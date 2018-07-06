DHA YURT BÜLTENİ - 18

Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı (2)

SURİYELİLERE AİT İŞYERLERİNİN TABELALARI SÖKÜLDÜ: 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep\'te, cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi\'nde bulunan Suriyeli\'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü. Öfkeli kalabalığın tartaklamasıyla yaralanan Suriyeli 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada polis, sosyal medyada cinsel taciz iddiasını provoke ettiği belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen çocuğun ise bulunamadığı belirtildi.

VALİLİK: ÇOCUĞUN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, \"Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Gümüştekin Mahallesi\'ndeki parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından \'Küçük kız çocuğuna yönelik istismar\' iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Suriyelilere ait işyerleri

- Tabelaları sökenler

- Hastane

- Yaralanan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

======================================================

Denizli\'de anneler çocuklar için yürüdü

DENİZLİ\'de, çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi anneler, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için eylem yaptı.

Denizli Valiliği önünde bugün gündüz saatlerinde toplanan anneler, çocuğa yönelik şiddete tepkilerin ifade edildiği pankartlar taşıyarak Delikliçınar Meydanı\'na kadar yürüdü. Grubun yürüyüşüne çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Anneler adına açıklamayı Avukat Jülide Keleş Yarışan yaptı. Basın açıklaması öncesi katılımcıların taşıdığı pankartlarda yazılanları okuyan Yarışan, dünyaya gelen her çocuğun sorumluluğunun tüm topluma düştüğünü söyledi. Yarışan, \"Görevimiz, tüm çocukların yaşama, gelişim, eğitim, güvenlik ve sağlık haklarına ulaşması için var gücümüzle birbirimizden kuvvet alarak çalışmak. Görevimiz, tüm çocukların hak ihlallerinden, şiddetten, istismardan, ihmalden, kötü muameleden korunmasını sağlamak. Çocukları koruyamamaktan; çocuğa, kadına, hayvana yönelmiş şiddetin sonuçlarından hepimiz sorumluyuz. Saldırganların cezalandırılmasını, hiçbir suçun cezasız kalmamasını, herkesin içini paralayan bu kör şiddete maruz kalan tüm canlılar için adaletin yerini bulmasını, güvenli umutlu bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Çocukların koruyucusu olmak, şiddeti üreten kısır döngüde zarar gören erkek ve kadınlarla omuz omuza olmak, şiddetin yaralarını sarmak istiyoruz\" dedi.

\"İDAM VE HADIM CEZALARI SUÇUN OLUŞMASINI ENGELLEMEYE YETMEYECEKTİR\"

Önceliğin suçu önlemek ve çocukları korumak olduğun belirten Yarışan, \"Koruyamadığımız çocuklarımızın sorumluluğunu kabul etmek ve hayatta kalan tüm şiddet mağdurlarını desteklemek, hayata tutunmalarını sağlamak da sorumluluğumuz. Biliyoruz ki cinsel şiddetin sebebi, bastırılamayan cinsel arzular, sapıklık, pedofili değildir. İktidar mücadelesidir, güç gösterisidir. Bu suçları işleyenlerin amacı beden üzerinde tahakküm kurmak, gücünü kanıtlamaktır. Bu nedenle son dönemlerde artan, görünür hale gelen çocuk istismarı ve en ağır biçimi ile çocuk cinsel istismarı ve çocuklarımızın yaşamdan koparılması münferit, sapık, hasta insanların eylemleri olarak kabul edilmemelidir. Suç işlendikten sonra suçluların bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle, idam ve hadım cezalarıyla ortadan kaldırmaya çalışmak suçun oluşmasını ve tekrarlanmasını engellemeye asla yetmeyecektir\" dedi.

Basın açıklamasının ardından alkışlı protesto yapan grup, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kadınların dövizlerle yürümesinden görüntü

- Dövizlerin okunmasından görüntü

- Jülide Keleş Yarışan\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

======================================

Van\'da hastane bahçesinde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi



VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde yangın çıktı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden de hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi.

