlenceleri, halk oyunları, müzik dinletileri sunuldu. Konuşma yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, \"İlk defa yaptığımız organizasyonun amacını, çam balını markalaştırmak için atılan adım olarak görmekteyim. Ülkemizde şehirlere göre arıcılık potansiyeli araştırıldığında, Marmaris çam balı üretiminde birinci sıradadır. Bu önemli ürünü tanıtabilmek ve turizme katkı koymak için ilk defa Çam Balı Şenliği organize ettik. Ayrıca üreticimizin zarar etmemesi için bal alımı da yapmaktayız. Arı tedavisi ile ilgili proje aşamasındaki çalışmalarımız devam etmektedir\" dedi. Katılan protokole arı ve arı ürünleri sunumunun yapılmasıyla şenlik sona erdi. Yarın (cumartesi) 5 yıldızlı Grand Azur Otel\'de Avrupa\'nın birçok ülkesinden ve ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen bal ve arıterapi uzmanları ile \'Arı ile alternatif tıp\' konulu sempozyum düzenlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şenlikten, açılan stantlardan görüntü

- Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal konuşması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)