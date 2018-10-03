DHA YURT BÜLTENİ - 18

ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada savrulan TIR, ışıkta bekleyen bisikletli öğrencilere çarpıp, atıl haldeki binaya çarpıp durabildi. Kazada TIR şoförü Hüseyin Çetinkaya (44) ile bisikletli öğrenciler Emrah Uslu (19) ve Ali Kalkan (18) yaralandı. Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Karapınar çevre yolunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadın sürücünün kullandığı 41 AV 884 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Bunun üzerine arkasındaki Ali Karagöz (32) yönetimindeki 42 ABY 572 plakalı kamyonet ile Hüseyin Çetinkaya idaresinde 42 E 1428 plakalı TIR zincirleme olarak kaza yaptı. TIR, çarpmanın şiddetiyle diğer yolda bisikletleriyle hareket etmeye hazırlanan Emre Uslu ve Ali Kalkan\'ın üzerine savruldu. TIR\'ın geldiğini gören Ali Kalkan, bisikletinden atlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak TIR, Uslu ve Kalkan\'a çarpıp yolun yaklaşık 30 metre ilerideki atıl haldeki tek katlı binaya çarpıp durabildi. Kazada TIR şoförü Hüseyin Çetinkaya ile öğrenciler Emrah Uslu ve Ali Kalkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uslu, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya\'ya sevk edildi. Uslu ve Kalkan\'ın, öğle yemeğinin ardından tekrar üniversite hazırlık kursuna gitmek üzere oldukları belirtildi.

YEŞİL IŞIK YANIYOR İDDİASI

Kamyonet sürücüsü Ali Karagöz\'ün de ilk ifadesinde yeşil ışık yandığını ve otomobilin aniden durması sonucu, otomobile çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıya müdahale edilmesi

-G enel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDA ZARAR GÖREN FİBER İNTERNET KABLOSU YENİLENDİ



ÇANAKKALE Boğazı\'nda makine arızası yapan ve sürüklenmemek için demir atarak durabilen Türk bayraklı \'Med Denizli\' isimli geminin zarar verdiği tespit edilen sualtındaki fiber internet kabloları, kablo döşeme gemisi tarafından yenilendi. Gemi, Kilitbahir\'den Çanakkale\'ye kadar olan 1,3 millik mesafede yeni kabloyu 45 dakikada çekti.

Tekirdağ\'dan Yunanistan\'ın Pire Limanı\'na giderken, 12 Eylül günü Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı \'Med Denizli\' isimli gemi, sürüklenmemek için Çimenlik Kalesi açıklarında demir atarak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-6\' römorkörü tarafından Karanlık Liman mevkiindeki demir bölgesine çekilen geminin, demir attığı sırada deniz altından geçen fiber internet kablolarına zarar verdiği anlaşıldı.

Bugün Çanakkale\'ye gelen \'Storm Knight isimli kablo döşeme gemisi, Türk Telekoma ait zarar gören fiber internet kablosunu yeniledi. Boğazın Avrupa yakasındaki Kilitbahir Köyü\'nden yeni kabloyu sualtına indermeye başlayan gemi, Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi önlerine kadar olan 1,3 millik mesafedeki hattı 45 dakikada çekti. Bu sırada boğaz geçişi yapan gemiler, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından telsizle bilgilendirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazında denizaltına fiber internet kablosu döşeyen kablo döşeme gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı



KAHRAMANMARAŞ\'ta motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş\'ın Pazarcık ve merkez Onikişubat ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri Mahsun B. ile Z.Y.\'nin çalıp sattığını belirledi. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen hırsızlıkları gerçekleştirilen şüpheliler polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Motosikletler ise satılan kişilerin adreslerinde ele geçirildi.

