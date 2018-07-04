DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda Emine Badem (33) ile kızı Elif (15) ve oğlu Ali Badem (12) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale\'nin Suriye sınırındaki Büyüktokaç Mahallesi\'nde meydana geldi. Sınır hattındaki arazide oynayan Elif ve Ali Badem kardeşler, sınır hattındaki arazide türü henüz bilinmeyen mühimmat buldu. İki kardeş, eve götürdükleri mühimmatı kurcalarken patlama meydana geldi. Olayda Emine Badem ile kızı Elif ve oğlu Ali Badem yaralandı. Patlama sesiyle eve gelenlerin ihbarıyla sevk edilen sağlık görevlileri yaralı anne ile 2 çocuğunu ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar acilde tedaviye alınırken, eve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çevresinde önlem aldıkları evde inceleme yaptı.

Daha önce Suriye\'den atıldığı ve patlamadığı tahmin edilen mühimmatın türü ve ne olduğu araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Akçakale Devlet Hastanesi

- Yaralının ambulansa koyulması

- Etrafında bekleyen akrabaları

- Sınırdan detay görüntü

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

İş makinesi altında kalan 2 kişi öldü

HATAY’ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde gerginlik çıkartınca polis olaya müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre İskenderun – Adana karayolu üzerinde özel bir lojistik firmasında, Muhammet Keser ile Oktay Keser iş makinesinin altında kaldı. Mesai bitimine yakın saatlerde meydana gelen kazada ağır yaralanan Muhammet ve Oktay Keser ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların ikisi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Muhammet ve Oktay Keser\'in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirerek gerginlik yarattı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerginlik yaratan hasta yakınlarına müdahale ederek aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Gerginlik çıkaran hasta yakınlarından genel detaylar

- Polisin gruba müdahale etmesi

SÜRE: 3\' 17\" - BOYUT: 167 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

=============================================

Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü

TÜRKİYE genelinde yaşanan çocuk kaçırılma ve tecavüz olaylarının ardından Samsunlu vatandaşlar ‘Samsun sokağa çıkıyor’, ‘Çocuk bedenime dokunma’ sloganı adı altında bir araya geldi. Sadece basın açıklamasının ardından dağılması gereken kalabalık yürümek isteyince güvenlik güçleriyle kısa süreli arbede yaşandı.

İlkadım ilçesi Uğur Mumcu parkında toplanan vatandaşlar ilk olarak burada bir açıklama yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Elif Yaz, “Bugün burada Eylül’ün Leyla’nın ve tüm cinsel istismara uğrayıp, yaşamalarına son verilmiş yavrularımızın annesi, babası ve kardeşiyiz. Son 3 yıl içerisinde 13 bin çocuğumuzun hayallerinin, hayatlarının elinden alındığını biliyor musunuz? Bugün devlet koruması alınmış her 10 çocuktan 3 öz babaları ve hatta öz ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğramaktadırö dedi.

Açıklamanın ardından valilik izini gereği yürüyüş yapılmaması gerekirken, kalabalık yürüyüş yapmak isteyince kısa süreli güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen kalabalık ara caddelere girmeye çalışınca çevik kuvvet polisleri izin vermedi. Daha sonra valilikten yürüyüş izninin alınmasıyla grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Anıtta İstiklal Marşı okuyan kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:HD

-------------------------------

-Grup adına Elif Yaz’ın basın açıklamasını okuması

-Çocukların düdük çalması

-Vatandaşların slogan atmaları

-Vatandaşların yürümek istemesi ve polisin engellemesi

-Vatandaşların ara caddelere girmeye çalışması

-Vatandaşların yürüyüş yapması

-Atatürk anıtının önünde toplanmaları ve İstiklal marşı okumaları

(SÜRE: 03.51 DK.)-(BOYUT: 432 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ – SAMSUN,(DHA)

=======================================

Aydın\'da 3\'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı; resim, baskı ve heykel dalında 11 ülkeden toplam 30 sanatçının katılımıyla başladı.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Sanat Çalıştayı, Saklı Bahçe Restoran\'da düzenlenen kokteyl ile başladı. Sanat danışmanlığını Burak Erim\'in yaptığı çalıştayda Elçin Ünal ve Emel Atalay küratörlük görevini üstlendi. Çalıştay, 6 Temmuz Cuma günü Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi\'nde saat 17\'de açılacak sergi ile son bulacak.

Resim, baskı ve heykel dalında Ukrayna, İngiltere, Makedonya, Fransa, Polonya olmak üzere 11 ayrı ülkeden ve ülkemizden toplamda 30 sanatçının katıldığı çalıştayın sanat danışmanlığını yapan Burak Erim, \"İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızdan 3 yılda doksana yakın eserimiz oldu. Elimizde Sanat Eserleri Müzesi oluşturacak kadar bir koleksiyonumuz var. Bir hafta burada sanatçı arkadaşlarımızla üreteceğiz, paylaşımlarda bulunacağız. Bizlere bu imkanı verdikleri için tüm sanatçılar adına Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Mesut Özakcan\'a çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olan Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, \"Bu yıl 3\'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sanat çalıştayımız artık uluslararası bir hüviyet kazandı. Efeler Belediyesi olarak güzel sanatların her dalıyla halkımızı buluşturmak suretiyle onları daha mutlu daha huzurlu kılmak amacına sosyal belediyecilik görevimiz olarak gördüğümüz bu çalıştayımızı düzenledik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu çalıştayımız bundan sonra da devam edecektir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün bir sözü var: \'Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız\'. Değerli sanatçı arkadaşlarımızı ilgilerinden ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bugün başlayan çalıştayımızdan çıkacak çok güzel eserleri Aydın halkının beğenisine sunacağız. Çalıştayımıza katılan tüm sanatçılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cuma günü eserlerimizin görücüye çıkacağı açılışta birlikte olmayı diliyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından davetliler müzik eşliğinde düzenlenen kokteylde keyifli bir akşam geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Sanatçılardan görüntü

- Belediye Başkanı Özakcan\'ın konuşmasından görüntü

- Kokteylden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / AYDIN,(DHA)

========================================

Şanlıurfa\'da Çinli YPG\'linin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı



ŞANLIURFA\'da polisin PKK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda aralarında bir Çinli YPG\'linin de olduğu 31 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/PYDYPG ve DEAŞ\'a yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kişileri takip altına alan ekipler, PKK/PYDYPG terör örgütüne katılarak yabancı terörist savaşçı olma arayışında olan biri Çinli olmak üzere yabancı uyruklu 2 teröristi yakaladı. PKK/PYD terör örgütü ile işbirliği yaptıkları belirlenen 18 şüphelide gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ise 5\'i Suriye uyruklu toplam 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen başka bir operasyonda ise biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yakalandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

=======================

