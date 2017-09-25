DHA YURT BÜLTENİ - 19

CHP\'li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı (3)



DÜĞÜN GÜN BOYU SÜRDÜ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı İdil Göknil Işıklar’ın Yalova’nın Elmalık Köyü’nde gerçekleşen ve gün boyu süren köy düğünü Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş\'in konseriyle son buldu. Düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğün sonrası çifti tebrik ettikten sonra Ankara\'ya gitmek için yola çıktı.

Haber:Enver Fatih Tıkır - Süheyla Gözdereliler/YALOVA,(DHA)

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Bakan Kurtulmuş, Salda Gölü\'nde /EK

BİNLERCE YIL SONRA İLK KONSER

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Burdur Gölhisar İlçesi\'ndeki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kibyra antik kentinde senfonik türküler konseri düzenledi. Konser öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Gölhisar olan eşi Sevgi Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ve çok sayıda davetli katılımıyla Kibyra antik kentinde bir gezi gerçekleştirildi.

MEDUSA MOZAĞİ

Gezide Kibyra antik kentindeki Yunan mitolojisinde gözlerine bakıldığında kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa mozayiği önünde fotoğraf çektirildi. Rehberler tarafından Medusa mozayiğine ilişkin tarihi bilgiler ve mitolojik inanışlar hakkında yabancı büyükelçilere tanıtım yapıldı. Buradaki Medusa\'nın hem büyüklüğü hem kullanılan renkli mermerler hem de kullanılan mermerlerin inceliği bakımından dünyada tek ve eşsiz olduğu anlatıldı. Medusa mozayiğindeki incelemelerin ardından konsere geçildi.

O TARİHLERDE 150 BİN NÜFUS

Kibyra\'nın bu bölgenin en önemli tarihi yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, \"Anadolu\'nun engin kültürel zenginliklerinden biri de buradadır. Burada gerçekten çok geniş bir alanda, ta o tarihlerde Likyalılar, Frigyalılar, Psidialılar, Helenistik Roma döneminde 150 bin civarında nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. İşte burası büyük bir meydanı, tribünü, 11 bin kişi kapasitesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca su, kanalizasyon yollarıyla muazzam bir tarihi şaheserin üstündeyiz. Buranın 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kazısı sonrasında artık ele güne çıkarılacak vaziyete gelmiş olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Ama daha çok işi var ve bunların tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Türkiye\'nin kültürel zenginliğini anlatması bakımından da konserin yeri ve formu bakımından da son derece dikkat çekici olduğunu hatırlatmak isterim. Tarihi bir alandayız, antik dönemden kalma bir alandayız\" dedi.

BİNLERCE YIL SONRA İLK DEFA

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından verilen konserde ise özellikle davul gibi çalgıların desibelinin tarihi eserlere zarar vermemesi için ses düzenine ilişkin özel önlemler alındığı da açıklandı. Konsere Gölhisar ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların önemli bir bölümü ise alanda oluşturulan sandalyelerden izlemek yerine konseri stadyumun tribünlerinden seyretti. Binlerce yıl sonra ilk defa bir etkinliğin düzenlendiği konserde sanatçılar Anadolu\'nun birçok yöresinden türküyü senfonik orkestra eşliğinde seslendirdi.



Görüntü Dökümü

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-Bakan ve beraberindekilerin Medusa Mozaği ni incelemesi

-Bakan Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Konserden görüntü

-Müzik eşliğinde oynayanlardan görüntü



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Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Kadınlar hem kendileri hem bisikletlerini süsleyip tur attı

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde günlük yaşamda bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar hem kendileri hem bisikletlerini süsleyerek bisiklet turu düzenledi.

Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı’nın önünde bulunan meydana toplanan kadınlar bisikletlerini süsledi. Bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turunda kadınlar, polis eşliğinde yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi. Sahil boyunca pedal çeviren kadınların bazıları tek bazıları ise çocuklarıyla katıldı. Etkinlik Tosmur Mahallesi’nde sonlandı.

\"ÇOK YAKIŞIYOR\"

Etkinliği organize eden Ahmet Uçankuş, Alanya’da böyle bir eksiklik olduğunu ve talep üzerine bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Uçankuş, “Hanımlara bisiklet kullanmak çok yakışıyor. Günlük kıyafetleriyle bu işi nasıl götürürüz dedik ve gerçekleştirdik. Devamı da olacağını düşünüyorum. Henüz ismini bile koymadığımız bir grup bu. İlerleyen günlerde bir araya tekrar geleceğiz. Haftalık turlarımız da olacak beylerin de bizlere katılacağını umut ediyorumö dedi.

DAHA ÇOK BİSİKLET YOLU

Etkinliğe katılan ve 30 yıldır bisiklete bindiğini söyleyen Hülya Karadayı, Alanya\'da daha çok bisiklet yolu olması gerektiğini belirtti. Karadayı, “Daha önce İzmir\'de de yaşadım. İzmir bu konuda çok duyarlı bir şehir ve neredeyse her caddede bisiklet yolu bulunuyor. Alanya\'da da daha çok bisiklet yolu olmalı. Bunun dışında otomobil ve motosiklet sürücülerinden bizlere karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruzö diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Etkinlikten genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı

YOZGAT’ta, hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza akşam 21.00 sıralarında, Yozgat-Kırıkkale karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İrfan Çiftçi yönetimindeki 06 P 0066 plakalı otomobil Yozgat’tan Ankara istikametine seyir halindeyken, tali yoldan anayola çıkan İbrahim Canpolat yönetimindeki 66 AS 793 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Nazife Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, hurda yığınına dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü İrfan Çiftçi, olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi ve 112 acil servis görevlileri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İrfan Çiftçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Görevlilerin çalışmaları

-Yaralının taşınması ve ambulans

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)