Van\'ın İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan trafo ünitesinde, akşam saat 19.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürürken, yangın nedeniyle hastane acil servis ve ek binasında ise elektrik kesintisi meydana geldi. Bu nedenle de yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim hastanelerine nakledildi.

Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, hastanenin ek binasında bulunan kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine devam edildiği, yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapıldığı, yaşanan arızanın da kısa süre içerisinde giderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hastane acil servisi önünden detaylar

- Hastanedeki bebeklerin tahliye edilmesi

- Hastane içinden detaylar

- Hastane dışından detaylar

- Ambulansların hastaneye gelişi

- Ambulanslarla hastaların taşınması

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

==================================

Sıcaktan patlayan trafolar, yangına neden oldu

KAHRAMANMARAŞ\'ta aşırı sıcak nedeniyle 2 elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan alevler ormanlık alan sıçradı. 3 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan yandı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi\'nde Ilıca-Süleymanlı Yolu Mevkiinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 100 kişilik bir ekip 11 arazöz, 5 itfaiye 8 su tankı, 1 dozer, 1 ekskavatör yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

2 TRAFO PATLADI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangına patlayan trafoların neden olduğunu ifade eden Ketmen, \"2 tane elektrik trafosu aşırı sıcaktan patlıyor ve kablolar yere dökülüyor, ardından yangın başlıyor ve ormana sıçrıyor. İhbar üzerine vakit kaybetmeden ekipler bölgeye sevk edildi ve 3 saat süren bir çalışma sonunda kontrol altına alındı. yangından 8 hektarlık bir örtü yandı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Söndürme çalışmalarına katılan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

Baba ve 2 üvey kızı gölde kayboldu



HATAY’ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurturmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yarseli Mahallesi’ndeki baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre, yanına üvey kızlarını da alan Mustafa Korkmaz, fasülye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ve Emine Aslan kardeşler, Korkmaz\'ı kurtarmak için göle girdi. Çevredeki vatandaşlar, baba ve kızlarının sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca sualtı ekibi istendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği\'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Ekiplerin, sabah erken saatlerde arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü

- Sualtı ekibinin olay yerine gelişi

- Dalgıçların hazırlanması

- Olay yerindeki vatandaş ile röp.

- Dalgıçların arama çalışmalarından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'04\" - BOYUT: 63.7 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK /ALTINÖZÜ(Hatay),(DHA)

=============================================

Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

KONYA\'nın Ilgın İlçesi\'nde yolcu otobüsünün yoldan çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Murat Taştekin\'in kullandığı 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneye yaralı getirilmesi

-Ambulanslardan detay

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ / ILGIN(Konya),(DHA)

=======================================

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu



ANKARA\'da eski 1\'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Emekli Orgeneral Tolon\'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi.

Ankara\'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim savcı olarak tanıtan kişiler, isimlerinin FETÖ operasyonunda geçtiğini belirterek aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon\'un da bulunduğu 8 kişiyi 400 bin lira dolayında dolandırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. Ve Tuncay Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ BAHANESİ İLE DOLANDIRDILAR

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon\'a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon\'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD\'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını ifade eden dolandırıcılar, Tolon\'a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Para tesliminden güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

-Hurşit Tolon\'un fotoğrafı

Haber: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

=================================

Samsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı



ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Samsat-Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Abidin Fidan (43) yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Hanefi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile minibüsteki Vedat Fidan (26), traktörde bulunan Zeynep Şimşek (39), Mahmut Gazi Şimşek (14), Gülhilal Şimşek (18) ve Yeter Şimşek (35) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD görevlisi sevk edildi. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta ve Adıyaman\'daki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Abidin Fidan ve Zeynep Şimşek doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için morga konulurken, tedavileri süren 5 yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada nedeniyle kapanan karayolu, hurdaya dönen araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haci BOZKURT / SAMSAT(Adıyaman),(DHA)

========================================