DHA YURT BÜLTENİ - 18

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALIP SİPER EDEN PKK\'LIYI ÖLDÜRÜP ŞEHİT OLDU (geniş haber)

BATMAN\'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK\'lı teröristin gizlendiği binanın 4\'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eylem hazırlığında olan PKK\'lı bir teröris Adnan Aktaş\'ın merkez Hilal Mahallesi\'ndeki Çiftçi Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki dairede kaldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle akşam saatlerinde teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi.

TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİP, ŞEHİT OLDU

Polislerin \'Teslim ol\' çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist Aktaş, binanın koridorunda gördüğü 4 yaşındaki erkek bir çocuğu da rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Öztekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin de hastanede gelip, olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan\'dan bilgi aldı. Polisler, operasyon düzenlenen evde yaptıkları aramada ise 2 el bombası ile tabanca ele geçirdi.

VALİLİK: EV ARAMASI SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Batman Valiliği, 1 polisin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, çatışmanın ev araması sırasında çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27.11.2018 Salı günü ilimiz merkez Hilal Mahallesi\'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.\"

ACI HABER EŞİ VE ABLASINA VERİLDİ

Terörle Mücadele Şubesi\'nde görevli polis memuru Birol Öztekin\'in şehadet haberi, memleketi Diyarbakır\'ın Ergani ilçesindeki anne ve babasının daha önce yaşamlarını yitirmesi üzerine Batman\'da bulunan eşi ile İstanbul\'da oturan ablasına emniyet yetkililerince verildi. 3 çocuk babası Öztekin\'in naaşının, eşinin belirleyeceği adreste toprağa verileceği belirtilirken, şehit polisin İstanbul\'da bulunan ablasının ise Batman\'a gelmek üzere yola çıktığı ifade edildi.

ÖLEN TERÖRİST BAVER DAMLAYICI

Batman\'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tesbit edilen ve polisin düzenlediği baskında öle ele geçirilen PKK\'lı teröristin Baver Damlayıcı olduğu ortayı çıktı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve PKK\'lı terörist Adnan Aktaş\'ın da arandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri cep telefonu görüntüleri

-Olayın yaşandığı sokak ve bina

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MEHMET AKİF\'İN HAYATI, \'BAYRAMİÇLİ AKİF\' BELGESELİYLE ANLATILACAK



ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen İstiklal Marşı\'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy\'un, yaşamını anlatan \'Bayramiçli Akif\' belgeseli çekiliyor.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy\'un, Bayramiç ilçesindeki çocukluğunu ve yaşamını anlatan \'Bayramiçli Akif\' belgeselinin çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil\'in yaptığı \'Bayramiç\'li Akif\' belgeselinin çekimleri, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi\'nde, Mehmet Akif Ersoy\'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii\'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi\'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluğunu Ayaz Akgün (8), yetişkinlğini Erdoğan Özerdem canlandırdı. Mehmet Akif Ersoy\'un arkadaşı Mithat Cemal Kuntay\'ı ise oyuncu Kahraman Sivri canlandırdı. \'Bayramiçli Akif\' belgeselinde, ilçeden birçok vatandaşın da figüran olarak rol aldığı belirtildi.

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Nihal Ağırbaş, \"Mehmet Akif Ersoy\'un çocukluk yıllarını çektiğimiz belgesel sırasında Bayramiç halkı ve Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan bize çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim\" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ise, \"Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hemşehrimiz olduğu için ne kadar övünsek azdır. Birçok yerde Mehmet Akif\'in Bayramiçli olduğu bilinmiyor. \'Bayramiçli Akif\' belgeseliyle bu gün yüzüne çıkacak\" diye konuştu.

\'Bayramiçli Akif\' belgeselin çekimlerinin büyük oranda tamamlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Belgeselin çekiminden görüntü

Kamera arkasından görüntü

Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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BERBERDE VURULAN KİŞİNİN YAKINLARI, HUSUMETLİLERİNİN OTOPARKINI BASTI



MALATYA\'da, berberde tıraş olan Cercis Önal (45), taksiyle caddeye gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Önal\'ın yakınları ise olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetlilerinin otoparkına giderek tüfekle rastgele ateş açıp, bir müşteriyi yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Ticari taksiyle gelen bir kişi, caddedeki berbere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla berberde tıraş olan Cercis Önal, yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Berberdeki olaydan yarım saat sonra yaralı Cercis Önal\'ın yakınları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetli olduğu kişilerin işlettiği Saltköprü Mahallesi, Boztepe Caddesi\'nde bulunan otoparka giderek yanlarında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalara hedef olan Eyüp Halit Tünay (29) isimli müşteri yaralandı. Yaralanan Tünay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Her iki olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, olay yerlerindeki boş kartuşlara el koydu. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polisler, olaylara karıştığını belirlediği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Berberden görüntü

- Olay yeri inceleme ekibi

- Otoparktan görüntü

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MALKOÇ: KAMU DENETÇİLİĞİ\'NE 17 BİN BAŞVURU YAPILDI

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, \"Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu\'na 17 bin başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20\'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın eski başdanışmanı Kamu Denetçiler Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Edirne\'de Vali Ekrem Canalp, kentte bulunan oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Edirne Valisi Ekrem Canalp, \"Bu anlayışı hayata geçirebilmek için de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımız çok kritik bir ehemmiyete sahiptir. Kamu yönetiminde asıl olan şey kamu hizmeti verebilmektir\" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, geçen yıl kuruma 17 bin başvuru olduğunu belirterek, \"Vatanda, Kamu Denetçiliği Kurumu\'nu tanındıkça seviyor. Vatandaşı idareyle buluşturuyoruz. İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu\'na 17 bin başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20\'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şeref Malkoç\'un gelmesi

Masaya oturması

Ekrem Canalp\'in konuşması

Kalabalıktan detay

Malkoç\'un konuşması

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

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