Mahsun B. ile Z.Y., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Çalıntı motosikletleri satın aldığı belirlenen 4 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çalınan motosikletler

- Şüpheliler polisler arasında

- hastaneye getirilmeleri

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

- Şüphelilerin motosikleti çalma anı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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İnşaat şirketi sahibi kişisel konkordato ilan etti



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, kişisel olarak konkordato ilan ülke genelindeki iki kişiden birisi olan Ahmet Şengel, yaşadıklarını anlattı. Ahmet Şengel, \"Mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için bankalara karşı onur savaşı veriyoruz\" dedi.

Kuşadası\'nda faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi Ahmet Şengel kişisel konkordato için mahkemeye başvurdu. Şirketin kredilerine kişisel mal varlığı ile kefil olduğu için bankaların bu yönde girişimlerde bulunduğunu söyleyen Şengel, \"Mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için bankalara karşı onur savaşı veriyoruz\" dedi.

Bankaların yaşanan ekonomik sıkıntıları fırsata çevirmeye çalıştıklarını da ileri süren Ahmet Şengel, \"Çok acımasız davranıyorlar. Mal varlığımız borçların çok üzerinde. Bankalar dışında kimseye borcumuz yok. Bankalara olan kredilerimizi yeniden yapılandıramadığımız için firma olarak konkordato ilan ettik. Piyasalar sıkışık satışlarımız bu kredileri ödemeye yeterli gelmediği için bu yola başvurduk. Şirket olarak mal varlığımız borçlarımızdan çok daha fazla. Şahsi olarak başvurmamızın nedeni, şirkete verdiğimiz şahsi kefalet nedeniyledir. Şahsi mal varlığımız da şirketin borçlarının çok üzerindedir. Şahsi mallarımıza her hangi bir şey gelmemesi için bu yolu başvurduk\" dedi.

\'BANKALAR UMURSAMADILAR\'

Biz süreci bankalara anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Ahmet Şengel, \"Piyasanın para olarak dar olduğunu, insanların ekonomiye güvenmesi gerektiğini, güvendikten sonra yatırıma yöneldiklerini anlattık. Sonuçta biz daire satıyoruz. Villa satıyoruz. Bu alımlara geçmelerinin biraz zaman alacağını anlatmaya çalıştık. Ama bu izah etmelerimiz, anlatmalarımız yetersiz kaldı, umursanmadı. Bankalar duyarsız kalınca bize konkordatodan başka bir yol bırakmadılar. Bizde mallarımızın haraç mezat satılmasını önlemek için şirket ve kişisel onurumuzu korumak için bankalara karşı bir mücadele veriyoruz. Bundan sonraki aşama konkordato komiserinin raporunu hazırlaması, sonra hakime sunulması ile alacakların huzurunda onaylanmasından sonra bize tanınan zaman içinde şirket mallarını satıp borçlarımızı ödeyeceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor ki, kişisel ve ticari hayatımıza devam edelim. Hiçbir tüccar bunu yapmak istemez. Ancak mallarımızın bankalarca haraç mezat satışının önlenmek ve kendimiz satmak için başka yolumuz yoktu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şengel inşaatlarından görüntü

- Ahmet şengel ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Latif SANSÜR /KUŞADASI(Aydın),(DHA)

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Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



KÜTAHYA\'nın Emet ilçesi Büyük Hamam Cami avlusunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, Emet İlçesi Büyük Hamam Camii avlusunda meydana geldi. İddiaya göre cami tuvaletlerinin bakım ve temizliğini yapan Hakkı Çakmak (67) ile camiye gelerek, yıkanmak istediğini söyleyen Yaşar Yalçın (66) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çakmak, yanında bulunan bıçakla Yaşar Yalçın\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğuşma sırasında Hakkı Çakmak aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek, başını beton zemine çarptı.

Kavgada yaralanan Hakkı Çakmak ve Yaşar Yalçın olay yerine çağrılan ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Hakkı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yalçın ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Hastane etrafında jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Emet Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulans yolda giderken,

-Hastane önünden,

-Yaşar Yalçın\'ın sedyeyle ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Ercan KOLKU /EMET(Kütahya),(DHA)

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