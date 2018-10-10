DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sakarya\'da 107 kilo esrar ele geçirildi



SAKARYA\'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Akgöl Mahallesi\'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarmanın katıldığı operasyonda evlerde ve bahçelerde arama yapıldı. Muhammet Y., Mustafa Y., Musa Y., Metin Y.ve Aynur Y.\'nin evlerinde yapılan arama sonucu 420 gram esrar, 4 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 tane kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bir evde 2 sobanın yakılarak yere serilen hint kenevirlerinin kurutulmaya bırakıldığı görüldü.

Şüphelilere ait evlerin bahçelerinde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenen plastik kovalar ve cam kavanozlara konulan 107 kilo esrar daha ele geçirildi.

Aynur Y., Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y. ve Metin Y.\'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yere serilerek kurutmaya bırakılan esrardan görüntü

Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüler

Haber: Mustafa ÜSTÜBİ /SÖĞÜTLÜ(Sakarya),(DHA)

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Van\'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

VAN\'ın Gevaş ilçesinde yapımı tamamlanan mezbaha ve üç ilçenin çöp sorununu çözecek \'katı atık transfer istasyonu\', Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesi\'nde kurulan mezbaha ve \'katı atık transfer istasyonu\', Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından 3 aylık çalışma sonucunda, 900 bin lira harcanarak yapılan butik mezbaha ile Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin çöp sorununu ortadan kaldıracak \'katı atık transfer istasyonu\'nun açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, tesislerin önemini anlattı. Zorluoğlu, \"Mezbaha, Gevaş için önemli bir yatırım, olmadığında eksikliği hissedilen bir yatırım. Hakikaten güzel bir mekan oluşturulmuş. Gevaş\'a uzun yıllar hizmet verecek bir yatırımı buraya kazandırmış olduk. Yine ilçede asfalt çalışmalarıyla ilgili önemli işler yaptık. Gevaş tarihinde rastlanmayacak büyüklükte çalışmalardır bunlar\" dedi.

İlçede bulunan tarihi Akdamar Adası\'ını ve Kilisesi\'ni önceki yıl 120 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Zorluoğlu, bu yıl bu rakamın üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi. Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:

\"Akdamar Adası, sadece Van\'ın değil Türkiye\'nin en önemli destinasyonlarından bir tanesidir. Oranın uzun yıllardır bir tatlı su sorunu vardı. Adanın gittikçe kuruduğu, çölleştiği ve kısa zamanda tatlı suya kavuşturulması gerektiği iletilmişti. Akabinde gündemimize alarak projesini yaptık. Boruları gölün altından döşedik. Tatlı su adaya aktı. Yine katı atık transfer istasyonu tamamlandı. Burası bir turizm ilçesi, burası ile ilgili çok özel projelerimiz var. Gevaş\'ın bir \'Sakin Şehir\' unvanını alarak turizm bakımından çok daha çekici bir şehir haline gelmesini arzu ediyoruz. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Çöplerin deniz kenarlarında vahşi şekilde depolanmasına artık son veriyoruz. Bu ve buna benzer çok sayıda yatırımı ilçelerimizde gerçekleştirdik. Şimdi de bunun meyvelerini almaya başladık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gevaş\'ta yapılan mezbahaneden detay

- Mezbahaneden yakın detay

- Detaylar

- Mezbahaneni açılış kurdelesinin kesilmesi

- Akdamar adasından detay

- Katı Atık Transfer merkezinden detay

- Katı Atık Transfer merkezinin açılış kurdelesinin kesilmesi

- Detaylar

- Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Gevaş\'ta yapılan halk plajından detaylar

- Detaylar

- Van Valisi Zorluoğlu ve protokol üyelerinin ilçede bulunan Kızılay Kampını ziyare etmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /GEVAŞ(Van),(DHA)

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Yasadışı şahin avcıları av müfettişlerine yakalandı



MERSİN\'in Tarsus ilçe kırsalında yasadışı şahin avcılığı yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri ile birlikte Baharlı Mahallesi\'ndeki denetimde çıkan Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, yasdışı şahin avlayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Konuyla ilişkin bir açıklama yapan Dokucu, \"Maalesef yine görmek istemediğimiz sahnelerle karşılaştık. Bizlerin amacı ülkemizin değerlerine sahip çıkmak. Ülkemizde misafir olarak kalanlar ülkemizin kurallarına uymalarını istiyoruz. Şahıslar hakkında gerekli 4915 sayılı kara avcılığı kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenlendik ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü\'ye teslim ettik. Olay yerinde yaptığımız tespitlere göre kuşların gözlerini dikmişler bir kısmını bantlamışlar. Olayda yaralı halde bulduğumuz kuşları ise daha önce yaptığımız gibi tedavisi yapılıp doğaya geri bırakılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat Bahçesi görevli veterinerlerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendirmeye devam edeceğiz\" dedi.

Şahin avcılığı yapan Suriyeliler Türkiye\'de bu kuşları avlamanın yasak olduğunu bilmediklerini ifade ederken, \'Suriye\'de yasak yok\' diyerek kendilerini savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motorun sepetliğinde gözleri bağlı bir şekilde bulunan Şahinler

- Sırtına av düzeneği bağlanmış güvercin görüntüsü

- Suçüstü yakalanan Suriyelilerin görüntüsü

- Yakalanan güvercin ve şahinlerin görüntüsü

- Tufan Dokucu’nun Suriyelilere sorular sorması

- Suriyeli’lerin Suriye’de yasak yok demesi

-Gözü dikilmiş Şahin görüntüsü

- Suriyeli avcının kuşun gözündeki dikişi çıkarmak istemesi

- Şahin’in gözündeki yapışkan bandın çıkarılması

SÜRE: 05\'06\" - BOYUT: 130 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN /TARSUS(Mersin),(DHA)

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GMİS: Maden sahası TTK\'ya devredilmeli (2)

MADENCİ EYLEMİ 5’İNCİ GÜNDE SONA ERDİ

Bartın\'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketince işlerine son verilen 2 işçi, asansör kulesinde cuma günü başlattıkları eylemlerini 5\'inci günde sona erdirdi. Eylem yapan 2 işçiye tüm alacakları banka hesaplarına yatarken, eyleme destek veren diğer işçilere ise 2 bin TL hesaplarına para yatırıldı.

5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında işçiler eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak, eylem başlattı. İşçiler asansörün 50 metre yüksekliğinde durdu. Genel Maden İşçileri Sendikası\'nın şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Şirket akşam saatlerinde kulede eylem yapan 2 işçiye bütün alacaklarını hesap numaralarına yatırırken, aşağıda eylem yapan arkadaşlarına 51 günlük maaştan 2 bin TL\'sini hesaplarına yatırarak, geri kalan paraların ise 25 gün içinde ödeneceğini taahhüt etti.

İşçilerin aşağıya inme kararının ardından kule dibinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2 işçi çıktıkları gibi merdivenden aşağıya inerken, arkadaşları tarafından alkışlandı. İşçiler daha sonra 112 Acil ekipleri tarafından Amasra Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünün ardından karakolda ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, eylemin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, \"Arkadaşlarımızın 5 günlük eylem süresince kazasız belasız atlattık. Bu noktada emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında kulede eylem yapan arkadaşların hesaplarına yatırıldı. Yine aşağıda bekleyen arkadaşlarımıza 2 bin TL hesaplarına yatırıldı. Biz sendika olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra ki işçi emekçi üzerinde sermaye haline getirilmez, yine inşallah böyle bir durumla tekrar karşılaşmayız. Mevcut şu anda şirkete çalışan sendikalı arkadaşlarımız var. Yine onlarında alacakları var, onları da önümüzdeki hafta yatıracaklarını söylediler. İnşallah bundan da olumlu sonuç alırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şirket sahasının yüksekten görüntüsü

-İşçilerin kuledeki görüntüleri

-İşçilerin eşyalarını aşağıya iple indirmesi

-İşçilerin merdivenle inmeleri

-Ambulanstaki işçiler

-Eylem sahasını terk eden diğer işçiler

-Şube Başkanı Ertan Kaya açıklama

SÜRE: 4.12 - BOYUT: 467 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA)

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Çocuğuyla birlikte 6\'ıncı katından düşen kadın öldü

NİĞDE’de kucağındaki 3 yaşındaki kızıyla birlikte apartmanın 6\'ıncı katından düşen Zeynep Ceylan (37), hayatını kaybetti. Çocuk ise ağır yaralandı.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6\'ıncı katında oturan Zeynep Ceylan, iddiaya göre kucağındaki kızı Züleyha ile birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, beton zemine çakılan Zeynep Ceylan\'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan küçük kız ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinin görüntüsü

- Apartmanın görüntüsü

- Cesetten görüntü

- Olay yeri inceleme çalışması

- Detay görüntüler

SÜRE: 02\'23\" - BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

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Aniden yola çıkan genç ölümden döndü

BURSA\'NIN İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Doğukan S. (15) yaralandı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Elektrik sokak üzerinde seyir halinde olan Özgün Y.\'nin (25) kullandığı 16 KIP 55 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımdan sokağa koşan Doğukan S.\'ye (15) çarptı. Kazanın ardından yere düşen genç yaralandı. Yaralı genç kaza yerine sevk edilen ambulanstaki görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyi olan Doğukan S. taburcu edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs alev aldı



İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde, içinde 40 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Olay, dün gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu\'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni taşıyan plakası belirsiz bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Yol kenarında yanan minibüsü gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirlenen minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRFALI

Haber: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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